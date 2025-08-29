Colombia

Embarazada fue herida con arma blanca en un hotel: familiares denuncian que le querían robar a su bebé

La joven fue contactada por redes sociales mediante engaños por una mujer que se ganó su confianza y posteriormente la atacó

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La familia de una joven
La familia de una joven herida en un hotel denuncia que la agresora planeaba extraerle su bebé - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una joven embarazada fue atacada con arma blanca en Neiva por una mujer que le ofreció ayuda. La víctima fue identificada como Yesica Cruz Capera, de 22 años y con siete meses de gestación, que fue víctima de un brutal acto, por lo que sus allegados aseguran que se trató de un intento deliberado de extraerle la bebé que está esperando.

De acuerdo con el relato de la cuñada de la víctima al Diario del Huila, la joven fue contactada semanas antes del ataque por una mujer identificada como Sara Lucía Vásquez Ortega. Esta persona, que afirmó trabajar en una fundación con sede en Cali, ofreció ayuda económica y suministros para la futura hija de Yesica, incluyendo pañales y ropa. La propuesta fue bien recibida por la joven, que accedió a reunirse con la mujer el viernes 22 de agosto.

El sábado 23 de agosto, Yesica acudió al lugar acordado y se encontró con Sara Lucía, que le solicitó que la acompañara al hotel donde se hospedaba para alistarse, debido a que tenía un evento. Una vez en la habitación, la agresora le ofreció un café y le sugirió que se relajara y cerrara los ojos para ser maquillada, ya que participaría como modelo en una de las actividades. Según la cuñada de la víctima, existe la sospecha de que la bebida pudo contener alguna sustancia para dejar indefensa a la víctima.

La criminal utilizó un arma
La criminal utilizó un arma blanca para agredir a su víctima y no contaba con que esta lograría huir - crédito Freepik

Mientras la joven permanecía con los ojos cerrados, la agresora la atacó con un arma blanca, causándole una herida en el cuello que comprometió la tráquea. La víctima reaccionó de inmediato, sujetando el cuchillo con las manos y forcejeando con la atacante. Durante el forcejeo, ambas resultaron lesionadas: “Ella cerró los ojos y la señora le metió una puñalada en su cuello que le afectó la tráquea, entonces mi cuñada abrió los ojos y ella le cogió el cuchillo con la mano y empezaron a forcejear y en ese forcejeo la señora se cayó y mi cuñada también por ahí la hirió”.

En medio del desespero, la víctima salió corriendo de la habitación y, desde el exterior, mantuvo la puerta cerrada mientras pedía auxilio a gritos. El personal del hotel se comunicó con las autoridades, que acudieron al lugar y trasladaron a la joven a un centro médico cercano, donde fue sometida a una intervención quirúrgica por la lesión en la tráquea. Pese al brutal acto, tanto el estado de salud de la madre como el de la bebé es estable.

La razón detrás del ataque

La familia de la víctima afirma que el ataque tuvo como objetivo extraerle la bebé a Yesica, pues aseguran que en la habitación se realizó un sorprendente hallazgo: “Hay cosas que le encontraron que muestran su propósito, y es material quirúrgico, le encontraron pañales prematuros y unas cosas más”.

Ante esta situación, se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, que informó que el caso fue reportado como una riña entre mujeres. Por esta razón, el esposo de Yesica Cruz Capera solicitó las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las verdaderas intenciones de Sara Lucía Vásquez Ortega.

La familia asegura que en
La familia asegura que en la habitación de hotel se encontraron insumos médicos y pañales prematuros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, emitió un comunicado el 26 de agosto de 2025 en el que rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia contra la mujer y expresa su solidaridad con la joven embarazada.

En el pronunciamiento, la administración municipal pidió a las autoridades que “Avancen en las investigaciones pertinentes frente al caso en el que una mujer en estado de gestación fue víctima de un acto atroz de violencia”. Además, la Secretaría reiteró su disposición para brindar orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres víctimas de violencia, reafirmando el compromiso institucional de proteger y defender los derechos de las mujeres en Neiva.

