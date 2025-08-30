EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

'Miss Universe Colombia: El Reto' se estrena en la televisión colombiana este sábado 30 de agosto, con un formato renovado para elegir a la próxima soberana de la belleza - crédito Canal RCN

Miss Universe Colombia iniciará un nuevo capítulo en su historia con el estreno de un formato renovado para dar a conocer a su nueva soberana de la belleza y representante del país en la edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en Tailandia en noviembre próximo.

Del formato de reinado tradicional esta vez se pasará a uno de reality show (similar al Miss Universe Latina de Telemundo), abriendo sus puertas a una participación más diversa e inclusiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con Claudia Bahamón como presentadora, los tres miembros del jurado confirmados y 55 aspirantes, el camino para conocer a la nueva Miss Universe Colombia dará inicio a las 8.00 p. m. de este sábado 30 de agosto.