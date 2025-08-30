Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

Con nuevo formato y con Claudia Bahamón como presentadora, el certamen de belleza vivirá un vuelco significativo para elegir a su nueva soberana de la belleza

'Miss Universe Colombia: El Reto'
'Miss Universe Colombia: El Reto' se estrena en la televisión colombiana este sábado 30 de agosto, con un formato renovado para elegir a la próxima soberana de la belleza - crédito Canal RCN

Miss Universe Colombia iniciará un nuevo capítulo en su historia con el estreno de un formato renovado para dar a conocer a su nueva soberana de la belleza y representante del país en la edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en Tailandia en noviembre próximo.

Del formato de reinado tradicional esta vez se pasará a uno de reality show (similar al Miss Universe Latina de Telemundo), abriendo sus puertas a una participación más diversa e inclusiva.

Con Claudia Bahamón como presentadora, los tres miembros del jurado confirmados y 55 aspirantes, el camino para conocer a la nueva Miss Universe Colombia dará inicio a las 8.00 p. m. de este sábado 30 de agosto.

20:08 hsHoy

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

La presentadora de ‘Miss Universe Colombia, el reality’ contó a Infobae la verdadera razón por la que nunca participó en un reinado, pese a que este fue un sueño de su padre: “Me tomé fotos en ropa interior”

Claudia Bahamón confesó el acto
Claudia Bahamón confesó el acto de rebeldía que tuvo para evitar ser reina de belleza - crédito Cortesía Canal RCN

Claudia Bahamón conversó con Infobae Colombia acerca de su nuevo reto televisivo con el que estará al aire al tiempo que en Masterchef Celebrity 2025, pues el 30 de agosto inicia el nuevo formato que elegirá a la representante por Colombia en Miss Universo 2025.

19:16 hsHoy

Estas son las candidatas que competirán en Miss Universe Colombia 2025

‘Miss Universe Colombia, el reality’ inicia el sábado 30 de agosto a las 8:00 p. m. por Canal RCN, con 55 candidatas de todo el país compitiendo en un formato renovado que, más allá de la belleza, busca una representante integral para el concurso internacional

Miss Universe Colombia, El Reality
Miss Universe Colombia, El Reality inicia con 55 candidatas de todo el país en un formato renovado - crédito Cortesía Canal RCN

El inicio de Miss Universe Colombia, el reality marca un nuevo capítulo en los certámenes de belleza del país.

Temas Relacionados

EN VIVOMiss Universe ColombiaMiss Universe Colombia 2025Miss Universo 2025Claudia BahamónCandidatas a Miss Universo ColombiaMiss Universe Colombia el realityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

