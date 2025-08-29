Colombia

Ministro de Defensa aclaró cuál es la finalidad del despliegue militar en la frontera con Venezuela: “Incrementar la fuerza pública para atender todo el territorio nacional”

Pedro Sánchez se refirió al envío de 25.000 soldados adicionales al Catatumbo, precisando que solo se reforzaron capacidades existentes para enfrentar grupos armados y proteger zonas críticas del país

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El debate sobre la presencia
El debate sobre la presencia militar en la frontera entre Colombia y Venezuela se intensifica tras declaraciones contradictorias de autoridades - crédito Ministerio de Defensa

El reciente debate sobre la presencia militar en la frontera entre Colombia y Venezuela ha estado marcado por declaraciones contradictorias y aclaraciones oficiales.

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto envío de 25.000 uniformados adicionales al Catatumbo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, precisó que no se ha producido un nuevo traslado de tropas, sino que se han fortalecido las capacidades existentes en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se han incrementado capacidades gracias al decreto de conmoción interior, recogimos recursos para fortalecer lo que es antidrones y drones”, explicó Sánchez durante su intervención en el Congreso Nacional de Minería, en el panel ‘Seguridad y Legalidad’.

Por su parte, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, había agradecido públicamente a Petro por la supuesta orden de refuerzo militar, interpretando el mensaje como un despliegue inédito de fuerzas en la frontera.

Sin embargo, Sánchez aclaró que el dispositivo militar corresponde al esquema que Colombia ha mantenido durante los últimos meses a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera, y que la orden presidencial se enmarca en el plan Ayacucho Plus, el cual contempla la presencia de militares en todo el territorio nacional, incluyendo regiones como Cauca y Nariño.

El ministro de Defensa aclaró
El ministro de Defensa aclaró que no hubo un nuevo envío de tropas al Catatumbo, sino un fortalecimiento de capacidades existentes - crédito Colprensa

El ministro de Defensa subrayó que el despliegue militar en el Catatumbo responde a la necesidad de frenar a los grupos armados ilegales que operan en la zona.

El señor presidente de la República de Colombia ha dicho claramente que ya hay veinticinco mil hombres en la zona de frontera, pero eso hace parte de un despliegue que viene bajo un plan que se denomina Ayacucho Plus, que es el plan que despliega todos los militares en todo el territorio colombiano, en el Cauca, en Nariño, y eso incluye las fronteras. Y la orden de fortalecer hace parte de un plan que busca incrementar la fuerza pública para atender todo el territorio nacional”, afirmó Sánchez en declaraciones a DNews.

Añadiendo que el mayor refuerzo en la frontera se realizó en enero, tras un ataque del ELN que dejó más de cien campesinos asesinados, más de 63.000 desplazados y más de 23.000 confinados.

En cuanto a la cooperación con Venezuela, Sánchez descartó cualquier encuentro directo con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de liderar el “Cartel de los Soles” junto a Maduro.

“No, la reunión se va a desarrollar es a través del comité de vecindad de integración, es un tema de Cancillería, y a través de ellos se definirán los canales para interactuar”, puntualizó el ministro.

La estrategia militar colombiana se
La estrategia militar colombiana se ajusta según amenazas identificadas por inteligencia, enfocándose en el Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc, según el comandante de las FF. MM., Francisco Cubides - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

Por su parte el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, también se refirió al despliegue en la frontera, recordando que la presencia militar se intensificó tras el ataque del ELN en enero.

Desde enero, cuando el ELN ataca la población y asesina a más de cien personas y provoca el desplazamiento de más de veinte mil, pues las fuerzas militares hemos estado allí presentes en el sector de Catatumbo”, señaló Cubides en entrevista con La FM.

Aclaró que las operaciones se desarrollan exclusivamente en territorio colombiano y que no existe ninguna acción combinada ni comunicación con las fuerzas armadas venezolanas.

Nosotros no tenemos ninguna operación combinada ni que yo haya tenga comunicación con mi homólogo del otro lado. En este momento, nosotros estamos concentrados en nuestro problema a ese lado de la frontera, siempre con mucha contundencia, con muchas capacidades”, concluyó el almirante.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, Colombia descartó operaciones combinadas o comunicación directa con las fuerzas armadas venezolanas en la frontera - crédito Ministerio de Defensa/Facebook

Así mismo, el ministro Sánchez detalló que la estrategia militar se ajusta según las amenazas identificadas por los informes de inteligencia, que señalan como principales actores al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Los planes de nosotros corresponden es netamente atacar los grupos organizados de crimen transnacional. Y ese despliegue ya estaba hecho desde hace ya varios meses, años incluso, porque hace parte de la configuración de toda nuestra Fuerza Pública para afectar los grupos criminales. Y se va ajustando a medida que el requerimiento de seguridad así lo exigen”, explicó el ministro en entrevista con DNews.

Del mismo modo, destacó que en lo que va del año se han neutralizado 3.000 integrantes de estos grupos.

Temas Relacionados

Despliegue militar en la frontera Colombia-VenezuelaGustavo PetroPedro SánchezNicolás MaduroFuerzas MilitaresELNRegión del CatatumboSeguridad nacionalClan del GolfoFrancisco CubidesColomibia-noticias

Más Noticias

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden de Petro de militarizar la frontera con Venezuela: “Un favor al verdugo aliado del ELN y Farc”

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, uno de los partidos de oposición, condenaron la reciente decisión del presidente Gustavo Petro

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

El reguetonero puertorriqueño anunció que prepara un disco dedicado exclusivamente a voces femeninas, donde espera volver a trabajar con Karol G y rendir homenaje a figuras como Ivy Queen y Anitta

Maldy apuesta por un álbum

El concejal Daniel Briceño reveló que el ‘influencer’ Levy Rincón recibió un nuevo contrato en Rtvc

La contratación de Levy Rincón como conductor de un programa en Radio Nacional de Colombia ha desatado polémica en redes sociales y el ámbito político

El concejal Daniel Briceño reveló

Mira el resultado del Chontico Día del 29 de agosto

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Mira el resultado del Chontico

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

El ‘influencer’ contó que halló un anillo extraño en su casa, por lo que sospechó de prácticas de magia negra, que lo obligó a buscar ayuda espiritual tras sufrir lesiones y dificultades personales

Yeferson Cossio reveló que su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maldy apuesta por un álbum

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul