Hombre abusó sexualmente de su hija de 6 años durante meses: la niña le contó detalles de los ataques a su cuidadora

El criminal cometió actos sexuales en contra de su hija - crédito Alcaldía de Bogotá

Un hombre fue capturado y enviado a prisión en Bogotá tras comprobarse que abusó sexualmente de su hija de 6 años de manera reiterada entre 2024 y 2025, después de que la menor denunciara que era víctima de este tipo de actos por parte de su progenitor, lo que fue ampliamente rechazado por la comunidad.

La investigación determinó que los abusos ocurrieron en la vivienda familiar, donde la menor informó a su cuidadora sobre lo que le estaba ocurriendo. Esta denuncia fue clave para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) interviniera de inmediato y restableciera los derechos de la niña, lo que activó la respuesta de las autoridades judiciales y policiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras la denuncia, la intervención de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación permitió que el agresor fuera puesto a disposición de un juez, que dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Al revisar los antecedentes del capturado en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), las autoridades lograronm verificar que el hombre tenía seis anotaciones previas por violencia intrafamiliar, con registros que datan desde 2014. Esta información fue confirmada por el comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Nelson Zambrano, que se confirmó los antecedentes judiciales del agresor.

La menor de edad fue atacada en su propia casa, por su padre - crédito Colprensa

Ante la gravedad de los hechos, la Policía de Bogotá reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes de la capital del país, además de reiterar la importancia de combatir los delitos que afectan a la comunidad. Del mismo modo, el coronel Zambrano destacó que la captura de este individuo responde a la política institucional de no tolerar ningún tipo de violencia contra menores y de actuar con contundencia ante estos casos.

¿Qué pasará con el agresor y su víctima?

La investigación permanece abierta, mientras que las autoridades buscan esclarecer los detalles del caso y garantizan el acompañamiento a la menor afectada. El uniformado confirmó que el proceso judicial sigue en curso, con la Fiscalía General de la Nación y el Icbf involucrados en la protección y seguimiento de la víctima.

Debido a este lamentable caso, las autoridades enviaron un nuevo mensaje a la comunidad, en el que insisten en la importancia de denunciar cualquier caso de abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar, recordando que la acción temprana y la colaboración ciudadana son esenciales para proteger a los menores y evitar que situaciones de este tipo ocurran en el entorno familiar.

Alerta por casos de abuso sexual en Bogotá

De acuerdo con un reporte presentado en el Concejo de Bogotá, el promedio diario es de 35 reportes de presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Bogotá durante el primer semestre de 2025. Según los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes del Partido Mira, estas cifras demuestran que es necesario priorizar la prevención de estos ataques en contra de los menores de edad.

El informe presentado fue realizado con datos oficiales de la Secretaría Distrital de Educación, la Policía Nacional, Medicina Legal y la Secretaría de Integración Social, con corte al 11 de julio de 2025. Durante los primeros seis meses de 2025, el Sistema de Alertas de la Secretaría Distrital de Educación documentó 6.407 reportes de presunta violencia sexual hacia menores, lo que equivale a un promedio de 35 casos diarios.

Las cifras son alarmantes, pese a que se han registrado menos casos en comparación con el 2024 - crédito Partido Mira

En el mismo periodo, la Policía Nacional recibió 1.525 denuncias efectivas por delitos de violencia sexual, lo que representa aproximadamente 8 denuncias diarias. Este dato evidencia la brecha entre los reportes iniciales y las denuncias formalizadas, demostrando así barreras para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia.

Por su parte, Medicina Legal informó que practicó 1.055 exámenes médico-legales a menores víctimas de presuntos delitos sexuales hasta mayo de 2025, con un promedio de 7 exámenes diarios. En comparación, durante todo 2024 se realizaron 2.962 exámenes, lo que arroja un promedio de 8 casos diarios.