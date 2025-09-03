Colombia

Barras de América de Cali convocaron a una marcha anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Para los aficionados de las tribunas Norte, Sur y Oriental que asisten a los partidos del Escarlata, el proyecto deportivo de la Familia Giraldo Gómez fracasó

La hinchada del América de Cali
La hinchada del América de Cali se ha caracterizado en los últimos años por su baja asistencia al estadio Pascual Guerrero - crédito Barón Rojo Sur.

Las barras tradicionales y diversos colectivos de aficionados del América de Cali decidieron suspender el aliento en el estadio Pascual Guerrero como forma de rechazo a la actual administración del club.

Esta posición quedó reflejada en un comunicado difundido este 2 de septiembre de 2025, donde los hinchas expresaron su molestia por la conducción institucional y los resultados deportivos recientes.

En el mensaje, los firmantes manifestaron: “Esta administración ha perdido el respeto por los hinchas”, criticando la distancia de la dirigencia respecto a las demandas de la comunidad americana.

Argumentaron que, aunque la hinchada ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional por su apoyo, consideran que los directivos actuales no han sabido interpretar ni retribuir esa fidelidad.

Post donde invitan a la marcha
Post donde invitan a la marcha en contra de los directivos de la América de Cali - crédito Barón Rojo Sur

“No ha habido una cercanía, mucho menos una conexión real con quienes realmente sostenemos y llevamos en alto el nombre del América de Cali”, subraya el texto.

Uno de los líderes del Barón Rojo Sur, que reside en Estados Unidos, pero es activo en sus redes sociales bajo el @BarriosAC1927 sobre las situaciones que rodean al club, hizo un resumen de nueve puntos sobre la rueda de prensa del colectivo de hinchas nombrado Barras Unidas América de Cali, que a su juicio son los más importantes:

El Barón Rojo Sur nombró
El Barón Rojo Sur nombró tres integrantes del área administrativa, que a su juicio deben salir de la institución - crédito Barón Rojo Sur
  1. Exigen la salida de la familia Gómez Giraldo: Solicitan que la familia venda sus acciones o, al menos, se retire de todos los puestos administrativos y deportivos, tras 31 fracasos deportivos y solo dos copas logradas. Consideran que no cuentan con la preparación necesaria para dirigir la institución.
  2. Reclaman personal idóneo: Proponen que personas capacitadas ocupen los cargos directivos y deportivos para recuperar el rumbo y aspirar a la gloria deportiva.
  3. Protestas fuera del estadio: Anunciaron que, mientras la familia siga al mando, no ingresarán al estadio de la Universidad del Valle. Permanecerán afuera del Pascual Guerrero manifestando pacíficamente el inconformismo general de la hinchada.
  4. Marcha durante el clásico: Convocaron a una marcha el día del clásico, que finalizará en el Parque de Banderas, donde instalarán una pantalla gigante para ver el partido y continuar con la protesta.
  5. Respeto a quienes ingresen: Quienes decidan entrar al estadio podrán hacerlo, pero reiteran que dentro y fuera continuarán exigiendo y protestando contra la gestión actual.
  6. Rechazo al diálogo sin cambios reales: No están dispuestos a negociar con la familia Gómez Giraldo hasta no ver un cambio visible y efectivo en los cargos administrativos y deportivos. Afirman que, aunque sean dueños o accionistas mayoritarios, no deben intervenir donde han demostrado falta de capacidad.
  7. Propuesta de Alex Escobar: Presentan a Alex Escobar como candidato, no como salvador, sino como referente para que un nuevo equipo directivo elija un entrenador alineado con un proyecto deportivo ganador.
  8. Sueñan con la gloria deportiva: Enfatizaron que el América de Cali es una institución relevante en el fútbol mundial y que merece “la gloria deportiva”, no ser tratada como un negocio minorista.
  9. Convocatoria final: Invitaron a todos los hinchas y barras a sumarse a la marcha, resaltando la unidad y el deseo de un cambio auténtico en la institución.

América de Cali, colero de la Liga BetPlay II-2025: así va la tabla de posiciones

América de Cali tiene un
América de Cali tiene un partido pendiente para estar al día en el calendario, pero su clasificación a las semifinales está comprometida - crédito Colprensa
  1. Junior FC: 20 puntos / +10 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 19 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 17 puntos / +4 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 16 puntos / +7 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 15 puntos / +4 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 14 puntos / 0 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 13 puntos / +6 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  8. Deportivo Pereira: 12 puntos / 0 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 12 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
  10. Alianza FC: 12 puntos / -3 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  11. Envigado FC: 10 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  12. Boyacá Chicó: 10 puntos / -2 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  13. La Equidad FC: 10 puntos / -3 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  14. Deportivo Cali: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  15. Unión Magdalena: 8 puntos / -7 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  16. Millonarios: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados
  17. Águilas Doradas: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 9 partidos jugados
  18. Deportivo Pasto: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados
  19. Once Caldas: 6 puntos / -4 diferencia de gol / 8 partidos jugados
  20. América de Cali: 5 puntos / -3 diferencia de gol / 7 partidos jugados

