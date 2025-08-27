Padres de Valeria Afanador revelaron detalles del caso y aseguran que no hay pistas de la niña: “Creían que estaba escondida”

La investigación que adelanta la Fiscalía sobre la desaparición de Valeria Afanador no estaría avanzando, según padres de la niña - crédito Bomberos Cundinamarca

Desde el 12 de agosto de 2025 se desconoce el paradero de Valeria Afanador, una niña de 10 años que desapreció en Cajicá (Cundinamarca). Fue vista por última vez en la vereda Canelón del sector Bebedero. Los padres de la menor de edad, junto con las autoridades, han llevado a cabo labores de búsqueda sin parar, con el fin de encontrarla. No obstante, los esfuerzos no han surtido los efectos esperados.

Miembros del colegio donde estudia la niña (Gimnasio Campestre Los Laureles) fueron los que alertaron sobre su ausencia. Llamaron a la madre de la menor para indicarle que situación y solicitarle que se dirigiera a la institución inmediatamente para que la buscara. Pues, contrario a la gravedad de la situación, los funcionarios pensaban que la niña se había escondido.

“Sobre las 12:50 p. m. yo recibo una llamada del colegio, donde me informan que por favor me dirija al colegio, que están un poco angustiados porque Valeria no aparece. Que por favor me dirija al colegio a ver si yo, llamándola con mi voz, ella sale, porque creían que estaba escondida”, detalló Luisa Cárdenas, madre de la niña, en conversación con Caracol Radio.

La niña de 10 años desapareció en zona rural de Cajicá. La menor habría salido del colegio sin compañía - crédito Icbf

Así lo hizo. Llegó hasta el colegio, en 15 minutos. Allí, el personal la estaba buscando, llamándola por su nombre. Su madre se unió, gritando y pidiendo a su hija que saliera del supuesto escondite en el que creían que estaba. “Empiezo a buscar salón por salón, pido abrir todos los salones, bodegas. O sea, la busco, como se dice, por cielo y tierra”, dijo. No obstante, la niña nunca apareció.

Desde entonces, las labores de búsqueda se extendieron a los alrededores, contando con el apoyo de la institucionalidad. La Alcaldía de Cajicá, los bomberos de Cundinamarca, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Ejército Nacional. Su trabajo se ha extendido por un poco más de dos semanas, en las que no han encontrado ninguna pista que permita intuir el paradero de la menor.

“Hoy son dieciséis días de una búsqueda incansable, una angustia, una desesperación (…) hasta el momento no tenemos una pista, una señal, un resultado que nos conduzca a estar nuevamente con Valeria”, explicó la madre de la niña al informativo.

Desde el colegio alertaron sobre la desaparición de Valeria Afanador - crédito Ministerio de Educación

Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, aseguró que la investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación no ha mostrado resultados de ningún tipo y parece no avanzar. “No tenemos hoy certeza de nada, si la niña está viva, si está muerta. No tenemos ningún tipo de información, no vemos avances por ningún lado”, indicó al medio de comunicación citado.

Las autoridades han indagado sobre posibles represalias por parte de alguna persona que consideren su “enemigo”, pero el papá de la niña negó que hayan tenido algún problema grave con alguien que pueda derivar en afectaciones de la menor. Además, aclaró que su familia no es adinerada, por lo que duda de que su desaparición esté motivada por el factor económico.

Mientras los días pasan y las autoridades continúan la búsqueda de la menor y la investigación, los allegados de Valeria Afanador se sostienen entre ellos y sus padres se encargan de afrontar la angustia junto con sus otros hijos.

Las autoridades continúan la búsqueda de Valeria Afanador. No han encontrado pistas sobre su paradero - crédito @JorgeEmilioRey/X

“Valeria tiene tres hermanitos que en este momento realmente se encuentran destrozados. Es un proceso que para un niño de ocho años es difícil de entender todo lo que se está viviendo”, detalló Manuel Afanador.

Por otro lado, el abogado Julián Quintana, que representa los intereses de la familia, pidió a la Fiscalía que investigue si hay algún extrabajador del colegio que pudiera estar involucrado en la desaparición de la niña. Esto, luego de que fueran reveladas unas declaraciones de la rectora de la institución, Sonia Ochoa, en las que indica que un exempleado podría estar relacionado.