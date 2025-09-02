Colombia

Luisa Fernanda W despejó dudas sobre un tercer embarazo y paró en seco las críticas: “Dejemos de opinar de los cuerpos”

La empresaria abrió un debate en torno a lo que para ella significa respetar los límites de las opiniones que pueden llegar a hacerle daño a otros, como el caso de su subida de peso

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Luisa Fernanda frenó en seco a sus seguidores que afirman que está embarazada - crédito @rechismes/IG

La relación de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno atraviesa un momento de expansión personal y profesional en México, donde actualmente residen, junto a sus hijos Máximo y Domenic.

Desde julio de 2025, la pareja tomó la decisión de establecerse en la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer la proyección musical de Pipe en el mercado mexicano y aprovechar nuevas oportunidades de emprendimiento para Luisa, en uno de los países que más promueve la carrera de los influencers internacionalmente.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W decidieron radicarse en México desde julio de 2025 - crédito pipebueno / Instagram

Su traslado marcó el inicio de una etapa relevante para ambos, consolidada por la adquisición de una casa de dos pisos en un exclusivo condominio en las inmediaciones de Polanco.

Esta zona, caracterizada por su ambiente cosmopolita y su alta oferta de comercios y restaurantes de lujo, les ha permitido regular el ritmo de vida familiar en un entorno adecuado para sus hijos.

El nuevo hogar de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se distingue por arquitectura contemporánea y amplios espacios verdes, elementos que han sido destacados en redes sociales y que refuerzan la imagen pública de estabilidad y bienestar que cultivan.

La mudanza representó una adaptación significativa para la familia, no solo por el cambio de país sino por el proceso de reacomodación de sus actividades laborales y académicas.

En este contexto de cambios, Luisa Fernanda W también ha enfrentado rumores sobre un supuesto tercer embarazo. En declaraciones recientes, la empresaria y creadora de contenido desmintió estos señalamientos, manifestando su molestia ante la persistencia de comentarios sobre su apariencia física y su vida privada.

La creadora de contenido compartió
La creadora de contenido compartió con sus seguidores lo que piensa que digan que está embarazada - crédito @luisafernandaw / IG

“Les voy a compartir algo y es que a veces de verdad no sé cómo sentir cuando me dicen ‘Luisa, estás embarazada’ o ‘sí, lo estás ocultando’. Simplemente, lo que les puedo decir es que, muy sinceramente, desde que llegué a México he comido tacos de una manera deliciosa y no estoy en embarazo”, afirmó.

De manera enfática, Luisa agregó: “De verdad no sé cómo sentirme. Quizá me he subido unos kilitos, pero eso qué, estoy pasando por una etapa en la que de pronto no me estoy cuidando como lo hago normalmente y quien me conoce hace muchos años sabe que Luisa Fernanda pasa por estos ciclos varias veces”.

La empresaria manifestó la incomodidad que le genera la opinión constante de terceros sobre su cuerpo, especialmente cuando cada cambio físico desencadena especulaciones públicas sobre una eventual llegada de un nuevo integrante a la familia. Sus palabras invitan a no opinar sobre los cuerpos ajenos, pues considera que a nadie más que ella le pertenece.

Luisa Fernanda W asistió al
Luisa Fernanda W asistió al desfile de la marca Boss en Milán junto a Pipe Bueno - crédito pipebueno / Instagram

“Por ejemplo, para el Milán Fashion Week que viene pronto, ya ahorita si quiero comer bastante proteína, taquitos como que no, ejercicio constante, pues siempre hago ejercicio, pero sí como dedicarme más a esa alimentación más consciente. El punto es que ya no opinemos del cuerpo de las personas, o sea, evitemos”, recalcó la empresaria, por lo que antes de ser parte de los desfiles de la semana de la moda disfrutará sin restricción.

Así las cosas, la paisa una vez más dejó en firme que está disfrutando su estancia en México, como su comida, la moda, la vida nocturna, entre otras actividades que ofrece la Ciudad de México.

La reacción de los seguidores no tardó en llegar y algunos respaldaron las opiniones de Luisa con mensajes como: “Estoy de acuerdo, qué necesidad de estar diciendo que está embarazada, está comiendo delicioso y no hablo solo de comida”; “creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera”; “esa vaina de que todo el tiempo le quieran estar poniendo chinos en el vientre para parir, ya tienen dos, qué más quieren”, entre otros.

