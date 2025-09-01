Inició la etapa de traslados y solicitudes de cupos en colegios oficiales de Bogotá: así debe realizar el trámite

La Secretaría de Educación de Bogotá abrió proceso de traslados y nuevos cupos escolares para 2026 - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

La Secretaría de Educación del Distrito anunció el inicio de la etapa de solicitudes de traslado entre colegios oficiales en Bogotá, así como la continuidad del proceso de nuevos cupos escolares para el año lectivo 2026.

De acuerdo con la entidad, madres, padres y cuidadores tienen hasta el 14 de septiembre para realizar las solicitudes de cupo nuevo dirigidas a niñas, niños y jóvenes de grupos poblacionales priorizados. Paralelamente, desde el 1 hasta el 15 de septiembre estará habilitado el proceso de traslados para estudiantes antiguos que requieran cambiar de institución oficial, conforme a tres causales: unificación de hermanos, cambio de residencia significativa, o situaciones debidamente justificadas de fuerza mayor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las solicitudes se realizan de forma virtual y gratuita a través del portal www.matriculas.educacionbogota.edu.co, donde se debe diligenciar el formulario de inscripción. Para evitar inconvenientes, la entidad destacó la importancia de contar con los datos actualizados del estudiante y del acudiente, un número de celular y correo electrónico activos, y verificar cuidadosamente la información registrada, ya que los resultados y notificaciones se enviarán por estos medios.

Solicitudes de traslado entre colegios oficiales estarán habilitadas del 1 al 15 de septiembre - crédito Alcaldía de Bogotá

En cuanto a los traslados entre colegios oficiales, los solicitantes deben ingresar la petición en la web entre el 1 y el 15 de septiembre. Posteriormente, entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025, será necesario acercarse personalmente al colegio de destino para validar la disponibilidad y formalizar la matrícula en caso de haber cupo. El traslado está sujeto a que el estudiante apruebe el grado actual y que la institución de destino cuente con plazas disponibles en el momento de la formalización.

El proceso de cambio de sede o de jornada requiere acudir a la institución educativa correspondiente en las fechas establecidas, del 2 al 12 de diciembre de 2025, para solicitar el cambio y formalizar la matrícula presencialmente.

La Secretaría de Educación señaló que el acceso a la educación oficial en Bogotá se facilita por etapas y garantiza oportunidades para diferentes niveles. Las madres, padres y cuidadores pueden solicitar cupos en primera infancia, básica, media, educación para jóvenes y adultos, y en programas de aceleración del aprendizaje. La entidad publicó información detallada y guía sobre cada procedimiento en su portal oficial.

El proceso de inscripción y traslado es virtual, gratuito y requiere datos actualizados de estudiantes y acudientes - crédito Secretaría de Movilidad

El cronograma del proceso contempla dos grandes etapas para los cupos escolares. La primera, del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025, está dirigida a grupos poblacionales priorizados. En esta fase, se debe diligenciar el formulario de inscripción, consultar los resultados desde el 30 de septiembre y efectuar la formalización de matrícula dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación.

La segunda etapa, del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025, estará abierta a toda la población restante y se asignarán cupos disponibles de manera inmediata, con formalización virtual mediante la carga de los documentos en el sistema.

Para completar el formulario de solicitud digital, se requiere tener a mano el documento de identidad tanto del estudiante como del acudiente, un recibo de servicio público del lugar de residencia, y los datos de contacto necesarios. En los casos de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales o hermanos inscritos en el sistema oficial, se deben incluir los soportes pertinentes. Los documentos solo son exigidos para respaldar la información y no corresponden a la documentación necesaria para la formalización de matrícula.

La formalización de matrículas para traslados se realizará presencialmente entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

En la asignación de cupos escolares, el sistema utiliza variables socioeconómicas y de localización para otorgar un puntaje de priorización por solicitud. Así, la asignación es progresiva y no depende del orden de llegada de las solicitudes. Los resultados para los grupos priorizados se publicarán progresivamente a partir del 30 de septiembre, mientras que para el resto de casos la adjudicación será inmediata en la segunda etapa.

La primera infancia recibirá un énfasis especial, ya que las niñas y niños entre 3 y 5 años pueden ser matriculados durante todo el año en los colegios oficiales, mientras que los menores de 0 a 3 años son atendidos en jardines infantiles bajo la coordinación de la Secretaría de Integración Social. El proceso también se realiza sin costos y de forma preferentemente digital.

Finalmente, la Secretaría de Educación invitó a las familias de Bogotá a aprovechar el sistema educativo oficial, que abarca desde prejardín hasta la educación media, modelos flexibles de aceleración y ciclos para jóvenes y adultos.