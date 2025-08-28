Habitantes denuncian toque de queda impuesto por bandas en Buenaventura pese a ser desmentido de la Policía

BUENAVENTURA. Agosto 18 de 2022. Paisajes y panorámicas de Buenaventura, Valle del Cauca. (Colprensa - Camila Díaz)

En Buenaventura, habitantes de distintas zonas llevan dos semanas denunciando presuntas restricciones impuestas por grupos armados ilegales, que estarían ordenando a la población no salir de sus casas después de ciertas horas.

El hecho ha generado preocupación entre líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos, quienes aseguran que se trata de un toque de queda no oficial que mantiene en confinamiento a las familias de las comunas 9, 10 y 12.

Foto de archivo. Panorámica del puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. 26 de febrreo, 2013. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información publicada por BLU Radio, mientras los pobladores insisten en que la medida es real y afecta su vida cotidiana, las autoridades locales sostienen que no existen pruebas concretas de que estas disposiciones estén en curso.

El coronel Gustavo Adolfo Chaparro, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, manifestó que hasta el momento no hay confirmación sobre la existencia de estas órdenes de los grupos criminales.

Enfrentamiento - crédito Colprensa

Sin embargo, dirigentes sociales contradicen esa versión. Fresney Bonilla, integrante de la Fundación Étnica y Cultural en Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que en barrios como Unión de Vivienda, El Caldas, Nuevo Horizonte y El Progreso sí se han distribuido mensajes intimidatorios que fijan horarios para el encierro. Según indicó, los documentos advierten que después de las seis de la tarde no es seguro permanecer en la calle.

El líder comunitario señaló que “es algo lamentable escuchar al comandante de la Policía que diga que no tiene conocimiento, la situación salió mediante un panfleto donde decía que a partir de la fecha las personas tenían que estar en su casa a partir de las 6 de la tarde y que no respondían por lo que pasara”, declaraciones recogidas por BLU Radio.

Las denuncias también incluyen reportes de familias que han optado por abandonar sus viviendas ante el temor de la violencia. Bonilla explicó que “desocupadas, son más de 90 casas, tenemos 16 homicidios en el barrio Unión de Vivienda, entonces porque la autoridad dice que la comunidad no está sumida a un toque de queda por parte de la delincuencia”, de acuerdo con lo citado por el mismo medio.

Uniformados de la Policía Nacional - crédito Colprensa

El señalamiento de los líderes comunitarios refleja un contraste entre la percepción de los habitantes y el informe de la Policía. Mientras los uniformados mantienen patrullajes en diferentes sectores para garantizar la presencia institucional, las comunidades insisten en que las restricciones continúan y afectan la movilidad, la economía y la vida escolar de los niños y jóvenes.

En las comunas mencionadas, varios comercios han tenido que reducir horarios, pues sus propietarios aseguran que sus clientes temen permanecer en las calles durante la noche. De igual forma, actividades sociales y religiosas se han visto afectadas por la imposibilidad de reunirse después del anochecer.

Los testimonios también incluyen casos de familias que han tomado la decisión de trasladarse temporalmente a zonas más seguras o a casas de familiares en otros sectores de la ciudad. El abandono de viviendas, según líderes barriales, ha dejado manzanas enteras con casas cerradas, lo que incrementa la percepción de inseguridad y deteriora la dinámica comunitaria.

El coronel Chaparro, por su parte, ha reiterado que la institución continúa realizando patrullajes y controles hasta altas horas de la noche, con el fin de descartar la existencia de estas restricciones. Según dijo, la presencia policial busca garantizar la tranquilidad y generar confianza entre los residentes, aunque los reportes ciudadanos contrasten con esa visión.

En medio de este panorama, organizaciones sociales han solicitado a la Alcaldía de Buenaventura y a la Secretaría de Gobierno local que intervengan con acciones más contundentes. La petición se centra en que las autoridades municipales acompañen de manera más cercana a las comunidades, investiguen las denuncias de panfletos y fortalezcan las estrategias de prevención frente a la violencia urbana.

Bonilla, en nombre de la Fundación Étnica y Cultural en Defensa de los Derechos Humanos, envió un mensaje a las autoridades distritales en el que expresó la necesidad de actuar con celeridad. “Es importante que la Alcaldía de Buenaventura y la Secretaría de Gobierno adelanten acciones concretas que devuelvan tranquilidad a la población”, señaló en declaraciones recogidas por BLU Radio.

La situación también ha motivado llamados a nivel regional y nacional para que se refuercen las medidas de seguridad en el puerto. Buenaventura, por su ubicación estratégica y su importancia como principal salida marítima del país, ha sido escenario histórico de disputas entre diferentes estructuras criminales que buscan controlar corredores de movilidad.