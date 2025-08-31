Colombia

Que no se quede sin inscribir su cédula: Registraduría habilitó 400 puntos y campañas móviles para facilitar el voto en las elecciones de 2026

El nuevo servicio estará disponible desde el primero de septiembre y hasta el 31 de marzo de 2026. Además, la entidad advirtió que la inscripción debe hacerse solo en caso de cambio de residencia o regreso permanente al país

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

La Registraduría habilitará cerca de
La Registraduría habilitará cerca de 400 puntos y jornadas móviles para facilitar la inscripción de votantes de cara a las elecciones de 2026 - crédito Registraduría Nacional

Desde el lunes 1 de septiembre, cerca de 400 puntos para inscripción de ciudadanos serán activados a lo largo del territorio colombiano, en un esfuerzo de la Registraduría Nacional del Estado Civil por agilizar los procesos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Estos puestos, ubicados estratégicamente en centros comerciales y puntos de alta afluencia en ciudades capitales e intermedias, estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2026, según el boletín número 100 de la entidad.

La Registraduría precisó que si bien sus sedes continúan ofreciendo este trámite, a partir del primer día hábil de septiembre los ciudadanos contarán con una red ampliada de lugares para realizar el proceso de inscripción o cambio de puesto de votación.

De lunes a sábado, las jornadas funcionarán en horarios de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o, en algunos casos, de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., dependiendo del punto específico. Para efectuar el trámite, las personas deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en su versión física o digital desde un dispositivo móvil.

Los ciudadanos tendrán hasta el
Los ciudadanos tendrán hasta el próximo 31 de agosto de 2026 para realizar la inscripción de sus cédulas de ciudadanías para las elecciones legislativas y presidenciales - crédito Registraduría Nacional

La entidad recalcó que solo deben inscribirse quienes han cambiado su residencia, aquellos que regresaron permanentemente al país y los colombianos cuya cédula se expidió antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral.

Antes de acudir, se recomienda consultar el actual lugar de votación a través del portal web de la Registraduría. “Con solo digitar el número de cédula, el sistema le indicará si hace parte o no del censo electoral y, en caso afirmativo, le mostrará su actual puesto de votación”, detalló la entidad.

Según el calendario oficial, la inscripción para votar al Congreso cerrará el 8 de enero de 2026 y, en el caso de las presidenciales, el 31 de marzo del mismo año. Los cambios en el sitio de votación se reflejarán en el censo electoral definitivo a partir del 8 de febrero de 2026 para comicios legislativos y después del 30 de abril de 2026 para las presidenciales.

Además de la red física de puntos, la Registraduría puso en marcha, mediante la Resolución 10014 de 2025, campañas móviles de inscripción (CMI) tanto en municipios como en áreas metropolitanas y Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Del mismo modo, se realizarán jornadas de inscripción en cada puesto de votación habilitado dentro del territorio nacional.

Desde este 1 de septiembre,
Desde este 1 de septiembre, los ciudadanos podrán inscribirse para votar en 400 nuevos puntos habilitados en todo el país - crédito Registraduría Nacional

Este conjunto de estrategias busca, de acuerdo con la Registraduría, “facilitar el acceso al trámite de inscripción, reducir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos y prestar un servicio más ágil y eficiente”, contribuyendo a una mayor participación democrática y a reducir el abstencionismo electoral.

Entretanto, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmaron la definición del Plan Democracia para asegurar la protección de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Colombia.

Durante el encuentro, el ministro de Defensa anunció el aumento del pie de fuerza y la adopción de nuevas medidas de seguridad para candidatos y votantes, con el objetivo de garantizar el desarrollo libre y seguro de los comicios. El plan contempla especial atención a los puestos de votación que requieren mayor vigilancia en todo el país.

El registrador nacional aseguró que
El registrador nacional aseguró que las elecciones de 2026 no serán aplazadas por ningún motivo - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El registrador nacional explicó que “ningún hecho de orden público o circunstancias excepcionales pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución Política y son inamovibles”. Además, enfatizó que las elecciones libres y justas constituyen una garantía del principio democrático y un derecho humano fundamental para la ciudadanía.

Penagos detalló que todas las entidades estatales tienen la obligación de asegurar que los colombianos puedan ejercer su derecho político sin ninguna dificultad.

Nueva mesa técnica de la

A recoger agua: barrios de

Resultado del Chontico Día 31

James Rodríguez tuvo un destacado

Iván Velásquez, embajador de Colombia
