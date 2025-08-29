Colombia

Encontraron el cuerpo de Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá, Cundinamarca

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó el hallazgo en una zona contigua al río Frío. Ese territorio ya había sido explorado por las autoridades en medio de la búsqueda de la menor

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
La menor llevaba 18 días
La menor llevaba 18 días desaparecida en Cajicá, Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

La búsqueda de la niña de 10 años Valeria Afanador en Cajicá (Cundinamarca) terminó luego de 18 días de desaparición (12 de agosto de 2025). El cuerpo de la menor de edad fue hallado en una zona contigua al río Frío. Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

El mandatario local aseguró que el cuerpo fue encontrado en una zona que ya había sido recorrida por las autoridades durante la búsqueda. Por eso, se considera improbable que no hubiera estado allí desde el primer momento y que no haya sido hallado con anterioridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual manera, expresó su solidaridad de la familia de la menor. “Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, informó el gobernador.

El gobernador Jorge Emilio Rey
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó sobre el hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador en Cajicá - crédito @JorgeEmilioRey/X

Los bomberos de Cundinamarca informaron que se desplazan al sitio en el que fue hallada la niña. De acuerdo con la información que suministraron, presuntamente, su cuerpo su encontrado en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba, lugar en el que se encontraba antes de que desapareciera.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, se pronunció sobre el hallazgo del cuerpo de la menor, lamentando los hechos y expresando su solidaridad con la familia, que durante más de dos semanas estuvo buscándola, con ayuda de las autoridades competentes.

Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia. Bella Valeria”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La directora del Icbf, Astrid
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, lamentó el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador - crédito @AstridCaceresC/X

El concejal del Bogotá Daniel Briceño se unió a la ola de rechazo que generó el caso, asegurando que los responsables de lo sucedido deben responder ante la justicia colombiana.

“La pequeña Valeria Afanador fue encontrada sin vida, esto no puede quedar en la impunidad. Los responsables deben pagar y deben ser castigados sin ninguna contemplación. Un país que no cuida de sus niños está condenado a la absoluta perdición. Muy doloroso”, indicó.

El concejal de Bogotá Daniel
El concejal de Bogotá Daniel Briceño lamentó el hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador en Cajicá y exigió justicia - crédito @Danielbricen/X

La desaparición de Valeria Afanador: testimonio de sus padres

De acuerdo con el relato de los padres, fueron informados sobre la desaparición de la niña por medio de una llamada que hicieron funcionarios de la institución educativa donde estudiaba. Indicaron que no encontraban a la menor y presumían que estaba escondida. Sin embargo, las intensas búsquedas al interior del colegio no surtieron efecto.

Entonces, la familia recurrió a la Policía y a los medios de comunicación para divulgar la desaparición de la niña, con la esperanza de que la presión mediática y el trabajo de las autoridades sirvieran para hallarla con vida. En las entrevistas que otorgaron a la prensa aseguraron que, aunque no se escatimaron esfuerzos, no había ningún rastro de ella.

Queremos aclarar que la Policía nos ha reiterado que no hay ninguna evidencia de rapto, ni pistas que apunten a un secuestro. Hasta ahora, no hay indicios de ningún tipo de extorsión ni llamadas sospechosas, solo el inmenso vacío que ha dejado Valeria”, explicó Luisa Cárdenas, madre de la menor, al programa de radio Aquí y ahora.

Autoridades buscaron a Valeria Afanador
Autoridades buscaron a Valeria Afanador en inmediaciones del colegio - crédito Bomberos Cundinamarca

En consecuencia, solicitó a la ciudadanía ponerse en contacto con la Policía o con ellos en caso de tener cualquier información que permitiera dar con su paradero. Tanto ella como Manuel Afanador, padre de la niña, informaron que buscaron recurrir a organismos internacionales para tener más garantías.

Vivir sin saber dónde está tu hija es lo más duro que puede pasarle a una madre. No logro dormir, no puedo concentrarme en nada más que no sea imaginarla y preguntarme si está bien, si tiene miedo, si necesita ayuda”, expresó la mamá de la niña al medio citado.

Temas Relacionados

Valeria AfanadorCajicáCundinamarcaCuerpo Valeria AfanadorNiña desaparecidaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro dejó esperando por horas a adultos mayores en Bucaramanga: entraron a las 11 a. m. al recinto

El jefe de Estado no ha dado ningún tipo de explicación por su demora, a pesar de que su intervención estaba programada para las 2:00 p. m.

Petro dejó esperando por horas

Resultados Sinuano Día del 29 de agosto 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día del 29

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

El jugador del Once Caldas interpretó este gesto como un reconocimiento al esfuerzo acumulado durante su carrera

Esta fue la reacción de

Dayro Moreno regresa a la selección Colombia tras nueve años: así fue su paso por la Tricolor

El atacante de Once Caldas y actual máximo goleador de la Copa Sudamericana recibió el llamado de Néstor Lorenzo para la preparación de los partidos ante Bolivia y Venezuela

Dayro Moreno regresa a la

Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

Luego de anunciar la convocatoria de la Tricolor, el entrenador empezará a preparar el equipo con el que buscará la clasificación al mundial 2002

Así formaría la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Sergio Fajardo se le midió

Sergio Fajardo se le midió a la cocina: le enseñó a Ibai la receta de la arepa, todo quedó en video

‘Narcos’, la serie que potenció el polémico “narcoturismo” en Colombia, cumple 10 años

Esta es la fortuna que cobra Beéle por cantar en una fiesta privada: se conocieron detalles de un evento en el que se presentó

Shakira enterneció con dedicatoria a su padre durante concierto en México al ritmo de mariachis: “Se sentiría muy orgulloso”

Karina García respondió con mensaje espiritual tras polémica llamada entre su exeditor y Laura G: “Dejemos que todo fluya”

Deportes

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Dayro Moreno al enterarse de su regreso a la selección Colombia: “Gracias por la confianza”

Dayro Moreno regresa a la selección Colombia tras nueve años: así fue su paso por la Tricolor

Así formaría la selección Colombia contra Bolivia en las eliminatorias: Néstor Lorenzo mueve sus fichas

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Lando Norris dominó en las prácticas libres

Selección Colombia presentó su convocatoria para los últimos partidos de las eliminatorias: Néstor Lorenzo “pateó el tablero”