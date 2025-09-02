Colombia

Yina Calderón se quitará las prótesis y confesó qué la llevó a tomar la decisión: “Estoy en otra etapa de mi vida”

La empresaria sorprendió al compartir que optará por eliminar sus implantes tras su combate de boxeo con Andrea Valdiri, para apuntarle a una nueva etapa enfocada en la salud

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La creadora de contenido aseguró que después de la pelea con Andrea Valdiri se someterá a varias intervenciones para mejorar su estilo - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón anunció que se someterá a una intervención para retirar sus prótesis mamarias, decisión que relaciona tanto con motivos estéticos como de salud.

El anuncio lo hizo a través de una transmisión en vivo, donde compartió sus razones y el momento en que planea realizarse el procedimiento.

Calderón reveló que el cambio se realizará después de su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la influencer Andrea Valdiri en el evento de Stream Fighters.

“Me voy a operar después de la pelea, me voy a hacer otro retiro de biopolímeros, pero esta vez el último retiro, o sea, estoy muy bien, pero quiero curarme en salud (...) Entonces, me voy a hacer un retiro completo. Se van a abrir toda la cola. Un especialista en biopolímeros, una persona que es solamente especialista en biopolímeros”, explicó la empresaria.

Calderón también aseguró que aprovechará el procedimiento de extracción para retirarse las prótesis de los senos, pues detalló que por el tiempo que estas llevan en su cuerpo le toca cambiarlas.

“Yo tengo las prótesis de los senos y me las voy a retirar, ya me toca cambiarlas por el tiempo y decidí no volverme a poner… Como me van a quedar como colgando me hago otra cosa y listo", añadió.

La empresaria de fajas confesó que ya no se siente cómoda con el volumen de su pecho, por lo que decidió renunciar a las prótesis - crédito @detodounpocodj/ TikTok

Sobre el retiro de los implantes, Yina aseguró: “Siento que esa época de prótesis ya pasó, estoy en otra etapa de mi vida donde estoy concentrada en otras cosas, aparte prefiero evitar algún cáncer o enfermedad como el síndrome de asia”.

Explicó a sus fanáticos que el tiempo recomendado para el recambio de implantes ya se cumplió y, en vez de sustituirlos, decidió eliminarlos y reconstruir su busto.

Calderón fue tajante al detallar las razones detrás de su decisión: “Yo siento que eso ya no está de moda, ya no se trata de quién está más buenona, sino de verse atlética, sana, marcada y quiero verme diferente, más delgada”.

Sostuvo que este cambio no la hará “ni más famosa, ni más millonaria, ni que encuentre el amor de su vida”, por lo que confesó que se enfocará en su salud.

Por el momento, Yina Calderón mantiene su atención en el enfrentamiento deportivo con Valdiri y en los preparativos para su próxima gira de medios en México. También aseguró que debido a sus condiciones de salud debió rechazar una invitación para participar en un reality de competencias físicas en México, ya que podría interferir con el proceso de extracción de la sustancia que aún tiene en su cadera.

