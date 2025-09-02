Colombia

María Fernanda Cabal arremetió contra de Petro por la reducción al presupuesto del deporte: “Él prefiere las bacanales que el apoyo a la juventud sana”

La congresista opinó sobre un tema del que no suele hablar, para despacharse en contra de las políticas a las que el jefe de Estado les da prioridad

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La congresista se fue en
La congresista se fue en contra del mandatario por la reducción del presupuesto de deporte - crédito Joel González/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

El anuncio de una reducción del 70% en los recursos destinados al deporte colombiano encendió la alarma entre atletas, entrenadores y dirigentes, quienes se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestar su rechazo a la política presupuestaria del Gobierno de Gustavo Petro, que para 2026 estableció el presupuesto en cerca de $312.000 millones.

La movilización, que reunió desde primeras horas del 1 de septiembre a representantes de federaciones, medallistas y familiares, se organizó como respuesta directa a los recortes proyectados para 2025 y 2026, que amenazan la continuidad de programas de formación y la participación nacional e internacional de los deportistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La concentración no fue ajena a reacciones de personajes del mundo político que ejercen oposición a las iniciativas gubernamentales. Entre ellos, se destacó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que a través de su cuenta oficial de la red social X aseguró que fortalecer las actividades deportivas no está dentro de las prioridades del jefe de Estado.

El mensaje de la congresista fue una arremetida en contra del presidente Gustavo Petro por priorizar la atención de jóvenes que cometen hechos delictivos, quienes reciben beneficios monetarios a cambio de que no participen de grupos delincuenciales.

En paralelo, la publicación es una clara pulla a la gestión de Gustavo Petro y a su conducta en el primer cargo de la nación. Para Cabal, el Gobierno nacional solo brinda incentivos significativos cuando se trata de sectores ligados a la violencia, como en el caso del programa “pagar por no matar”.

La senadora se pronunció sobre
La senadora se pronunció sobre la reducción del presupuesto para el Ministerio del Deporte - crédito @MariaFdaCabal/x

No obstante, la publicación también fue en contra de los deportistas que protestan, dado que, para la también precandidata presidencial, este sector respaldó las propuestas promovidas por el Gobierno nacional, pero hoy, que se ven afectados por estas, expresan su descontento con las iniciativas.

“Y sigan amando a Petro. Él prefiere los viajes y bacanales que el apoyo a la juventud sana. Si fueran sicarios, los tendría en ‘pagar por no matar’ “, escribió la aspirante a la Casa de Nariño.

Si bien la aspirante a la Casa de Nariño es una de las figuras más visibles de la oposición, su mensaje sobre la protesta de los deportistas llama la atención porque es uno de los temas a los que menos le suele dedicar atención. No obstante, la reducción en el presupuesto a este sector impacta la sociedad entera, dado que la gestión del Ministerio del deporte no solo cobija a los deportistas de alto rendimiento.

Petro busca debilitar el deporte en Colombia

Para 2024, ese ministerio tenía asignado un presupuesto superior al billón de pesos, el cual se redujo a menos de $500.000 millones en 2025 y para 2026 llegó apenas a los $312.000 millones, lo que suscita una caída cercana al 80% desde los primeros años de mandato de Gustavo Petro.

El Gobierno nacional ha reducido
El Gobierno nacional ha reducido cerca del 80% del presupuesto del deporte desde 2024 - crédito Colprensa - Catalina Olaya

Los argumentos de los deportistas sostienen que dicha reducción afecta el desarrollo del alto rendimiento deportivo, la formación de nuevos atletas y la participación en competencias nacionales e internacionales. Sumado a esto, resaltan que esta situación pone en riesgo no solo los procesos deportivos, sino que amenaza oportunidades para jóvenes que ven en el deporte un camino de inclusión y desarrollo social.

Y es que la caída en el presupuesto afecta también la preparación de los colombianos que aspiran a participar en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028, cuyos procesos deportivos han requerido entre 8 y 12 años, por lo que cambios en sus condiciones podrían desencadenar bajas clasificaciones, ausencia en eventos, disminución de resultados y frustración de nuevas generaciones que ven en el deporte una oportunidad de vida.

Los deportistas protestaron en contra
Los deportistas protestaron en contra de la reducción del presupuesto - crédito @DoomoEditorial/X

Entre las figuras que han abogado por el presupuesto del deporte se destacan los medallistas olímpicos Ángel Barajas (gimnasia), Yeison López (halterofilia), Mari Leivis Sánchez (halterofilia) y Carlos Ramírez (BMX).

Temas Relacionados

María Fernanda CabalMinisterio del DeporteGustavo PetroPresupuesto deporteProtesta deportistasColombia-Noticias

Más Noticias

Concejal se fue de frente contra esquema de seguridad de funcionario de Thomas Greg & Sons por tomar la carrera séptima de “garaje”: “¿Qué privilegio tienen?”

Según explicó el cabildante Juan David Quintero, desde el consorcio llegaron a parquear cinco camionetas y una motocicleta sobre una de las vías más importantes de la capital colombiana

Concejal se fue de frente

Preocupación en Bogotá por aumento de casos de ‘pinchallantas’: Engativá, Barrios Unidos y Suba concentran el mayor número

Un establecimiento fue sellado por segunda vez luego de que una mujer denunciara cobros excesivos y daños adicionales

Preocupación en Bogotá por aumento

Asesinan con un machete a un joven de 22 años durante evento del Día de la Antioqueñidad en su colegio

Durante el enfrentamiento, una docente intervino para mediar y evitar que la agresión continuara, lo que facilitó la huida de los atacantes

Asesinan con un machete a

Deportivo Cali y sus problemas financieros: denuncian que deben más de tres meses de salario a sus jugadores

El cuadro Azucarero afronta una delicada situación económica desde hace algunos años, lo que incluso lo ha llevado a pelear con el descenso en reiteradas ocasiones

Deportivo Cali y sus problemas

Ernesto Lucena rechazó que el Gobierno quiera “acabar” con el deporte del país: “No lo he oído que el deporte es un cambio para la sociedad”

El exministro criticó la histórica reducción en el presupuesto del deporte y aseguró que esto va más allá de afectar a los deportistas de alto rendimiento que traen medallas al país

Ernesto Lucena rechazó que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Gabriel Raimondi ya no es

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa