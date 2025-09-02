Hincha de América de Cali capturado luego de dispararle a un menor de 5 años en César

Al menos 3.000 hinchas acompañarán al América de Cali en el partido contra Corinthians en la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

Un nuevo hecho de violencia relacionado con mal llamados hinchas del fútbol dejó herido a un menor de 5 años en el departamento del Cesar.

El supuesto hincha del equipo América de Cali iba en una caravana de seguidores del equipo para acompañar al equipo vallecaucano a un partido.

De acuerdo con Noticias RCN, el lamentable episodio se dio cuando el agresor, que se movilizaba en un bus, salió a la ventana y disparó de manera indiscriminada, lesionando al menor que se encontraba en una vía de la plazoleta principal del municipio de Becerril, Cesar.

El responsable fue capturado en flagrancia por las autoridades, mientras que el menor fue trasladado al hospital de la ciudad de Valledupar.

El medio de comunicación reveló las declaraciones del comandante de la Policía de Cesar, el coronel William Morales, que detalló el momento del ataque.

“El día 31 de agosto a las 10:30 a. m., aproximadamente, en el municipio de Becerril, se atiende un caso en el cual un hincha de un equipo de fútbol profesional acciona un arma de fuego, causándole una herida a un menor de edad”.



De igual manera, confirmó que: “Durante la reacción inmediata de las unidades policiales, se incautó de un revólver calibre 32 mm utilizado en el hecho, quedando el capturado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales”.

Tragedia en partido del Deportivo Cali vs. Medellín

El ambiente festivo que rodeaba el esperado encuentro entre Deportivo Cali y Independiente Medellín en el estadio Palmaseca se transformó en consternación tras un accidente fatal ocurrido en las inmediaciones del escenario deportivo.

Un hincha del conjunto verdiblanco perdió la vida al ser atropellado por el bus oficial de los Azucareros, suceso que obligó a retrasar el inicio del partido correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay y generó un profundo impacto entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.



La tragedia se produjo el sábado 30 de agosto, cuando la caravana que acompañaba al equipo local avanzaba hacia el estadio ubicado en las cercanías de Palmira. Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Juan Pablo Núñez Sarmiento, formaba parte de un grupo de seguidores que transitaban en motocicleta junto al bus del equipo.

De acuerdo con los reportes iniciales, la motocicleta en la que viajaba Núñez Sarmiento perdió el control tras rozar con otro vehículo, lo que provocó su caída al asfalto. En ese momento, el bus del Deportivo Cali lo embistió, causándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades debieron cerrar el tránsito para adelantar las labores de investigación y atención a la emergencia, lo que intensificó el desorden en los alrededores del estadio y retrasó el inicio del compromiso.



El accidente no solo cobró la vida del aficionado, sino que también dejó a una menor herida, quien acompañaba a la plantilla y a los cientos de seguidores que colmaron la vía de acceso al parqueadero y las tribunas. El hecho generó conmoción entre los presentes, especialmente en el cuerpo técnico y los jugadores del Deportivo Cali, que atraviesan una etapa crucial en su lucha por alejarse del descenso y buscar un lugar entre los ocho primeros de la Liga BetPlay.

El canal deportivo Win Sports confirmó la identidad de la víctima y describió cómo el partido, que había comenzado como una celebración, se tornó en un episodio de luto para ambas hinchadas y los equipos involucrados. “Tuvimos un hecho lamentable, donde fallece un hincha del Deportivo Cali. Venía a ver su partido y fue atropellado por nuestro bus. Lamentablemente, hay una niña herida. Cuando veníamos por la autopista también hubo un atentado. Nos cerraron la vía”, relató el entrenador del Deportivo Cali, Alberto Gamero, en diálogo con el medio televisivo.