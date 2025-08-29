Encontraron el cuerpo de Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá, Cundinamarca

La menor llevaba 18 días desaparecida en Cajicá, Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

La búsqueda de la niña de 10 años Valeria Afanador en Cajicá (Cundinamarca) terminó luego de 18 días de desaparición (12 de agosto de 2025). El cuerpo de la menor de edad fue hallado en una zona contigua al río Frío. Así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

El mandatario local aseguró que el cuerpo fue encontrado en una zona que ya había sido recorrida por las autoridades durante la búsqueda. Por eso, se considera improbable que no hubiera estado allí desde el primer momento y que no haya sido hallado con anterioridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual manera, expresó su solidaridad de la familia de la menor. “Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, informó el gobernador.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó sobre el hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador en Cajicá - crédito @JorgeEmilioRey/X

Los bomberos de Cundinamarca informaron que se desplazan al sitio en el que fue hallada la niña. De acuerdo con la información que suministraron, presuntamente, su cuerpo su encontrado en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba, lugar en el que se encontraba antes de que desapareciera.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, se pronunció sobre el hallazgo del cuerpo de la menor, lamentando los hechos y expresando su solidaridad con la familia, que durante más de dos semanas estuvo buscándola, con ayuda de las autoridades competentes.

“Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia. Bella Valeria”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, lamentó el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador - crédito @AstridCaceresC/X

El concejal del Bogotá Daniel Briceño se unió a la ola de rechazo que generó el caso, asegurando que los responsables de lo sucedido deben responder ante la justicia colombiana.

“La pequeña Valeria Afanador fue encontrada sin vida, esto no puede quedar en la impunidad. Los responsables deben pagar y deben ser castigados sin ninguna contemplación. Un país que no cuida de sus niños está condenado a la absoluta perdición. Muy doloroso”, indicó.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño lamentó el hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador en Cajicá y exigió justicia - crédito @Danielbricen/X

La desaparición de Valeria Afanador: testimonio de sus padres

De acuerdo con el relato de los padres, fueron informados sobre la desaparición de la niña por medio de una llamada que hicieron funcionarios de la institución educativa donde estudiaba. Indicaron que no encontraban a la menor y presumían que estaba escondida. Sin embargo, las intensas búsquedas al interior del colegio no surtieron efecto.

Entonces, la familia recurrió a la Policía y a los medios de comunicación para divulgar la desaparición de la niña, con la esperanza de que la presión mediática y el trabajo de las autoridades sirvieran para hallarla con vida. En las entrevistas que otorgaron a la prensa aseguraron que, aunque no se escatimaron esfuerzos, no había ningún rastro de ella.

“Queremos aclarar que la Policía nos ha reiterado que no hay ninguna evidencia de rapto, ni pistas que apunten a un secuestro. Hasta ahora, no hay indicios de ningún tipo de extorsión ni llamadas sospechosas, solo el inmenso vacío que ha dejado Valeria”, explicó Luisa Cárdenas, madre de la menor, al programa de radio Aquí y ahora.

Autoridades buscaron a Valeria Afanador en inmediaciones del colegio - crédito Bomberos Cundinamarca

En consecuencia, solicitó a la ciudadanía ponerse en contacto con la Policía o con ellos en caso de tener cualquier información que permitiera dar con su paradero. Tanto ella como Manuel Afanador, padre de la niña, informaron que buscaron recurrir a organismos internacionales para tener más garantías.

“Vivir sin saber dónde está tu hija es lo más duro que puede pasarle a una madre. No logro dormir, no puedo concentrarme en nada más que no sea imaginarla y preguntarme si está bien, si tiene miedo, si necesita ayuda”, expresó la mamá de la niña al medio citado.