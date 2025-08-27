La modelo trans Sofía Avendaño arremetió contra Yina Calderón y su hermana Juliana: “Se inspiraron en mí para sus nuevos bodys”

La modelo respondió un comentario a la hermana de Yina Calderón - crédito @julianacalderon12 @sofiamodel__/ Instagram

Las redes sociales se han convertido en el ring de boxeo entre las nuevas figuras del entretenimiento digital, pues cada día se produce un nuevo enfrentamiento por diferentes comentarios en los que intentan llamar la atención y así, conseguir más seguidores para que su contenido llegue a otros destinos.

Este parece ser el caso de la hermana menor de Yina Calderón, Juliana, que mientras hacía la promoción de sus nuevos bodys acompañada de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aseguró que prefiere utilizar los de manga larga “porque me pasa lo de Sofía Avendaño, no muestro brazos”.

La paisa le respondió a Juliana Calderón por mencionarla en sus publicaciones - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Esta frase fue interpretada por Avendaño, que compartió una semana con Yina una semana en La casa de los famosos, como una clara indirecta a su proceso de transición, por lo que no dudó en responderle a la abogada con unas contundentes palabras.

Inicialmente, la modelo y bailarina antioqueña dijo que se enteró de que la habían utilizado como pieza de marketing para promover el nuevo producto que lanzaron las hermanas Calderón.

“Me parece bien darles de comer, eso se llama ser carismática y hacer actos de beneficencia con mi presencia”, dijo la modelo transgénero y agregó que su decisión de no mostrar sus brazos obedece a que no le gusta mostrar los tatuajes que se hizo cuando era hombre. El ataque o terminó ahí, por lo que Sofía las llamó “robustas” y que cuando utilizan ese tipo de prendas de manga larga les beneficia a su figura.

La hermana menor de Yina dijo que prefiere no mostrar los brazos como el caso de Sofía Avendaño - crédito @julianacalderon12/IG

Según dijo la modelo y bailarina, las Calderón deben recurrir a este tipo de prendas de vestir para ocultar la flacidez que tienen en sus brazos como en el abdomen, recordándoles las múltiples cirugías a las que se han sometido “porque tapan los machetazos y fibrosis, porque desafortunadamente el cirujano no las quiere y las deformó”.

Por último, Avendaño aseguró que les regalará la pauta de los que ella llama “mi nuevo emprendimiento, bodys Sofía Avendaño”, recordándoles además que no han adelgazado de cara, por lo que las prendas hacen match perfecto para que no se vean “robustas y demostrar que aunque tu cara no adelgace, tu cuerpo si”.

Sofía Avendaño arremetió contra Juliana Calderón por usar su nombre en una publicación en redes - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues aunque Yina Calderón aseguró que su hermana fue atrevida por hacer ese tipo de comentarios, los internautas no perdonan a las empresarias: “Ya quisiera Juliana tener el cuerpo de Sofía, pero le toca soportar con verse cachetona, mentonuda y llena de cicatrices”; “a Sofía le cuesta quedarse quieta, lo mejor era que hubiera ignorado y ya”; “pero qué necesidad de esas mujeres de estar hablando de todo el mundo”, entre otros.

Desde cuándo vienen los enfrentamientos

La pelea entre Juliana Calderón y Sofía Avendaño se produce desde mayo de 2024, cuando Marcela Reyes organizó su fiesta de cumpleaños en un establecimiento al que asistieron la hermana menor de Yina Calderón, la DJ y empresaria de fajas junto con Sofía Avendaño y la Barbie colombiana.

“Yo nunca le voy a pegar a una mujer. Para mí, las mujeres se respetan … Se inventaron que yo fui la agresora, me tiraron a toda Colombia encima, yo me quedé callada, ni siquiera publiqué que me cascaron, fueron ellas”, agregó la modelo.

Ante las acusaciones, Juliana Calderón desmintió esta versión de la mujer que competirá con su hermana por el millonario premio de la convivencia en la ‘casa estudio’.

Sofia Avendaño nació en la Comuna 13 de Medellín y tiene 34 años - crédito @sofiamodel__/Instagram

“En el relato de Fiscalía ya no estoy con mi hermana golpeándote en el baño, sino que, abro comillas: ‘ahí en ese momento, alguien, no sé quién llamó a la hermana (Yina Calderón), la cual llegó en ese momento y me preguntó a mí qué me estaba pasando. Yo le comenté que no, pues no sé, pregúntale a tu hermana, que fue la que me agredió’. O sea, ¿cómo así?Luego ¿no llegó Yina y Juliana a agredirte directamente? Por lo menos, si vas a mentir, asegúrate de que las dos versiones coincidan”,manifestó Juliana.