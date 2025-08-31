Hombre fue asesinado con un cordón en su vivienda en Cúcuta: El sospechoso fue capturado por las autoridades

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo de Haider Estiven Contreras Pérez - crédito archivo Colprensa

La ciudad de Cúcuta se estremeció tras el hallazgo de Haider Estiven Contreras Pérez, mecánico de 21 años, que fue hallado sin vida la mañana del sábado 30 de agosto de 2025 en una vivienda donde residía desde hacía un año.

El joven fue asesinado con el cordón de un zapato en el interior de su habitación. El hecho, reportado por La Opinión en sus primeras informaciones, involucra como presunto agresor a uno de los vecinos, señalado en el sector como consumidor habitual de estupefacientes.

La alerta sobre el homicidio se produjo cerca de las 08:00 a.m., cuando la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) recibió el llamado de los vecinos que escucharon gritos e interrupciones violentas en el inmueble localizado en el barrio Sevilla.

Por otro lado, ante la falta de comunicación, amigos y familiares de Contreras Pérez intentaron localizarlo por teléfono, pero el dispositivo permanecía apagado y los mensajes no tenían respuesta.

El presunto agresor fue capturado horas más tarde por las autoridades - crédito Colprensa

Su padre que acudió temprano al taller de mecánica donde trabajaban ambos, recibió la llamada formal de la policía que le notificó su deceso.

La Opinión recogió el relato del padre del joven, que aportó detalles sobre el último encuentro familiar ocurrido durante la celebración del cumpleaños número 21 de su hijo la noche anterior al crimen.

“A las 08:30 p.m. se despidió de mí. Me brindó una cerveza y me dijo: ‘Papá, ya me voy’. Yo le respondí: ‘Cuídese, mijo’. No volví a saber de él”.

La última conexión de Haider Estiven en WhatsApp se registró a las 12:15 a. m. del sábado 30 de agosto de 2025.

Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y recogieron pruebas en la escena.

Según detalló el medio citado, los forenses constataron huellas evidentes de asfixia en el cuello de la víctima.

El acusado, identificado por residentes como una persona violenta bajo los efectos de sustancias psicoactivas, habría protagonizado agresiones previas.

“El tipo que lo mató es vicioso, no sé cómo se llama; incluso, antier había cascado a su propio hermano”, dijo un vecino.

Cuadrillas policiales dieron captura al presunto responsable, que permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el móvil del hecho y confirmar si además del homicidio se produjo robo de pertenencias.

Compañeros del taller y familiares recordaron al joven como una persona trabajadora y apreciada en el entorno.

Boxeador colombiano de 22 años fue asesinato a tiros en Cúcuta

La noche del 24 de agosto de 2025, Cúcuta vivió otro episodio de violencia con el asesinato de Juan Diego Celis Yánez, joven de 22 años destacado como promesa del boxeo colombiano.

El deportista fue atacado a tiros por dos individuos en motocicleta a escasos metros de su residencia en el barrio Ospina Pérez.

Las autoridades indagan si el crimen está relacionado con el consumo de marihuana.

El ataque contra Celis Yánez ocurrió cerca de las 11:00 p.m. cuando con base en reportes policiales, el parrillero descendió de la motocicleta y abrió fuego sin aviso previo.

El boxeador intentó huir, pero quedó herido por tres impactos en la zona abdominal, tras lo cual el agresor le disparó en el rostro, acto que causó su muerte en el sitio.

El ataque se produjo a las 11:00 p.m. cuando la víctima caminaba por la zona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los atacantes se alejaron inmediatamente y algunos testigos intentaron prestarle ayuda, aunque ya estaba sin signos vitales.

La Policía Metropolitana de Cúcuta maneja como principal hipótesis una posible relación entre el crimen y el consumo de marihuana.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la víctima había sido vista consumiendo esta sustancia, circunstancia que según varios testimonios podría colocarlo en la mira de bandas que gestionan las “fronteras invisibles” en zonas conflictivas de la ciudad.

“Si a usted lo ven consumiendo droga que no le compró a los que venden aquí, ‘se la montan’ o ‘le ponen el ojo’, eso podría ser la razón, aunque el caso está bastante raro”, relató una fuente extraoficial al diario La Opinión.

Otros residentes describieron a Celis Yánez como un joven alegre y dedicado, que utilizaba cannabis de forma recreativa y no estaba vinculado a actividades delictivas.

Posterior al crimen, la policía detectó que la víctima no tenía su teléfono móvil, lo que abre la hipótesis de un posible robo como móvil complementario.