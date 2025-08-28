Colombia

Concejal de Bogotá que estuvo en atentado contra Miguel Uribe reaccionó a la sanción impuesta a menor que disparó al senador: “Produce vergüenza y dolor”

Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo del precandidato asesinado, expresó su frustración por la decisión de la justicia colombiana

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El cabildante envió sentidas luego
El cabildante envió sentidas luego que se conociera la sentencia - crédito andresbarriosbernal/Instagram

El 27 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue sancionado a 7 años privado de la libertad, tras aceptar su responsabilidad.

De acuerdo con el juez, será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La pena impuesta se dictó según lo establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El ente acusador reveló detalles
El ente acusador reveló detalles de la sanción al menor - crédito Fiscalía General de la Nación

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, explicó el ente acusador en un comunicado.

Y agregó: “La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

Alias Tianz, además de confesar su responsabilidad en el magnicidio, aceptó los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, que le fueron imputados, una semana después del fallecimiento del precandidato presidencial.

Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo
Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo del precandidato asesinado, expresó su frustración por la decisión de la justicia colombiana - crédito @ABarriosBernal/X

En reacción, Andrés Barrios, concejal de Bogotá que estuvo junto a Miguel Uribe Turbay en el momento del atentado, utilizó sus redes sociales para cuestionar la sanción impuesta al menor.

En ese sentido, el cabildante señaló que la pena es mínima en comparación al dolor que causó. A su juicio, pese a que es menor de edad, debería ser juzgado con todo el peso de la ley.

“El asesino de Miguel Uribe Turbay fue condenado a solo siete años de prisión. Esta decisión produce vergüenza y dolor, pues aunque es un menor de edad, se trata también de un delincuente y magnicida que merece todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Barrios también considera que la sentencia deriva del enfoque con relación a la criminalidad que tiene el actual gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Indignante. Esto es consecuencia de la permisividad del señor Gustavo Petro, quien premia a los delincuentes”.

En paralelo, puso de ejemplo la política criminal de El Salvador que recrudeció las sentencias contra el crimen organizado en el territorio, lo que llevó a una reducción de la percepción de inseguridad.

Abogado de Miguel Uribe reaccionó a la sanción: esto dijo

Víctor Mosquera, abogado de Miguel
Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe, aseguró que respeta la sanción impuesta al menor de edad que disparó al precandidato - crédito Nathalia Angarita/REUTERS/@SenadoGovCo/X

El abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses del fallecido aspirante a la Presidencia y de su familia, se refirió a la sanción establecida por el juez, indicando que es una de las más altas que se hayan proferido en contra de un menor de edad en Colombia. Sin embargo, aseguró que su tiempo de privación de la libertad no se compara con el sufrimiento de los allegados del senador.

Mosquera hizo una crítica al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, que hace una diferenciación en la manera como los menores son sometidos a la justicia por sus crímenes. Pues, las sanciones establecidas nunca serán las mismas que las penas que pueden imponerse a los adultos.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

Temas Relacionados

Miguel UribeCondena sicario Miguel UribeAndrés BarriosMuerte Miguel Uribe TurbayConcejal de Bogotá7 añosFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

La historia de un hombre que cavó un hueco como refugio para huir del “fin del mundo”, pero murió sepultado antes de terminarlo

Sus familiares, que lo buscaban desde el 18 de agosto, habrían escuchado la particular decisión de Arturo Enrique Aguirre García, pero no imaginaron que aquella iniciativa le fuera a costar la vida

La historia de un hombre

Fracasó debate sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes promovido por la oposición: este fue el motivo

Los partidos contrarios a la gestión del presidente Gustavo Petro, que habían convocado a la sesión, no pudieron lograr el cuórum para analizar la gestión presupuestal y el cumplimiento de metas del actual Gobierno

Fracasó debate sobre el cumplimiento

Mientras Bogotá y Barranquilla se hunden en la violencia, Bucaramanga sorprende con la tasa de homicidios más baja del país

El trabajo articulado entre autoridades y la visión estratégica del Gobierno local marcan un antes y un después. El fenómeno que contrasta con la realidad de otras capitales colombianas

Mientras Bogotá y Barranquilla se

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

El técnico abrió la opción a los fichajes en el mercado de jugadores libres debido al bajo nivel de la plantilla, y le puso el ojo a un futbolista que ya pasó por el cuadro azul

Millonarios tendría casi listo su

Revelaron el resultado de la necropsia de la familia bogotana que murió en hotel de San Andrés: fallecieron por anoxia tras exposición a la fosfina

Antes de la llegada de las víctimas al alojamiento, se había realizado una fumigación, empleando la sustancia

Revelaron el resultado de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad explicó por qué mantiene

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’,

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Hernán Orjuela respondió a señalamientos de estafa a Don Jediondo con su cadena de restaurantes: “Que Pedro directamente te lo corrobore”

Deportes

Millonarios tendría casi listo su

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”