Daniel Quintero volvió a llamar “muñeca” a Vicky Dávila por críticas sobre su promesa de regalar lavadoras

Como parte de su campaña para llegar a la presidencia de Colombia, en los últimos días Daniel Quintero sorprendió al revelar que, en caso de que sea el nuevo presidente de Colombia, una de sus promesas será entregar cuatro millones de lavadoras.

Entre las múltiples opiniones al respecto, se destacó la de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que con un juego de palabras arremetió contra Quintero en X.

“Si usted primero “lava” la plata de la corrupción y luego promete “lavadoras”, que viene siendo…“, escribió Dávila, que minutos más tarde recibió la respuesta de Daniel Quintero, que la acusó de mejorar la imagen de corruptos cuando era periodista.

“Si usted primero es periodista y le “lavas” la cara a corruptos y mafiosos y luego te vuelves su candidata, qué muñeca vienes siendo…“, publicó en su cuenta de X Daniel Quintero.

La publicación de Quintero fue una referencia clara a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que en su momento llamó “muñecas de la mafia” a un grupo de periodistas.

Además, cabe recordar que no es la primera vez que Quintero se refiere de esa forma sobre Vicky Dávila, puesto que, tras la confirmación de que Iván Cepeda va a ser precandidato a la presidencia, el exalcalde de Medellín se refirió de esa forma contra la oriunda de Buga, Valle del Cauca.

Así fue el cruce anterior entre los precandidatos

En esa ocasión, Dávila recordó que en el pasado Gustavo Petro fue militante del M-19 para indicar que Colombia no puede cometer el error de escoger a otro exguerrillero en los próximos comicios, vinculando directamente a Cepeda con las disidencias.

“Ya en Colombia eligieron presidente del M-19, ahora no se les puede elegir presidente a las Farc“, escribió la periodista en su cuenta de X.

Quintero Calle citó la publicación de Dávila para afirmar que Colombia tuvo un gobierno de paramilitares en el pasado y afirmar que la periodista representa a la mafia del país.

“Ya en Colombia eligieron presidente de los paras, no se les puede elegir a la muñeca de la mafia”, escribió el exalcalde de Medellín.

La publicación de Daniel Quintero se hizo tendencia, haciendo que varios usuarios expusiera su opinión sobre la discusión entre los precandidatos y el nivel del debate que tendrán las elecciones en Colombia en los próximos meses.

“Cuando no se tiene nada bueno que decir de propuestas de gobierno, se ataca al contrincante, por eso ninguno será presidente”, “Si tienen pruebas muéstrelas, en caso contrario deberían demandarlos por calumnia“ o ”Ese es el debate que nos espera, varios meses de ataques sin ideas“, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué está siendo criticado Daniel Quintero?

La publicación contra Quintero por parte de Vicky Dávila se debe a que el antioqueño prometió entregar cuatro millones de lavadoras a madres cabeza de hogar en caso de ganar las elecciones de 2026, por lo que ha sido tildado de “populista”.

Al respecto, Quintero ha argumentado que su promesa es necesaria para mejor varios aspectos de la vida de mujeres que gastan múltiples horas de su vida lavando.

“Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con el programa ‘Colombia Te Cuida’. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano. Según el Dane, las mujeres en Colombia dedican siete horas y 45 minutos diarios al trabajo doméstico, mientras que los hombres solo tres horas y 6 minutos", indicó Quintero

De la misma forma, el exalcalde de Medellín ha asegurado que su promesa de campaña no es populismo, sino que se trata de un gesto de “justicia” y “tiempo liberado” para los posibles beneficiados.