Secuestro de 34 soldados en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Según el alcalde, Jhonny Jaiber Casanova López, los soldados no están secuestrados en la vereda Nueva York - crédito Alcaldía El Retorno - Guaviare/Facebook y Ministerio de Defensa

“Para mí no es un secuestro”, declaró Jhonny Jaiber Casanova López, alcalde del municipio de El Retorno, Guaviare, durante una entrevista en La W Radio el miércoles 27 de agosto de 2025.

El funcionario negó que los 34 militares retenidos tras un operativo contra de las estructura de alias Dúmar, uno de los cabecillas al servicio de alias Iván Mordisco (máximo jefe de las disidencias de las Farc) estén privados de la libertad y atribuyó la situación a reclamos de la comunidad local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A lo largo de la entrevista, Casanova López sostuvo que la presencia de los militares responde a la exigencia de más de ochocientas personas, quienes demandan que una comisión institucional —con representantes de la alcaldía, la gobernación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y el comisionado de paz— viaje hasta la vereda afectada.

El objetivo de la comunidad es esclarecer el asesinato de un civil y la pérdida de bienes personales en el marco de los recientes enfrentamientos.

El dirigente detalló: “Lo que exige la comunidad es que vaya una comisión al territorio y dé una explicación del asesinato de una persona civil”.

También remarcó que la demanda local incluye el esclarecimiento sobre la pérdida de un dinero, víveres y joyas pertenecientes a la familia de la víctima.

El Ejército Nacional compartió un mensaje en su cuenta de X pidiendo la liberación de los 34 soldados - crédito Ejército Nacional

Frente a la insistencia de los periodistas que le objetaron el uso del término “retención” en vez de “secuestro”, el alcalde defendió su posición.

“Tengo las evidencias, tengo los videos donde el ejército está con sus respectivos fusiles hablando con la comunidad, en ningún momento se ha maltratado”, inistió el alcalde Johnny Casanova.

Según Casanova, su rol es garantizar los derechos tanto de los militares como de los habitantes, recalcando que “no se puede permitir el abuso de la autoridad hacia la comunidad”.

En medio de los cuestionamientos por no denunciar el presunto secuestro, Casanova López insistió: “Para mí no es un secuestro. En los videos se ve a los soldados dialogando con la comunidad, secuestro fuera que los tuvieran en otra condición”.

Al ser consultado sobre la muerte del civil, el alcalde profundizó: “Ese civil fue asesinado, al parecer, por el ejército Nacional, es que esa es la indignación de la comunidad”.

Además, el mandatario reiteró que su pedido es esclarecer los hechos y las circunstancias del fallecimiento, sin defender a grupos armados: “No quiero que quede en el limbo que estoy defendiendo a un delincuente”.

Sobre contactos con las autoridades nacionales, Casanova afirmó que no ha hablado con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, pero sí con altos mandos de la Cuarta División y la brigada correspondiente, a quienes trasladó las demandas de la comunidad.

Además, informó que la Defensoría del Pueblo ya estuvo en territorio y que espera recibir las conclusiones oficiales tras un consejo de seguridad departamental.

La controversia surge después de la confirmación pública por parte del ministro de Defensa de Colombia, el 26 de agosto de 2025, de la retención de los militares en el Guaviare tras los operativos contra una estructura criminal vinculada a Iván Mordisco.

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez precisó en rueda de prensa que el secuestro de los militares se dio "en la misma operación en la que fue neutralizado alias Dúmar y varios de sus hombres" - crédito Ministerio de Defensa