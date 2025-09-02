Colombia

La Jessu reaccionó a insultos de Yina Calderón, que la llamó “esa negra” y aseguró que “olía feo y era fastidiosa”: “Esto sigue pasando”

La creadora de contenido no se quedó callada ante las declaraciones de su excompañera de ‘La casa de los famosos Colombia’ y compartió su postura

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

La Jesuu responde con contundencia
La Jesuu responde con contundencia a los polémicos comentarios de Yina Calderón y enciende las redes - crédito captura de pantalla Canal RCN/IG

La controversia entre la Jesuu y Yina Calderón ha escalado en las redes sociales tras la difusión de un video en el que la empresaria de fajas emite comentarios despectivos sobre la creadora de contenido caleña.

En sus historias de Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, la Jesuu compartió el fragmento en el que Yina Calderón se refiere a ella y expresó: “Desgraciadamente esto sigue pasando en pleno 2025”.

La situación se originó a raíz de una entrevista concedida por Yina Calderón al programa En mi semana, en la que fue consultada sobre con qué exparticipante de La casa de los famosos Colombia no mantendría contacto porque considera “que no la soporta”, ante esto la también DJ se desató en comentarios y palabras despectivas hacia La Jesuu.

La empresaria respondió que evitaría cualquier relación con la Jesuu, argumentando que las diferencias entre ambas se intensificaron tras el regreso de la influencer al reality, pero también afirmó que las situaciones que vivieron habrían sido lo suficientemente incómodas para no querer encontrársela ni siquiera.

Yina Calderón desata controversia al
Yina Calderón desata controversia al hablar de la Jesuu y la acusa de ser la causa de sus diferencias en el reality - crédito @yinacalderóntv/IG

A la Jesuu, fue demasiado lo que me tocó vivir con esa negra, con el respeto de todos los negros, pero esa malparida olía feo, era fastidiosa, es de verdad. Yo siento que con ella no podría yo”, dijo Yina Calderón.

La reacción de la Jesuu no se limitó a la publicación del video, ya que también difundió una captura de pantalla en la que un seguidor le señalaba que los comentarios de Yina Calderón constituían racismo.

La influenciadora coincidió con la apreciación de su admirador y añadió: “y es que, ¿cómo más se le puede llamar muchachos?”.

Este intercambio ha generado expectativa entre los seguidores de ambas figuras, quienes aguardan una posible respuesta de Yina Calderón ante la postura de la Jesuu, así como también hay quienes creen que podría haber una publicación más extensa por parte de la caleña en la que explique su postura con respecto a lo sucedido con la huilense.

La relación entre la Jesuu y Yina Calderón ha estado marcada por desacuerdos desde hace varios años. Aunque intentaron resolver sus diferencias durante su participación en el reality, no lograron superar los conflictos y actualmente continúan señalándose de manera negativa a través de las redes sociales.

Acusaciones de racismo y viejas rencillas reavivan el conflicto entre la Jesuu y Yina Calderón - crédito @enmisemana/TikTok

De hecho, hace pocas semanas hubo otro pronunciamiento de la DJ y empresaria de fajas sobre La Jesuu, el cual provocó la ira de la vallecaucana, que criticó duramente a la huilense por no “soltarla” y seguir hablando de ella.

Verdaderamente, Yina Calderón que se parche. A lo bien. Todo el mundo traiciona, todo el mundo es el malo, todo el mundo es porquería, todo el mundo es todo menos ella. Si vos sos tan incapaz de hacer lo que decís que los demás hacen, relajate y vive tu vida sabrosa, parchate, si yo ando tan perdida, con más razón, viví tu vida sabrosa, viví tu vida tranquila”, dijo la caleña.

La respuesta surgió porque Calderón en una transmisión en vivo cuestionó la lealtad de La Jesuu durante su paso por el programa, y elevó el tono de su intervención con calificativos peyorativos.

“¿A qué huele La Jesuu? Pues a cuco sin lavar. La verdad. Ya no hablemos más de ella, no le demos más protagonismo porque esa marica está perdida, está por allá como dice Epa Colombia, en los sótanos del infierno, ya no hay nadie que la reviva por tercera vez. Porque ella es una Judas”.

La empresaria de fajas habría criticado nuevamente a La Jesuu, provocando una airada reacción de la vallecaucana - crédito @letengoelchisme/IG

Por ahora, La Jesuu continúa celebrando su cumpleaños en compañía de sus allegados y mantiene su actividad en redes sociales, donde destaca por su estilo y ocurrencias.

Mientras que Yina Calderón se encuentra enfocada en su preparación para el enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri, programado para el 18 de octubre en Bogotá. Además, sigue liderando su emprendimiento de productos para mujeres y tiene previsto viajar próximamente a México para realizar una gira de medios tras su participación en La casa de los famosos Colombia*.

