Falcao García no olvidó el cumpleaños de su amigo y colega David Ospina y le envió tremenda sorpresa: “Abrazo, my tiger”

David Ospina, uno de los arqueros más reconocidos de la selección Colombia, celebró su cumpleaños número 37 el pasado 31 de agosto, recibiendo muestras de afecto tanto del ámbito deportivo como familiar. La fecha fue destacada en redes sociales, donde figuras del fútbol y allegados le dedicaron mensajes que reflejan el aprecio y la admiración que genera su trayectoria.

Entre las felicitaciones más notorias estuvo la de Falcao García, excompañero de Ospina en la selección y referente del fútbol colombiano. Falcao compartió una fotografía junto al arquero, tomada durante un reciente enfrentamiento en la liga local, acompañada de un mensaje emotivo.

“Querido David, te deseo un feliz cumpleaños y bendiciones en cada paso de tu vida. Abrazo grande amigo.” Ospina respondió en sus redes sociales con un afectuoso “Abrazo my tiger”, utilizando el apodo de Falcao en inglés, lo que evidencia la cercanía y camaradería entre ambos.

A las palabras de Falcao se sumaron las de otros futbolistas que han compartido vestuario con Ospina. William Tesillo, Mario Alberto Yepes y Dorlan Pabón aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y admiración, resaltando no solo su desempeño bajo los tres palos, sino también su calidad humana. Estas muestras públicas de afecto subrayan el respeto que Ospina se ha ganado dentro y fuera de la cancha a lo largo de su carrera.

El entorno familiar también estuvo presente en la celebración. Salomé Rodríguez, sobrina de Ospina e hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, publicó una fotografía en la que aparece abrazando a su tío, ambos luciendo la camiseta de Atlético Nacional. En la imagen, tomada tras la obtención de un título reciente, Salomé escribió: “Feliz cumple, Titi. Te amo mucho [emoji de corazón] @d_ospina1”, dejando ver el vínculo especial que los une. Por su parte, Daniela Ospina, hermana del arquero, compartió un video en el que se observa a David entonando el himno nacional antes de un partido de Nacional frente a Envigado, acompañando la escena con emojis festivos y un comentario en tono de broma al llamarlo “quinceañero”.

La jornada estuvo marcada por la ausencia de un mensaje público de James Rodríguez, actual capitán de la Selección Colombia y exesposo de Daniela Ospina. La falta de felicitación por parte de James llamó la atención, dado que en el pasado ambos futbolistas mantenían una relación cercana, tanto en lo personal como en lo profesional, especialmente durante el tiempo en que James y Daniela estuvieron casados.

Nacido en Medellín en 1988, Ospina inició su camino en las divisiones menores de Atlético Nacional, debutó como profesional en 2005 y se consagró como el guardameta más joven en lograr un título con el club, a los 19 años. Su proyección lo llevó a Europa en 2008, donde se consolidó como titular en el OGC Nice de Francia. En 2014, Ospina hizo historia al fichar por el Arsenal, siendo el primer arquero colombiano en disputar la Premier League, y sumó a su palmarés dos Copas FA y tres Community Shields. Posteriormente, defendió el arco del Napoli, con el que ganó la Copa Italia 2019-20, y en 2022 se incorporó al Al-Nassr de Arabia Saudita. En 2024, regresó a Atlético Nacional, donde continúa sumando títulos, incluido el más reciente en la Superliga de Colombia.

A lo largo de su carrera internacional, Ospina se ha consolidado como el guardameta con más partidos disputados en la historia de la Selección Colombia, participando en varias ediciones de la Copa América y en Mundiales, y siendo pieza clave en las eliminatorias y grandes torneos. Su nombre permanece ligado a los momentos más memorables del fútbol colombiano, tanto por sus logros colectivos como por sus reconocimientos individuales.

