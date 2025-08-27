Colombia

Michelle Guty armó debate al compartir video imitando cómo hablan los hombres bogotanos: “Levanten la mano los rolos”

En total fueron nueve clases de acentos los que compartió la experta en locución, canto, coach de acentos y bailarina, provocando risas entre los usuarios, y en especial, los nacidos en la capital de Colombia

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Gutty tiene más acentos que
Gutty tiene más acentos que ha practicado a lo largo de su carrera - crédito @michellegutty/IG

Un video que fue “desempolvado”, según palabras de la propia Michelle Guty y que compartió a través de sus redes sociales, dejó un divertido momento que generó debate entre los usuarios acerca de los distintos acentos de los hombres en Colombia. En particular, se discutió el acento de los nacidos en Bogotá, conocidos popularmente como rolos en el país cafetero.

Teniendo en cuenta lo anterior, la colombiana —experta en locución, canto, coaching de acentos y baile, además de ser pareja del actor y presentador Marcelo Cezán— compartió una grabación en la que interpreta siete tipos de acento que, según ella, ha identificado durante su estancia en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gutty, que pasó un largo periodo de su vida en El Salvador, inició sus imitaciones de esta forma, teniendo como eje central en cada una de sus actuaciones, cómo reaccionarían al recibir una taza de café:

En la primera escena dijo: “Parce, me dejaste esto superfrío, huevón (que cuando se habla, suena más a weón, como en Chile, pero con un tono más acentuado al final, tal cual lo hace el humorista Alejandro Riaño y su personaje ‘Juanpis González’).

El segundo rolo dijo esto: “A esto le echaste Instacream o qué tipo de leche le echaste. Está como con un sabor superraro. O sea

“Qué pena contigo. Yo no tomo leche de vaca, o sea, solamente orgánica, qué oso”, destacó en la tercera clase de hombre rolo.

En cambio, en la cuarta mencionó “Oye, está un poquito frío. ¿Tú me lo podrías calentar, porfis? Sí, un ratico nada más. Gracias".

crédito @michellegutty/IG

Su quinto prototipo de hombre rolo reaccionaría de esta forma: “Esto es lo más importante, huevón, lo natural, todo lo que hacemos. O sea, esto, lo que viene de la tierra, marica”.

Su repertorio siguió variando, y en la sexta imitación dijo: “Uy, no, qué pena, pero eso está horroroso. ¡Asqueroso" No sé de dónde lo sacaste. Horrible”

En su séptima versión, hizo las veces de papá (y de mamá): “Hágame el favor Jhon Alex, se toma todo lo que yo le serví. Usted no me va a estar dejando a mí servidas cosas”.

Siguiendo con la situación anterior, Gutty imitó al mismo Jhon Alex (su personaje ficticio), y dijo en su octava interpretación: “Ma, qué va, eso está horrible, parce”.

Por último, pero ahora simulando ser el hermano menor de Jhon Alex, Gutty finalizó diciendo: “A él todo le parece horrible, ma. O sea, no le hagas caso, es una porquería de chino, qué boleta”.

Temas Relacionados

Michelle GutyAcentos de rolosHombres bogotanosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así fueron los últimos minutos de Javier Mauricio García antes de desaparecer en Cajicá: su cuerpo no ha sido entregado

El joven no regresó a su casa desde el 10 de junio cuando salió de su vivienda rumbo al trabajo. Las autoridades confirmaron que las extremidades encontradas en medio de la búsqueda de Valeria Afanador corresponden al joven de 24 años

Así fueron los últimos minutos

Julián Zuluaga conmueve al contar cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

El reveló la emotiva historia del perro que adoptó en Honda, Tolima, y que se ha convertido en su inseparable compañero, luego de que su hoy mascota viviera en las calles

Julián Zuluaga conmueve al contar

Esta es la millonada que recibieron los equipos de la Liga BetPlay durante 2024: hay dos gigantes del FPC en el top-3

La Superintendencia de Sociedades revela que los clubes nacionales alcanzaron cifras récords, si se suman ventas, préstamos de jugadores y otros rubros

Esta es la millonada que

Experta en fitness reveló cuáles son los ejercicios que las mujeres de 30 años deben hacer diariamente para evitar enfermedades

Brenda Madero, entrenadora especializada en salud femenina, advierte a mujeres mayores de 30 años que las actividades aeróbicas como caminar o hacer zumba no bastan para enfrentar los cambios hormonales de la perimenopausia y menopausia

Experta en fitness reveló cuáles

Estos son los bancos más baratos a la hora de retirar sus ahorros fuera del país: tenga en cuenta cuando viaje

Los valores promedio de comisión por retiros internacionales oscilan entre los seis mil y los 28.000 pesos, según la entidad financiera, que podría incrementar sus gastos de viaje al exterior

Estos son los bancos más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Julián Zuluaga conmueve al contar

Julián Zuluaga conmueve al contar cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

Hijo de Karina García sorprendió con una declaración sobre Altafulla: “También es mi papá”

DJ Exotic se refirió al hecho de que la nueva pareja de Marcela Reyes esté en la cárcel

Laura G aclaró las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

Hijos de Kepa Amuchastegui relataron los últimos días del actor de ‘Betty la fea’ batalló contra un cáncer

Deportes

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que recibieron los equipos de la Liga BetPlay durante 2024: hay dos gigantes del FPC en el top-3

James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

Concierto de Silvestre Dangond en El Campín obligó a reprogramar el partido de Santa Fe vs. Once Caldas: cuál es la nueva fecha

Así será la logística de la selección Bolivia rumbo a Barranquilla para el partido ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League