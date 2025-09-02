Colombia

Suspenden servicios de Angiografía de Occidente en Cali, aliado estratégico de Nueva EPS

La clínica anunció la suspensión de servicios por falta de pago, situación que afecta a usuarios de la Nueva EPS

Por Mauricio Villamil

Guardar
Nueva EPS - Crisis
Nueva EPS - Crisis Nueva EPS | Crédito Nueva EPS

En Cali se confirmó la suspensión de servicios médicos por parte de Angiografía de Occidente, una institución privada de salud que durante varios años ha sido un aliado estratégico de la Nueva EPS.

La medida afecta de manera directa a cientos de usuarios que recibían atención especializada en este centro y que ahora deberán ser redirigidos a otras entidades.

Fotografía de archivo de personal
Fotografía de archivo de personal médico en Colombia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La información fue difundida por Blu Radio, medio que detalló que la decisión está relacionada con retrasos en los pagos de la aseguradora. Desde Angiografía de Occidente se informó que la deuda acumulada no permite mantener la prestación del servicio, lo que llevó a interrumpir la atención a los afiliados.

La situación ha generado preocupación en la capital vallecaucana, donde la Nueva EPS concentra una alta proporción de usuarios del régimen contributivo y subsidiado. El cese de actividades de uno de sus prestadores afecta la oportunidad en la atención de diagnósticos y procedimientos de alta complejidad.

Según lo explicado a Blu Radio, la clínica ha manifestado que la suspensión se mantendrá mientras no se logre un acuerdo que garantice el flujo de recursos. En ese contexto, pacientes que requieren tratamientos especializados deberán ser reubicados en otras instituciones médicas, lo que podría generar congestión en el sistema.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El caso de Angiografía de Occidente se suma a una serie de dificultades que enfrenta la red de prestación de servicios de la Nueva EPS, en medio de un panorama financiero complejo. En los últimos meses, varias clínicas y hospitales han reportado inconvenientes por falta de pagos oportunos, lo que limita la capacidad para seguir brindando atención.

La noticia ha generado inquietud en usuarios que acudían a esta clínica en busca de procedimientos diagnósticos cardiovasculares y otros servicios de alta complejidad. Pacientes consultados por el medio aseguraron que no han recibido información clara sobre los pasos a seguir para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca fue notificada sobre la decisión de la institución privada y señaló que se hará seguimiento a la situación. La entidad recordó que, ante la suspensión de servicios, la EPS debe garantizar la remisión inmediata de sus afiliados a otros prestadores que cuenten con la capacidad técnica y científica.

El Ministerio de Salud, en anteriores ocasiones, ha indicado que los contratos entre EPS e IPS son de carácter privado, pero recordó que las aseguradoras deben cumplir con los compromisos financieros para evitar que se interrumpan los tratamientos médicos. En este caso, la medida de Angiografía de Occidente impacta principalmente a la población de Cali que depende de la Nueva EPS.

Centro de atención de la
Centro de atención de la Nueva EPS | Foto:areacucuta.com

Voceros del sector salud han señalado que la crisis en el flujo de recursos compromete de manera directa la prestación de servicios y pone en riesgo la sostenibilidad de clínicas y hospitales. Casos como el de Cali reflejan la dificultad que tienen los prestadores para sostener su operación frente a retrasos de las aseguradoras.

Usuarios entrevistados por Blu Radio insistieron en que la continuidad de los tratamientos es prioritaria. Algunos expresaron su incertidumbre por no saber a qué entidad serán trasladados. La preocupación es mayor entre pacientes con enfermedades de alto riesgo, quienes requieren atención inmediata y especializada.

Mientras tanto, desde la clínica se reiteró que la decisión de suspender servicios no fue tomada a la ligera, sino que responde a la imposibilidad de sostener económicamente la operación sin el pago de los recursos que corresponden por los servicios prestados.

Organizaciones de pacientes han advertido que es fundamental que la Nueva EPS establezca canales de información claros con sus afiliados, para evitar que la población se vea afectada por la falta de orientación en medio de la contingencia.

La Superintendencia Nacional de Salud también fue informada del caso, de acuerdo con lo publicado por Blu Radio. Se espera que la entidad defina medidas de control para asegurar que la EPS cumpla con sus obligaciones y que los usuarios no queden desprotegidos.

Temas Relacionados

Nueva EPSCaliFalta de pagoColombia-noticias

Más Noticias

Crisis fiscal en Colombia: debate por alternativas para enfrentar el déficit sin nueva reforma tributaria

Expertos advierten sobre el desbalance de las finanzas públicas y plantean salidas distintas a subir impuestos

Crisis fiscal en Colombia: debate

Masacre en La Guajira: autoridades señalan a ‘Los Conquistadores de la Sierra’ como responsables del ataque que dejó cuatro muertos

Las autoridades investigan la responsabilidad de la estructura armada en los hechos ocurridos en zona rural de Dibulla

Masacre en La Guajira: autoridades

Incidente de desacato contra Irene Vélez revive la polémica por la delimitación de Santurbán

La funcionaria enfrenta un proceso judicial por presuntos incumplimientos en la delimitación del páramo de Santurbán

Incidente de desacato contra Irene

Cambio Radical anunció respaldo a Carlos Camargo en elección de magistrado de la Corte Constitucional

La colectividad confirmó a Semana que votará por Carlos Camargo en la elección de nuevo magistrado de la Corte

Cambio Radical anunció respaldo a

Polémica en Cali por instalación de 40 nuevas cámaras de fotomultas: Alcaldía asegura que cuentan con aval nacional

La administración distrital explicó que los nuevos dispositivos estarán acompañados de señalización y que su instalación busca reducir la accidentalidad

Polémica en Cali por instalación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking de las canciones más escuchadas en Apple Colombia este día

Laura González respondió a los rumores de “destruir un hogar” y se comparó con Diomedes Díaz: “Me quedó en pañales”

Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dejó la televisión: “Vivir de la actuación sería imposible”

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Juan Fernando Quintero se refirió

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Revelan el que sería el verdadero motivo de la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia

La protesta de los zapatos de hinchas de Millonarios le salió cara al club: la millonaria multa y la sanción de la Dimayor de cara al clásico ante Santa Fe

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao