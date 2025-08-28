Colombia

Videos: así encaletaban los equipos de comunicaciones en la cárcel El Barne, de Cómbita: la red de ‘call center’ tenía hasta tres módem para no quedarse sin internet a la hora de delinquir

Hasta en las paredes de las celdas eran escondidos los equipos de comunicación, las armas cortopunzante y las drogas, en la prisión ubicada en Boyacá

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia, bajo la dirección del brigadier general Carlos Fernando Triana, dio a conocer los detalles del operativo en el centro penitenciario El Barne, de Cómbita (Boyacá), donde fue desmantelado un call center criminal especializado en la extorsión digital.

Tanto el comunicado oficial como el registro videográfico difundido por las autoridades revelan cómo los internos escondían dispositivos tecnológicos y aseguraban su conectividad para sostener operaciones ilícitas a gran escala.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado de la fuerza pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el allanamiento en el penal permitió la incautación de 105 celulares, tres módems y 53 tarjetas (sim cards), además de 23 directorios con información de víctimas, cien accesorios electrónicos —como cargadores y manos libres— y 29 armas cortopunzantes.

crédito Policía Nacional

El valor estimado de los elementos decomisados alcanza los quinientos millones de pesos y las pesquisas lideradas por parte de agentes de la Policía Nacional, identificaron a alias El Negro y Panda como los responsables de coordinar el centro de llamadas criminal que operaba desde varias celdas dentro de la cárcel.

“Las rentas criminales de este call center se calculan en 1.200 millones de pesos mensuales, producto del pago de más de 10.000 víctimas en todo el país”, destacó el comunicado y las declaraciones por parte del director general de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana.

Se valían de artimañas para esconder los equipos móviles y hasta los módems del internet: no se varaban para “trabajar”

Uno de los aspectos revelados en los videos de la operación fue el ingenioso método utilizado para ocultar dispositivos y garantizar la operatividad del sistema.

Las grabaciones muestran cómo los aparatos tecnológicos estaban disimulados en compartimentos de difícil acceso (como las mismas lozas pegadas en las paredes dentro de las celdas), permitiendo a los internos mantener la actividad criminal sin interrupciones.

crédito Policía Nacional

“Los internos tenían módems y cargadores ocultos para no quedarse sin internet y poder mantener activas las líneas”, se observa en el material audiovisual divulgado tras el operativo.

La Policía explicó entre los pormenores que los responsables utilizaban los celulares no solo para coordinar las llamadas extorsivas; también para suplantar la identidad de reconocidos grupos armados ilegales y reforzar las amenazas.

Los directorios encontrados contenían datos personales y registros de transferencias que servían para identificar a las víctimas y presionarlas. En palabras de las autoridades, “las comunicaciones salían directamente desde el penal y buscaban intimidar a ciudadanos de distintas regiones del país”.

La intervención en El Barne fue parte de un plan nacional de control en centros de reclusión, y que también se ha adelantado en Medellín y Bogotá.

crédito Policía Nacional

El general Triana destacó el resultado, al debilitar las economías ilícitas que se originan dentro de los centros penitenciarios.

La inventiva de los criminales en Colombia no tiene límites, incluso desde prisión

Junto a los dispositivos tecnológicos, fueron hallados 23 directorios extorsivos y una cantidad relevante de armas cortopunzantes, lo que pone en evidencia el nivel de organización y el alcance del grupo delictivo.

Esta estructura permitía mantener en operación el call center aún en medio de los controles y traslados internos establecidos por las autoridades. “El material audiovisual evidencia el grado de sofisticación en la ocultación y manejo de los dispositivos, así como la forma sistemática en que operaban para extorsionar a sus víctimas”, concluyó el reporte oficial.

La Fiscalía General de la Nación avanza en la identificación de los responsables completos y en la recolección de evidencia adicional para establecer si existen vínculos externos que hayan facilitado el ingreso de los equipos de comunicación.

En tanto que, a nivel nacional, las autoridades reportan una reducción del 19% en el delito de extorsión durante 2025, resultado que atribuyen a estas acciones coordinadas.

crédito Policía Nacional

Temas Relacionados

Cárcel El BarneCómbita BoyacáCárcel de CómbitaCall center extorsivoVideos del operativoPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Dávila se enfadó por ley que establece nuevas normas para encuestas políticas y electorales: “Participaron en crear una mordaza”

La periodista y aspirante presidencial manifestó su inconformidad tras la aprobación de nuevas restricciones para estudios de opinión, señalando que legisladores buscan limitar la libertad de información en procesos electorales

Vicky Dávila se enfadó por

Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

El Chicago Stars de la NSWL de Estados Unidos pagó la cláusula de recesión por la colombiana, que ahora jugará en uno de los clubes candidatos a ser campeón de la liga norteamericana de fútbol femenino

Ivonne Chacón desbancó a Mayra

Resultados El Dorado Mañana del 28 de agosto: conozca la combinación ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del

“Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas”: Marcos Peckel a Iván Cepeda por demanda contra Duque

El representante de las comunidades judías de Colombia dijo que Cepeda buscar usar estos mecanismos como parte de su campaña por la Presidencia

“Esta ley se hizo para

Lionel Messi fue un dolor de cabeza para el colombiano Luis Fernando Muriel en la Leagues Cup: así fue el golazo que anotó el argentino en el Inter Miami vs. Orlando City

El equipo dirigido por Javier Mascherano selló su pase a la final de la ‘Leagues Cup’ 2025, con una actuación estelar de Lionel Messi: marcó dos goles y lideró la remontada en el estadio Chase, de Florida

Lionel Messi fue un dolor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Las duras palabras que le

Las duras palabras que le dijeron los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ a Alejandra Ávila que la hicieron llorar

Elianis Garrido se defendió de quienes la critican por realizarse cirugías: “Lo seguiré haciendo, porque es mi plata”

Periodista de Noticias Caracol reveló el momento en que se cansó de llevar “una doble vida” por su sexualidad: “Tuve novias, pero no quería vivir si no me podía expresar”

J Balvin presumió encuentro con Daddy Yankee después de entrenar juntos: “Les presento al que globalizó el reggaetón”

Valentino Lázaro reveló que terminó con su novio: “Estábamos en momentos distintos”

Deportes

Ivonne Chacón desbancó a Mayra

Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

Lionel Messi fue un dolor de cabeza para el colombiano Luis Fernando Muriel en la Leagues Cup: así fue el golazo que anotó el argentino en el Inter Miami vs. Orlando City

Luis Díaz contra PSG y Richard Ríos contra el Real Madrid: estos son los rivales de los colombianos en la Champions League

Revelan qué le dijo James Rodríguez a Jhon Durán durante el descanso en el partido entre Colombia y Perú por Eliminatorias: lo regañó

Enfrentamiento entre Jhon Jáder Durán y Richard Ríos en el partido Benfica vs. Fenerbahçe por la Champions terminó con violento codazo