Colombia

Hincha de América de Cali capturado luego de dispararle a un menor de 5 años en César

El supuesto agresor se movilizaba en un bus, cuando salió a la ventana y disparó de manera indiscriminada contra la plazoleta principal del municipio de Becerril, donde jugaba el niño, que cayó herido

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Al menos 3.000 hinchas acompañarán
Al menos 3.000 hinchas acompañarán al América de Cali en el partido contra Corinthians en la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

Un nuevo hecho de violencia relacionado con mal llamados hinchas del fútbol dejó herido a un menor de 5 años en el departamento del Cesar.

El supuesto hincha del equipo América de Cali iba en una caravana de seguidores del equipo para acompañar al equipo vallecaucano a un partido.

De acuerdo con Noticias RCN, el lamentable episodio se dio cuando el agresor, que se movilizaba en un bus, salió a la ventana y disparó de manera indiscriminada, lesionando al menor que se encontraba en una vía de la plazoleta principal del municipio de Becerril, Cesar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El responsable fue capturado en flagrancia por las autoridades, mientras que el menor fue trasladado al hospital de la ciudad de Valledupar.

El medio de comunicación reveló las declaraciones del comandante de la Policía de Cesar, el coronel William Morales, que detalló el momento del ataque.

“El día 31 de agosto a las 10:30 a. m., aproximadamente, en el municipio de Becerril, se atiende un caso en el cual un hincha de un equipo de fútbol profesional acciona un arma de fuego, causándole una herida a un menor de edad”.

Los fanáticos del América de
Los fanáticos del América de Cali - crédito Cristian Bayona / Colprensa

De igual manera, confirmó que: “Durante la reacción inmediata de las unidades policiales, se incautó de un revólver calibre 32 mm utilizado en el hecho, quedando el capturado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales”.

Tragedia en partido del Deportivo Cali vs. Medellín

El ambiente festivo que rodeaba el esperado encuentro entre Deportivo Cali y Independiente Medellín en el estadio Palmaseca se transformó en consternación tras un accidente fatal ocurrido en las inmediaciones del escenario deportivo.

Un hincha del conjunto verdiblanco perdió la vida al ser atropellado por el bus oficial de los Azucareros, suceso que obligó a retrasar el inicio del partido correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay y generó un profundo impacto entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El vehículo chocó a un aficionado, al que le pasó por encima y resultó muerto, previo al partido contra Medellín - crédito @magazinpacifico/X

La tragedia se produjo el sábado 30 de agosto, cuando la caravana que acompañaba al equipo local avanzaba hacia el estadio ubicado en las cercanías de Palmira. Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Juan Pablo Núñez Sarmiento, formaba parte de un grupo de seguidores que transitaban en motocicleta junto al bus del equipo.

De acuerdo con los reportes iniciales, la motocicleta en la que viajaba Núñez Sarmiento perdió el control tras rozar con otro vehículo, lo que provocó su caída al asfalto. En ese momento, el bus del Deportivo Cali lo embistió, causándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades debieron cerrar el tránsito para adelantar las labores de investigación y atención a la emergencia, lo que intensificó el desorden en los alrededores del estadio y retrasó el inicio del compromiso.

El bus del Deportivo Cali
El bus del Deportivo Cali chocó a un aficionado y los jugadores debieron trasladarse en otro vehículo a Palmaseca - crédito @juanfotosadn/X

El accidente no solo cobró la vida del aficionado, sino que también dejó a una menor herida, quien acompañaba a la plantilla y a los cientos de seguidores que colmaron la vía de acceso al parqueadero y las tribunas. El hecho generó conmoción entre los presentes, especialmente en el cuerpo técnico y los jugadores del Deportivo Cali, que atraviesan una etapa crucial en su lucha por alejarse del descenso y buscar un lugar entre los ocho primeros de la Liga BetPlay.

El canal deportivo Win Sports confirmó la identidad de la víctima y describió cómo el partido, que había comenzado como una celebración, se tornó en un episodio de luto para ambas hinchadas y los equipos involucrados. “Tuvimos un hecho lamentable, donde fallece un hincha del Deportivo Cali. Venía a ver su partido y fue atropellado por nuestro bus. Lamentablemente, hay una niña herida. Cuando veníamos por la autopista también hubo un atentado. Nos cerraron la vía”, relató el entrenador del Deportivo Cali, Alberto Gamero, en diálogo con el medio televisivo.

Temas Relacionados

América de CaliHinchaDisparo a menor de edadCapturadoBecerril, CésarColombia-Noticias

Más Noticias

El caso de 6 Martínez, el joven colombiano que transformó su vida con el nombre más corto del país: así fue su antes y después

El joven de Santa Ana, Magdalena, alcanzó fama nacional e internacional por la singularidad de su identidad, convirtiéndose en tendencia y colaborando con marcas globales tras la decisión de la Registraduría de Colombia sobre nombres inusuales

El caso de 6 Martínez,

Karina García aseguró que le gustaría entrar a su pelea en ‘Stream Fighters 4’ junto a Bad Bunny: “Voy a llamarlo”

La modelo paisa así lo dio a conocer durante una transmisión en vivo en su cuenta de Tiktok, donde reveló que también sentía admiración por Westcol por su actuación en España

Karina García aseguró que le

Famoso acordeonero del Binomio de Oro anuncia nueva colaboración con Carlos Vives: “Yo sé que les va a encantar”

La leyenda del acordeón Israel Romero y el icónico cantante colombiano preparan una canción juntos, despertando la emoción de los fanáticos que sueñan con escuchar esta fusión de talentos en la música colombiana

Famoso acordeonero del Binomio de

Millonarios deberá cerrar la tribuna norte para el clásico contra Santa Fe por culpa de los zapatos lanzados por sus hinchas

Aparte de la protesta, que fue calificada como pacífica por la propia hinchada, un aficionado saltó desde la tribuna sur para exigirles resultados a los jugadores

Millonarios deberá cerrar la tribuna

Madre de soldado secuestrado por las disidencias en Nariño le reclamó a Petro por su hijo: “Los tira y abandona a la suerte”

Zuleima Rodríguez, madre del militar Javier García, acusó al mandatario de priorizar el diálogo con grupos armados sobre el respaldo a la fuerza pública

Madre de soldado secuestrado por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Karina García aseguró que le

Karina García aseguró que le gustaría entrar a su pelea en ‘Stream Fighters 4’ junto a Bad Bunny: “Voy a llamarlo”

Famoso acordeonero del Binomio de Oro anuncia nueva colaboración con Carlos Vives: “Yo sé que les va a encantar”

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Valentino Lázaro se despachó contra Melissa Gate y aseguró que tiene pruebas de que salía con un ‘viejito’: “Tanto que criticaban a Karina”

Polémica en el ‘Desafío Siglo XII’: hijo de Juan Pablo Ángel fue blanco de comentario homofóbico por parte de un compañero

Deportes

Millonarios deberá cerrar la tribuna

Millonarios deberá cerrar la tribuna norte para el clásico contra Santa Fe por culpa de los zapatos lanzados por sus hinchas

Técnico de Bolivia habló sobre la dificultad del partido ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas: “Se juega por el prestigio”

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

Así va la tabla de posiciones en Eliminatoria Sudamericana: un empate bastaría para que Colombia clasifique al Mundial, según FIFA

Katherine Tapia, arquera de la selección Colombia Femenina, reveló por qué intentó suicidarse: “Perdón diosito”