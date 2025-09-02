Dejan en libertad a dos hombres capturados en Laureles por explotación sexual de menores en Medellín

Los hombres fueron señalados de explotar sexualmente a dos menores de edad - crédito Captura de video Policía Medellín

Dos hombres capturados en Laureles, Medellín, por explotación sexual de menores de edad fueron dejados en libertad tras una audiencia de control de garantías. El caso involucra a un ciudadano colombiano y otro estadounidense, quienes habían denunciado inicialmente ante la Policía un hurto en un apartamento del sector.

El pasado fin de semana, los dos hombres solicitaron la presencia de las autoridades denunciando que dos mujeres les habrían robado tres teléfonos celulares y tres tarjetas de crédito, valoradas en más de $7.000.000. La Policía, apoyada en cámaras de seguridad, localizó poco después a las involucradas y, al verificar su identidad, constató que se trataba de dos menores de 14 y 17 años.

Las adolescentes aseguraron que los sujetos las contactaron por redes sociales y les ofrecieron $500.000 a cada una para mantener relaciones sexuales. Tras la agresión, los hombres incumplieron el pago prometido y las menores, según su versión, se llevaron los objetos mencionados. Durante la diligencia, la madre de una de las jóvenes expresó que “me dio impotencia y rabia. Aquí que supuestamente cuidan a menores de edad y saber que esos dos que agredieron a las niñas están libres”.

Investigación y captura

La Policía procedió con la captura de los hombres bajo cargos de explotación sexual de menores y trasladó a las adolescentes para el restablecimiento de sus derechos, además de iniciar el proceso por hurto. Según declaraciones de los familiares, el ciudadano estadounidense habría obligado a las menores a pararse contra una pared y perpetrado los abusos.

Los hombres fueron capturados por explotación sexual de menores de edad - crédito Policía de Medellín

Juez otorga libertad a los implicados

El lunes 1 de septiembre se dio a conocer que un juez de control de garantías dejó en libertad a los implicados, a pesar de los testimonios de las víctimas y las evidencias presentadas sobre el encuentro y la ausencia de relación familiar, lo cual constituye por sí solo un delito. Aunque el juez avaló los cargos imputados y vinculó a los dos sujetos al proceso, determinó su libertad ante una supuesta “falta de flagrancia”.

Katherine Jaramillo, subdirectora de Programas de la ONG Valientes Colombia, afirmó: “Recordemos y recordarles a las autoridades que el consentimiento de las víctimas no exime el delito y tenemos que tenerlo claro porque si una víctima me dice a mí que está ahí porque quiere, que es su novio, que es su cliente, y me trae todo un contexto en donde no hubo un pago acordado por tener relaciones sexuales estoy ante un evidente caso de explotación sexual”.

Las adolescentes aseguraron que los sujetos las contactaron por redes sociales y les ofrecieron $500.000 a cada una para mantener relaciones sexuales. - crédito Freepik y Pexels

En lo que va de este año, ya suman ocho extranjeros capturados en Medellín por delitos sexuales, siete de ellos de nacionalidad estadounidense.

Contexto de la explotación sexual en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló del caso a través de su cuenta oficial de la red social X el pasado domingo 31 de agosto con un mensaje en el que aseguró que la articulación de las autoridades para atender el hecho reforzó la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la lucha contra la explotación sexual de esta población y el hurto a personas en la ciudad.

El alcalde de Medellín se pronunció sobre el caso - crédito @FicoGutierrez/x

Organizaciones sociales llamaron la atención sobre la gravedad del caso, insistiendo en que la liberación de los investigados representa un mensaje negativo frente a la protección de menores y frente al combate de la explotación sexual.

Entre 2010 y 2022, más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han resultado víctimas de explotación sexual en Medellín, especialmente en zonas turísticas y en contextos donde participan ciudadanos extranjeros. Un 75% de las víctimas corresponden a niñas y adolescentes, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia basada en género según las autoridades y organizaciones especializadas.