Michelle Guty armó debate al compartir video imitando cómo hablan los hombres bogotanos: “Levanten la mano los rolos”

Gutty tiene más acentos que ha practicado a lo largo de su carrera - crédito @michellegutty/IG

Un video que fue “desempolvado”, según palabras de la propia Michelle Guty y que compartió a través de sus redes sociales, dejó un divertido momento que generó debate entre los usuarios acerca de los distintos acentos de los hombres en Colombia. En particular, se discutió el acento de los nacidos en Bogotá, conocidos popularmente como rolos en el país cafetero.

Teniendo en cuenta lo anterior, la colombiana —experta en locución, canto, coaching de acentos y baile, además de ser pareja del actor y presentador Marcelo Cezán— compartió una grabación en la que interpreta siete tipos de acento que, según ella, ha identificado durante su estancia en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gutty, que pasó un largo periodo de su vida en El Salvador, inició sus imitaciones de esta forma, teniendo como eje central en cada una de sus actuaciones, cómo reaccionarían al recibir una taza de café:

En la primera escena dijo: “Parce, me dejaste esto superfrío, huevón (que cuando se habla, suena más a weón, como en Chile, pero con un tono más acentuado al final, tal cual lo hace el humorista Alejandro Riaño y su personaje ‘Juanpis González’).

El segundo rolo dijo esto: “A esto le echaste Instacream o qué tipo de leche le echaste. Está como con un sabor superraro. O sea

“Qué pena contigo. Yo no tomo leche de vaca, o sea, solamente orgánica, qué oso”, destacó en la tercera clase de hombre rolo.

En cambio, en la cuarta mencionó “Oye, está un poquito frío. ¿Tú me lo podrías calentar, porfis? Sí, un ratico nada más. Gracias".

crédito @michellegutty/IG

Su quinto prototipo de hombre rolo reaccionaría de esta forma: “Esto es lo más importante, huevón, lo natural, todo lo que hacemos. O sea, esto, lo que viene de la tierra, marica”.

Su repertorio siguió variando, y en la sexta imitación dijo: “Uy, no, qué pena, pero eso está horroroso. ¡Asqueroso" No sé de dónde lo sacaste. Horrible”

En su séptima versión, hizo las veces de papá (y de mamá): “Hágame el favor Jhon Alex, se toma todo lo que yo le serví. Usted no me va a estar dejando a mí servidas cosas”.

Siguiendo con la situación anterior, Gutty imitó al mismo Jhon Alex (su personaje ficticio), y dijo en su octava interpretación: “Ma, qué va, eso está horrible, parce”.

Por último, pero ahora simulando ser el hermano menor de Jhon Alex, Gutty finalizó diciendo: “A él todo le parece horrible, ma. O sea, no le hagas caso, es una porquería de chino, qué boleta”.