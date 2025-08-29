Colombia

Petro arremetió contra exministro de Defensa por criticar su cercanía con Maduro y defenderlo de Estados Unidos: “No hay soldados que ladran”

El primer mandatario defendió la labor de los combatientes colombianos y rechazó la metáfora que empleó Juan Carlos Pinzón para criticarlo

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El origen del rifirrafe fue
El origen del rifirrafe fue la revelación del el motivo por el que Petro niega la existencia del cartel de los Soles de Nicolás Maduro- crédito Colprensa/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón protagonizaron una discusión en redes sociales, tras una serie de declaraciones cruzadas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad nacional.

El intercambio se originó cuando el ex alto funcionario afirmó en una entrevista que “Colombia no necesita perros que ladren, necesita perros que muerdan”. Esta frase, que aludía a la necesidad de una actitud más contundente en la lucha contra la criminalidad, provocó una respuesta inmediata del presidente colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su intervención, Pinzón también recordó su gestión al frente del Ministerio de Defensa, destacando la creación de un comité de revisión estratégica e innovación. Según sus palabras, durante su periodo se implementaron “innovaciones operacionales, diseños de nuevas operaciones y fortalecimiento de capacidades”, además de mejoras en inteligencia, tecnología, protección de la fuerza, bienestar y respaldo jurídico para los militares. El exministro subrayó que su enfoque consistió en dotar a las Fuerzas Armadas de herramientas efectivas para enfrentar los desafíos de seguridad, y enfatizó que, si el país lo requiriera, estaría dispuesto a asumir nuevamente responsabilidades similares.

El exministro de Defensa señaló
El exministro de Defensa señaló que Colombia es la principal víctima de la dictadura de Maduro- crédito Colprensa/Presidencia - crédito Colprensa/Presidencia

Desde su análisis, el país debe mirar hacia adelante y no retroceder en materia de seguridad. Rechazó la idea de “andar mirando el espejo retrovisor” y defendió la necesidad de enfrentar los problemas actuales con pensamiento estratégico. El exministro destacó que durante su gestión se lograron “golpes duros” contra los líderes del terrorismo, citando que “128 jefes del terrorismo fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro”. Según él, ningún otro funcionario ha alcanzado ese récord en Colombia.

La reacción de Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta personal en X, el mandatario defendió la labor de los soldados colombianos y rechazó la metáfora que empleó por Pinzón.

El primer mandatario defendió la
El primer mandatario defendió la labor de los combatientes colombianos y rechazó la metáfora que empleó Juan Carlos Pinzón para criticarlo - crédito @petrogustavo/X

En Colombia no hay soldados que ladran. Hay soldados que mueren combatiendo, que no consiste en morder como bestia, sino ser combatiente humano y valiente”, escribió el presidente, reivindicando el sacrificio y la humanidad de los miembros de las Fuerzas Armadas.

A propósito, el jefe de Estado resaltó los avances recientes en la lucha contra grupos armados ilegales, señalando que “esos soldados que mueren y los que no mueren están ganando la guerra contra los mafiosos que fortalecieron en anteriores gobiernos. Ya van 10 caídos en las filas de Iván Mordisco, incluido el jefe, en el Guaviare”.

Petro militarizó la frontera con Venezuela

Tras el envío de ocho buques de guerra por parte de Estados Unidos a territorio venezolano, el presidente Petro confirmó que 25.000 soldados se trasladaron a la frontera con Venezuela en Catatumbo, Norte de Santander, con el fin de combatir a los grupos armados que hacen presencia en la zona.

“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”, escribió en su cuenta de X.

A la par, lanzó una pulla al Gobierno norteamericano, puesto que considera que la manera de luchar contra el narcotráfico no es por medio de la intervención militar, sino con la articulación de las dos naciones hermanas.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que la medida busca luchar contra los grupos al margen de la ley que operan en la zona - crédito @petrogustavo/X

“Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, aseveró el mandatario colombiano.

Incluso, negó la existencia del cartel de los Soles, que estaría vinculado con Nicolás Maduro. “El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroExministro de DefensaJuan Carlos PinzónNicolás MaduroCartel de los SolesColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Confirman alza en el precio del servicio de vigilancia en Colombia: esto es lo que habrá que pagar por tener celadores

El ajuste diferenciado afectará a modalidades armadas, sin armas y con caninos, además de conjuntos residenciales de estratos altos

Confirman alza en el precio

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Durante la fecha de los cuadrangulares se disputó el último cupo a la siguiente ronda entre Santa Fe, América de Cali y Millonarios en el grupo B

Estos son los equipos clasificados

Fueron liberados los 33 soldados secuestrados en zona rural de El Retorno, Guaviare: defensora del Pueblo lo confirmó

Los uniformados lograron salir de la vereda Nueva York en la noche del jueves 28 de agosto de 2025, tras la intervención de altos mandos de las Fuerzas Militares, así como del Gobierno nacional

Fueron liberados los 33 soldados

Hinchas de Santa Fe atacaron a un joven de 15 años hasta causarle la muerte: esta sería la razón

Los familiares de la víctima denunciaron presuntas irregularidades en la atención policial y judicial

Hinchas de Santa Fe atacaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

El grupo armado ilegal insiste en que los cautivos, entre ellos un menor de edad, son “prisioneros de guerra” y responsabiliza al Gobierno de lo que les pueda suceder

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada, pareja de

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, respondió a rumores difundidos por Yina Calderón

Shakira recibió emotivo mensaje de Danna luego de invitarla al escenario: “Un regalo que marcó mi vida”

Luis Alfonso conoció las Cataratas del Niagara durante su gira por Norteamérica: “Yo acostumbrado a bañarme con totuma...”

Laura Tobón reveló los secretos de la convivencia con su esposo: “Eso era lo único de lo que se hablaba en la mesa”

Andrés Parra reveló las amenazas que recibió por su papel de Hugo Chávez: “Que me iban a trozar a puñaladas”

Deportes

Estos son los equipos clasificados

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Dos de los grandes de Portugal se estarían peleando el fichaje de figura de Atlético Nacional

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

De ser campeón con Millonarios a la segunda división de España: este sería el destino de delantero colombiano en Europa

La Dimayor puso la casa en orden con la Liga BetPlay: esta es la programación de tres partidos aplazados