Otro judicializado por crimen de biólogo italiano en Santa Marta: también ocultó partes del cuerpo de Alessandro Coatti

José Ángel Lizcano Fernández fue trasladado bajo custodia a un centro penitenciario tras la medida de aseguramiento dictada por un juez en Santa Marta - crédito Fiscalía General de la Nación

Un juez penal de control de garantías de Santa Marta ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para José Ángel Lizcano Fernández, otro delincuente señalado de participar en los hechos relacionados con el asesinato del científico italiano Alessandro Coatti, ocurrido el 5 de abril de 2025, y el posterior ocultamiento de partes de su cuerpo en maletas que fueron distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que reportó la judicialización por medio de un comunicado, Lizcano participó en varias escenas de la cadena de hechos violentos del crimen, que comenzó cuando la víctima fue citada a un inmueble del barrio El Pando a través de una aplicación móvil.

Allí varias personas lo esperaron en ese lugar, donde lo amordazaron, lo despojaron de sus pertenencias, lo golpearon con objetos contundentes y luego le causaron la muerte por asfixia.

Posteriormente, los responsables desmembraron el cuerpo y abandonaron los fragmentos en diferentes zonas de Santa Marta.

En detalle, las investigaciones permitieron establecer, a través de “los elementos materiales probatorios recopilados” que Lizcano Fernández habría tenido participación tanto en el hurto de las pertenencias de la víctima como en la desaparición de los restos, con el propósito de evitar el hallazgo por parte de las autoridades.

La captura del acusado ocurrió en el barrio Granada, en Cali, departamento del Valle del Cauca, por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional.

Posteriormente, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de encubrimiento por favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y hurto agravado. Durante la audiencia, Lizcano Fernández no aceptó los cargos.

Este hecho convierte a Lizcano Fernández en el sexto judicializado por el crimen del ciudadano italiano registrado en Santa Marta. Según la Fiscalía General de la Nación, continúan las diligencias para esclarecer la totalidad de los responsables y las circunstancias asociadas al caso.