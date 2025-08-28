Colombia

La SAE aclaró el lío con la lujosa casa en la que vivía Yeferson Cossio: fue incautada por relación con la Oficina de Envigado

La entidad dirigida por Amelia Pérez le puso fin a la controversia relacionada con la extinción de dominio aplicada a una propiedad en donde vivió el influencer en calidad de arrendatario

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
La controversia surgió el 23
La controversia surgió el 23 de agosto de 2025, cuando en la red social X el usuario Santiago Alvarán publicó un mensaje con un video adjunto de la propiedad en la que vivió Cossio - crédito Colprensa/captura de video @SALVARANM/X

La aparición de imágenes de una exclusiva vivienda en el municipio de Envigado (Antioquia), supuestamente vinculada al ‘influencer’ Yeferson Cossio y a un proceso de extinción de dominio, generó una oleada de especulaciones en redes sociales.

La noticia cobró fuerza debido al perfil mediático de Cossio, quien ha consolidado una audiencia de más de 10 millones de seguidores en Instagram y mantiene una presencia destacada en TikTok y YouTube. Su popularidad se ha forjado tanto por sus videos que hacen apología al humor y gestos filantrópicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La construcción de su imagen pública ha estado marcada por una combinación de ostentación, excentricidad y acciones benéficas, lo que lo ha convertido en uno de los personajes más comentados en el entorno digital colombiano. Por este motivo, la supuesta implicación de Yeferson Cossio en una investigación judicial relacionada con la extinción de dominio de una propiedad captó rápidamente la atención de sus seguidores y del público general.

La noticia cobró fuerza debido
La noticia cobró fuerza debido al perfil mediático de Cossio, quien ha consolidado una audiencia de más de 10 millones de seguidores en Instagram y mantiene una presencia destacada en TikTok y YouTube - crédito @yefersoncossio/Instagram

SAE aclara el enredo de arrendamiento de la vivienda de Cossio

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) intervino el miércoles 27 de agosto para aclarar la situación. Según la entidad, la vivienda en cuestión, ubicada en Envigado (Antioquia), fue habitada por Cossio únicamente en calidad de arrendatario. La SAE precisó: “Su relación con el inmueble se limitó a un contrato de arrendamiento suscrito con la SAE, entre junio de 2024 y el 30 de mayo de 2025, por un valor mensual de $22.700.000”. Además, la entidad confirmó que, al finalizar el contrato, el creador de contenido devolvió la propiedad.

Respecto al proceso de extinción de dominio, la SAE detalló que la casa fue incluida en una investigación de la Fiscalía dirigida a recuperar bienes asociados a la organización criminal conocida como la Oficina de Envigado. De acuerdo con el portal Insight Crime, esta banda operó en los años 80 y 90 cobrando deudas para el narcotraficante Pablo Escobar, y posteriormente evolucionó hasta convertirse en una “federación mafiosa que regula casi todas las actividades criminales en Medellín”.

Sobre el proceso de extinción
Sobre el proceso de extinción de dominio, la SAE explicó que esa casa fue vinculada por la Fiscalía a un proceso que tenía como objetivo quitarle bienes vinculados a la Oficina de Envigado - crédito Fiscalía / Sitio web

La entidad explicó que el inmueble formaba parte de una estructura de operaciones fraudulentas mediante la cual “jefes de la Oficina de Envigado ocultaron recursos ilegales mediante testaferros y familiares”. En ese contexto, la propiedad quedó vinculada a las pesquisas de la Fiscalía.

El 21 de enero de 2025, el juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Medellín declaró la pérdida de propiedad sobre varios bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo la casa que había sido arrendada por Cossio.

La SAE subrayó que el creador de contenido nunca fue objeto de investigación ni estuvo vinculado al proceso judicial.

