Colombia

La Dian alertó por sitios web falsos que suplantan a la entidad para estafar con supuestos remates de vehículos

Delincuentes emplean plataformas fraudulentas y datos privados para engañar a usuarios, que terminan transfiriendo grandes sumas creyendo participar en procesos oficiales de venta de automóviles

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

La Dian alerta sobre fraude
La Dian alerta sobre fraude digital con sitios web falsos que simulan remates judiciales de vehículos - Luisa González/Reuters

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó una sofisticada modalidad de fraude digital que involucra la creación de sitios web falsos, como www.diancolombia.co, utilizados para simular remates judiciales de vehículos y engañar a ciudadanos con ofertas inexistentes.

En uno de los casos reportados, una persona perdió más de $12.000.000 tras realizar consignaciones a individuos que se hacían pasar por funcionarios de la entidad, según informó la Dian.

El mecanismo empleado por los estafadores consistió en utilizar datos personales como nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular, con el objetivo de dotar de credibilidad a la operación fraudulenta.

La víctima, convencida por la apariencia de legalidad, transfirió la suma mencionada a cuentas personales de los delincuentes, creyendo participar en una subasta oficial de vehículos.

Estafadores utilizan datos personales y
Estafadores utilizan datos personales y páginas fraudulentas para engañar a ciudadanos con supuestas subastas de la Dian - crédito Dian

La Dian enfatizó que no realiza ventas de vehículos, remates judiciales ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales.

La entidad señaló por medio de un comunicado: “Reiteramos que la Dian no realiza ventas de vehículos, remates judiciales, ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales”.

Tras recibir la denuncia, la institución activó los protocolos correspondientes, notificando a las entidades estatales de ciberseguridad nacional para gestionar el bloqueo del portal fraudulento.

