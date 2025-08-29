La Dian alertó por sitios web falsos que suplantan a la entidad para estafar con supuestos remates de vehículos

La Dian alerta sobre fraude digital con sitios web falsos que simulan remates judiciales de vehículos - Luisa González/Reuters

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó una sofisticada modalidad de fraude digital que involucra la creación de sitios web falsos, como www.diancolombia.co, utilizados para simular remates judiciales de vehículos y engañar a ciudadanos con ofertas inexistentes.

En uno de los casos reportados, una persona perdió más de $12.000.000 tras realizar consignaciones a individuos que se hacían pasar por funcionarios de la entidad, según informó la Dian.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mecanismo empleado por los estafadores consistió en utilizar datos personales como nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular, con el objetivo de dotar de credibilidad a la operación fraudulenta.

La víctima, convencida por la apariencia de legalidad, transfirió la suma mencionada a cuentas personales de los delincuentes, creyendo participar en una subasta oficial de vehículos.

Estafadores utilizan datos personales y páginas fraudulentas para engañar a ciudadanos con supuestas subastas de la Dian - crédito Dian

La Dian enfatizó que no realiza ventas de vehículos, remates judiciales ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales.

La entidad señaló por medio de un comunicado: “Reiteramos que la Dian no realiza ventas de vehículos, remates judiciales, ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales”.

Tras recibir la denuncia, la institución activó los protocolos correspondientes, notificando a las entidades estatales de ciberseguridad nacional para gestionar el bloqueo del portal fraudulento.