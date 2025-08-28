María del Mar Pizarro reaccionó a proceso que busca su muerte política y la de su hermana María José Pizarro: “Tres veces han demandado nuestra curul”

La representante a la Cámara aseguró que no es la primera vez que buscan anular su curul, luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda por supuestas irregularidades en su elección - crédito Colprensa y X.

El Consejo de Estado aceptó analizar una demanda que solicita la pérdida de derechos políticos de las congresistas María José Pizarro y María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico.

La demanda argumenta que las legisladoras habrían vulnerado las normas de inhabilidad para ocupar escaños en el Congreso, informó W Radio.

Ante el proceso judicial en curso, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro respondió en un mensaje de su cuenta en la red social X señalando que no es la primera vez que enfrentan este tipo de demandas: “Tres veces han demandado nuestra curul”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nidia Esperanza Márquez Monroy, autora de la demanda, sostiene que María José Pizarro Rodríguez y María del Mar Pizarro García infringieron las reglas al postularse por la misma agrupación política en los comicios legislativos del 13 de marzo de 2022.

La senadora María del Mar Pizarro reaccionó con tranquilidad frente al anuncio de una nueva demanda que busca su salida del Congreso. La parlamentaria recordó que ya enfrentó, junto con su hermana, intentos similares en el pasado y en todos los casos anteriores logró mantener su escaño. Subrayó que tanto el proceso de su elección como la gestión legislativa de ambas han sido legales y conforme a los principios democráticos.

María del Mar Pizarro habló de la demanda en contra de ella y de su hermana - crédito @delmarpizarro

Además, reiteró su confianza en que el resultado será favorable y dejó claro que su actividad política siempre se ha desarrollado con transparencia y legitimidad.

“Tres veces han demandado nuestra curul y tres veces hemos prevalecido, esta será la cuarta. No tenemos ninguna duda de que nuestra elección y nuestro ejercicio político ha sido siempre legítimo y transparente”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

La respuesta de María del Mar Pizarro a la demanda generó una amplia variedad de reacciones en redes sociales, tanto de respaldo como de crítica. Entre los comentarios se destacó el usuario @camargorueda, quien advirtió sobre el riesgo que significa utilizar el sistema judicial para afectar la labor de los funcionarios públicos. Además, señaló la importancia de que las autoridades investiguen y sancionen posibles irregularidades en este tipo de procesos.

La senadora María del Mar Pizarro reaccionó con tranquilidad frente al anuncio de una nueva demanda que busca su salida del Congreso - crédito marpizarro.com/Web

“Mary, pero el terrorismo judicial no se puede normalizar para que los funcionarios del gobierno se desgasten en procesos que minan su gestión. La justicia debe investigar y castigar a quienes coordinan esas acciones incluso suplantando identidades”, dijo.

Y es que. la demandante pidió que se determine la pérdida de investidura de las dos congresistas, al argumentar que postularse al mismo tiempo por la misma colectividad incumple las restricciones legales.

En el recurso se señala: “Se inscribieron por el mismo partido para la elección de miembros de Corporaciones Públicas, es decir, para las Elecciones Parlamentarias, realizadas en la misma fecha, esto es el 13 del mes de marzo del año 2022”.

El Consejo de Estado determinó que los elementos expuestos cumplen con las condiciones necesarias para un análisis de fondo.

En su decisión, el tribunal manifestó: “ADMITIR, en primera instancia, la acción de pérdida de la investidura interpuesta por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy en contra de las señoras María del Mar Pizarro García como representante a la Cámara por el distrito capital de Bogotá, y la señora María José Pizarro Rodríguez, como senadora de la República, ambas para el periodo constitucional 2022-2026”.

La decisión incluye la notificación oficial de la demanda a las congresistas implicadas, quienes tendrán cinco días para entregar sus argumentos en respuesta.

Las hermanas podrán apelar la decisión - crédito Consejo de Estado / Facebook | @pizarromariajo/IG | @mariadelmarpizarro/IG

“El tribunal dispone correr traslado de la demanda a las dos congresistas que ahora serán investigadas para que dentro de los cinco días siguientes puedan responder a los hechos por los cuales la demandante las señala”, comunicó el alto tribunal, según el medio radial.

La Procuraduría General de la Nación también tendrá la posibilidad de intervenir y emitir concepto en la investigación.