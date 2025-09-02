María Fernanda Cabal arremetió contra de Petro por la reducción al presupuesto del deporte: “Él prefiere las bacanales que el apoyo a la juventud sana”

La congresista se fue en contra del mandatario por la reducción del presupuesto de deporte - crédito Joel González/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

El anuncio de una reducción del 70% en los recursos destinados al deporte colombiano encendió la alarma entre atletas, entrenadores y dirigentes, quienes se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestar su rechazo a la política presupuestaria del Gobierno de Gustavo Petro, que para 2026 estableció el presupuesto en cerca de $312.000 millones.

La movilización, que reunió desde primeras horas del 1 de septiembre a representantes de federaciones, medallistas y familiares, se organizó como respuesta directa a los recortes proyectados para 2025 y 2026, que amenazan la continuidad de programas de formación y la participación nacional e internacional de los deportistas.

La concentración no fue ajena a reacciones de personajes del mundo político que ejercen oposición a las iniciativas gubernamentales. Entre ellos, se destacó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que a través de su cuenta oficial de la red social X aseguró que fortalecer las actividades deportivas no está dentro de las prioridades del jefe de Estado.

El mensaje de la congresista fue una arremetida en contra del presidente Gustavo Petro por priorizar la atención de jóvenes que cometen hechos delictivos, quienes reciben beneficios monetarios a cambio de que no participen de grupos delincuenciales.

En paralelo, la publicación es una clara pulla a la gestión de Gustavo Petro y a su conducta en el primer cargo de la nación. Para Cabal, el Gobierno nacional solo brinda incentivos significativos cuando se trata de sectores ligados a la violencia, como en el caso del programa “pagar por no matar”.

No obstante, la publicación también fue en contra de los deportistas que protestan, dado que, para la también precandidata presidencial, este sector respaldó las propuestas promovidas por el Gobierno nacional, pero hoy, que se ven afectados por estas, expresan su descontento con las iniciativas.

“Y sigan amando a Petro. Él prefiere los viajes y bacanales que el apoyo a la juventud sana. Si fueran sicarios, los tendría en ‘pagar por no matar’ “, escribió la aspirante a la Casa de Nariño.

Si bien la aspirante a la Casa de Nariño es una de las figuras más visibles de la oposición, su mensaje sobre la protesta de los deportistas llama la atención porque es uno de los temas a los que menos le suele dedicar atención. No obstante, la reducción en el presupuesto a este sector impacta la sociedad entera, dado que la gestión del Ministerio del deporte no solo cobija a los deportistas de alto rendimiento.

Petro busca debilitar el deporte en Colombia

Para 2024, ese ministerio tenía asignado un presupuesto superior al billón de pesos, el cual se redujo a menos de $500.000 millones en 2025 y para 2026 llegó apenas a los $312.000 millones, lo que suscita una caída cercana al 80% desde los primeros años de mandato de Gustavo Petro.

Los argumentos de los deportistas sostienen que dicha reducción afecta el desarrollo del alto rendimiento deportivo, la formación de nuevos atletas y la participación en competencias nacionales e internacionales. Sumado a esto, resaltan que esta situación pone en riesgo no solo los procesos deportivos, sino que amenaza oportunidades para jóvenes que ven en el deporte un camino de inclusión y desarrollo social.

Y es que la caída en el presupuesto afecta también la preparación de los colombianos que aspiran a participar en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, cuyos procesos deportivos han requerido entre 8 y 12 años, por lo que cambios en sus condiciones podrían desencadenar bajas clasificaciones, ausencia en eventos, disminución de resultados y frustración de nuevas generaciones que ven en el deporte una oportunidad de vida.

Entre las figuras que han abogado por el presupuesto del deporte se destacan los medallistas olímpicos Ángel Barajas (gimnasia), Yeison López (halterofilia), Mari Leivis Sánchez (halterofilia) y Carlos Ramírez (BMX).