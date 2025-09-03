Colombia

Dos militares fueron rociados con gasolina durante una asonada en Putumayo: su estado es grave

Infobae Colombia confirmó que un subteniente y un soldado resultaron lesionados luego de ser rociados con combustible y prendidos fuego durante un operativo de destrucción de un laboratorio de procesamiento de drogas

Lina Muñoz Medina

El ataque a dos militares en Villagarzón, Putumayo, deja a un subteniente y un soldado con graves quemaduras tras ser incendiados durante la destrucción de un laboratorio ilegal de coca - crédito composición fotográfica Infobae

El Ejército Nacional confirmó a Infobae Colombia un ataque a dos militares en la vereda Siloé, ubicada en el municipio de Villagarzón, Putumayo.

Un subteniente y un soldado resultaron con quemaduras de consideración tras ser rociados con gasolina y posteriormente incendiados durante una operación de destrucción de un laboratorio ilegal para el procesamiento de pasta base de coca.

La agresión ocurrió la tarde del miércoles 3 de septiembre, cuando tropas de la Brigada 27 adelantaban labores para desmantelar instalaciones dedicadas a la producción de sustancias ilícitas. Según el reporte preliminar, varias personas de la comunidad habrían participado en la asonada, atacando a los uniformados mientras cumplían con la destrucción del laboratorio.

Ambos militares fueron evacuados de inmediato para recibir atención médica especializada y actualmente permanecen bajo observación.

“Ya los están evacuando. Están verificando en qué condiciones están. No podemos decir si están vivos, si están muertos... Están verificando su situación médica”, revelaron fuentes de las Fuerzas Militares a este medio.

Noticia en desarrollo...

