Fotos de una reunión en casa de Claudia Bahamón despertaron rumores de una posible relación: “¿Quién es el hombre que la abraza?"

La celebración, que en principio era un encuentro privado entre amigos y colegas, se viralizó tras la publicación de fotografías - crédito Cortesía Canal RCN

La aparición de un hombre, hasta ahora no identificado, cercano a Claudia Bahamón durante una reunión social en su hogar, ha suscitado numerosas conjeturas entre usuarios de redes sociales y seguidores del popular reality MasterChef Celebrity.

Las imágenes compartidas por la actriz Michelle Rouillard captaron al individuo abrazando con familiaridad a la presentadora, desplazando la atención de un evento distendido a una ola de rumores acerca de la vida sentimental de Bahamón.

La pareja de Claudia Bahamón

La reunión, acontecida en el domicilio de Bahamón, reunió a varios integrantes recientes de MasterChef Celebrity, así como al reconocido chef Nicolás de Zubiría acompañado de su familia.

En medio de la celebración, el acompañante de Bahamón ganó notoriedad por su actitud cercana hacia la presentadora. Los comentarios en plataformas digitales no se hicieron esperar, resaltando preguntas como “¿Quién es el hombre que abraza fuertemente a Claudia Bahamón?”, mientras internautas comenzaban a tejer hipótesis sobre el escenario personal de la conductora.

Las imágenes compartidas por la actriz Michelle Rouillard captaron al individuo abrazando con familiaridad a la presentadora - crédito @michellerouillard/Instagram

Esta nueva ola de especulaciones llega poco después de que se avivaran los rumores sobre la separación de Bahamón y el productor y director de cine Simón Brand, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio y tuvo dos hijos.

La relación se habría enfriado hace algunos meses, aunque ninguna de las partes involucradas ha ofrecido declaraciones formales confirmando o desmintiendo la ruptura.

Reacciones y nuevo proyecto

La reacción de los internautas al episodio captado por Rouillard oscila entre la sorpresa y la intriga, citando mensajes como “parecen bastante cercanos, ¿será que Claudia tiene una nueva pareja?” o “nunca la habíamos visto así desde su separación”.

Lo cierto es que, por ahora, salvo por las imágenes difundidas, no existen indicios concretos sobre la naturaleza del vínculo entre Bahamón y el hombre presente en la reunión.

Los seguidores no dudaron en comentar la publicación - crédito @claudiabahamon/Instagram

A pesar del interés que generan estos episodios, Bahamón ha optado por mantener el silencio en torno a su vida privada. No ha ofrecido declaraciones ni aclaraciones sobre la identidad de su acompañante, ni ha respondido a los rumores en torno a su situación matrimonial. Por el contrario, ha focalizado su atención en sus responsabilidades laborales, especialmente en su reciente desafío profesional, conducir la versión colombiana del certamen Miss Universe Colombia, cuyo estreno se produjo el 30 de agosto de 2025.

Este nuevo proyecto marca una etapa importante en la carrera de la presentadora. La conducción del concurso nacional le permitirá ampliar su rango en la conducción de importantes formatos televisivos, abriendo la puerta a un público aún más grande.

Para los seguidores de Bahamón, el comienzo de esta nueva etapa profesional resulta tan llamativo como las novedades de su vida personal, pues representa la posibilidad de verla desenvolverse en un contexto diferente al que ha acostumbrado durante los últimos años en MasterChef Celebrity.

La presentadora conducirá la versión colombiana del certamen Miss Universe Colombia, cuyo estreno se produjo el 30 de agosto de 2025 - crédito Cortesía Canal RCN

Durante la última década, Claudia Bahamón ha consolidado una trayectoria intachable como presentadora, siendo la imagen emblemática del exitoso programa de competencia culinaria. Su carisma, la empatía con los concursantes y el profesionalismo evidenciado en cada temporada han hecho que se gane un lugar destacado en la televisión colombiana, permitiéndole mantener una estrecha relación con el público televidente y los participantes del show. Es así como, a través de sus redes sociales, la audiencia ha seguido de cerca tanto su carrera como los aspectos más discretos de su cotidianeidad.

Finalmente, el impacto del incidente social sobre la percepción pública de la presentadora pone en evidencia el alto nivel de atención que recibe. No solo su trabajo frente a las cámaras provoca debate y conversación, sino que los momentos informales y domésticos terminan siendo objeto de escrutinio. La celebración, que en principio era un encuentro privado entre amigos y colegas, se viralizó tras la publicación de fotografías y videos, intensificando la curiosidad colectiva.