La explicación de Cossio sobre su residencia en la casa en Envigado

La controversia nació el 23 de agosto de 2025, cuando en la red social X el usuario Santiago Alvarán publicó un mensaje en el que afirmaba: “La Fiscalía General de la Nación habría aplicado extinción de dominio a la casa del influenciador Yeferson Cossio en Medellín. Al creador, le habría tocado mudarse de residencia”, acompañando la afirmación con un video del inmueble. Esta publicación, que rápidamente se viralizó, generó una oleada de reacciones y comentarios en distintas plataformas digitales.

Ante la magnitud del revuelo, los representantes legales de Yeferson Cossio intervinieron de manera formal, exigiendo el “retiro inmediato de la información contenida en este video”. Además, advirtieron a los responsables de la difusión que “usted va a responder por daños y perjuicios”, subrayando que la información publicada “es distorsionada, es falsa y no obedece a la realidad”.

Durante estas declaraciones, el abogado del influencer enfatizó el rechazo de su cliente a las acusaciones, mientras este último manifestaba su desaprobación con gestos ante la cámara.

La aparición de imágenes de
La aparición de imágenes de una exclusiva vivienda en el municipio de Envigado, supuestamente vinculada al influencer Yeferson Cossio y a un proceso de extinción de dominio, generó una oleada de especulaciones en redes sociales. - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

El propio Cossio utilizó su cuenta en X para dirigirse directamente a la Fiscalía General de la Nación, negando cualquier proceso de extinción de dominio y calificando la versión difundida como falsa. Además, expresó que el uso del nombre del ente acusador para propagar información incorrecta podría constituir motivo de sanción.

En una transmisión en directo a través de la plataforma Kick, el influencer profundizó en el origen de la confusión: allí explicó que la circulación de imágenes y mensajes erróneos se produjo después de que él mismo decidiera abandonar la vivienda de manera voluntaria. Según sus palabras, la decisión respondió a motivos personales, ya que consideró innecesario continuar en ese inmueble al disponer de otra residencia propia en construcción en la zona de Palma.

Durante la misma intervención, Cossio precisó que la casa objeto de la controversia no le pertenecía, sino que la habitaba bajo un contrato de arriendo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE): “Yo le estaba dando al Estado 1.500 millones de pesos de arriendo. El contrato estaba a nombre mío con la SAE y les pagué casi 1.500 millones de pesos por cuatro meses por vivir ahí”, detalló el ‘influencer’.

Temas Relacionados

Yeferson CossioCasaEnvigadoAntioquiaOficina de EnvigadoSociedad de Activos Especiales (SAE)Extinción de dominioColombia-Noticias

Más Noticias

Super Astro Sol resultados 27 de agosto de 2025; todos los ganadores

Como todos los miércoles, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Super Astro Sol resultados 27

Laura Sarabia reaccionó al nuevo contrato de pasaportes de la Cancillería: “El tiempo siempre pone todo en su lugar”

La exministra quedó vinculada directamente a la crisis por la expedición de pasaportes y dejó su cargo después de un desacuerdo con el presidente Petro

Laura Sarabia reaccionó al nuevo

Bomberos de Cundinamarca revelaron detalles del hallazgo del cuerpo de Javier García: “Perros muertos, vísceras y restos bovinos”

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas respondió a los señalamientos por parte de la familia del hombre de 24 años

Bomberos de Cundinamarca revelaron detalles

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

La respuesta positiva de sus seguidores evidenció el vínculo de confianza y familiaridad que Pereira construyó con su audiencia

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’,

Un coletazo a Colombia: experta anticipó posibles consecuencias de una intervención de Estados Unidos en Venezuela

La directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz afirmó que el país podría sufrir repercusiones ante un posible conflicto internacional en el vecino país

Un coletazo a Colombia: experta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad explicó por qué mantiene

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’,

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Hernán Orjuela respondió a señalamientos de estafa a Don Jediondo con su cadena de restaurantes: “Que Pedro directamente te lo corrobore”

Deportes

La selección Colombia enfrentará a

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”

Jhon Jáder Durán fracasó con Fenerbahce en Champions y prendió las alarmas en Colombia: eliminado por el Benfica de Richard Ríos