Tras muerte de Valeria Afanador, secretario de Seguridad de Cajicá convocó reunión urgente con colegios del municipio: revisarán instalaciones

La menor de 10 años fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

Un día después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal revelara la causa de muerte de la pequeña Valeria Afanador, desaparecida desde el 12 de agosto en el municipio de Cajicá, se conocieron nuevos detalles de las labores que adelanta la administración para prevenir futuros casos.

De hecho, la muerte por ahogamiento de la niña de 10 años fue el detonante para que el secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby, anunciara un encuentro urgente que se adelantará con todos los planteles educativos del municipio.

Según comentó el funcionario, las instituciones públicas y privadas serán revisadas para verificar las condiciones de seguridad y los protocolos de prevención, especialmente, en aquellos que estén ubicados en las inmediaciones del río Frío.

“Este jueves, cuatro de septiembre, a las cinco de la tarde, ya están convocados colegios privados y públicos para revisar, desde seguridad y desde gestión del riesgo, las instalaciones físicas, tanto internas como externas”, señaló Halaby en una declaración pública.

El proceso involucra evaluar no solo el estado de las edificaciones, sino la capacidad de respuesta ante emergencias y la existencia de protocolos claros y efectivos.

La revisión abarca desde rutas de evacuación hasta la estabilidad estructural, incluyendo la proximidad con áreas potencialmente riesgosas como la ronda del río.

“Se trata de garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad”, remarcó Halaby.

Asimismo, la muerte de Valeria Afanador movilizó a la administración municipal para adelantar encuentros con entidades de prevención y garantizar la seguridad del cuerpo estudiantil.

“A través de la Secretaría de Medio Ambiente se ha convocado una reunión urgente con la CAR con la finalidad de hacer una revisión, no solamente de entidades educativas o de instituciones educativas, sino de empresas, conjuntos residenciales… que se encuentran en la ronda del río para realizar las respectivas verificaciones y recomendaciones al caso”, señaló.

Halaby aclaró que las inspecciones se extenderán todas las edificaciones que se encuentren cerca al cuerpo de agua, con el fin de establecer medidas de prevención que impida la caída accidental de personas al río.

“Estamos hablando de conjuntos residenciales, de empresas, de toda entidad situada cerca del río”, puntualizó Halaby.

En cuanto al plantel educativo en el que estudiaba la pequeña Valeria Afanador, el secretario de Seguridad entregó detalles del funcionamiento del colegio, creado hace cinco años.

“En este punto tengo conocimiento que aproximadamente cinco años, más o menos, cuando nos encontrábamos en pandemia”, señaló el secretario al referirse al tiempo de operación del centro educativo implicado.

El secretario recordó que durante la pandemia muchas dinámicas institucionales se modificaron, y ahora se busca esclarecer si las condiciones de seguridad física y administrativas estaban a la altura de las exigencias.

Además, el funcionario aseguró que varios padres de familia han decidido retirar a sus hijos del colegio implicado, al parecer, por la falta de seguridad luego de que se conociera un video en el que se ve a la pequeña con síndrome de Down deambulando sola alrededor del plantel.

“Conocemos que hay algunos estudiantes que fueron, que sus padres los retiraron y los trasladaron a otros colegios, de las cuales, pues conocemos que ha habido la facilidad en otros colegios para recibirlos”, explicó Halaby.

La posibilidad de traslado muestra tanto la flexibilidad de otras instituciones educativas del municipio como el nivel de alarma generado en la sociedad.

“Para que no pierdan sus clases y, y por ende el curso en el que estaban en este otro colegio”, insiste Halaby al hablar sobre la urgencia institucional por proteger el derecho a la educación y la continuidad académica de los menores afectados por la crisis.