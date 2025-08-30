EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

Miss Universe Colombia iniciará un nuevo capítulo en su historia con el estreno de un formato renovado para dar a conocer a su nueva soberana de la belleza y representante del país en la edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en Tailandia en noviembre próximo.
Del formato de reinado tradicional esta vez se pasará a uno de reality show (similar al Miss Universe Latina de Telemundo), abriendo sus puertas a una participación más diversa e inclusiva.
Con Claudia Bahamón como presentadora, los tres miembros del jurado confirmados y 55 aspirantes, el camino para conocer a la nueva Miss Universe Colombia dará inicio a las 8.00 p. m. de este sábado 30 de agosto.
Claudia Bahamón conversó con Infobae Colombia acerca de su nuevo reto televisivo con el que estará al aire al tiempo que en Masterchef Celebrity 2025, pues el 30 de agosto inicia el nuevo formato que elegirá a la representante por Colombia en Miss Universo 2025.
El inicio de Miss Universe Colombia, el reality marca un nuevo capítulo en los certámenes de belleza del país.