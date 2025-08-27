Fuerza Aeroespacial confirmó el arribo de dos aeronaves con decenas de soldados a Guaviare para reforzar la seguridad luego del secuestro de 34 uniformados

De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en horas de la mañana del 27 de agosto de 2025 arribaron aeronaves tipo C-130 Hércules y C-2954 de la institución con más soldados - crédito @FuerzaAereaCol/X

La privación de la libertad de 34 soldados del Ejército Nacional a manos de un grupo de personas, que presuntamente fueron instrumentalizadas por una facción de las disidencias de las Farc, ona rural de El Retorno, departamento de Guaviare, obligó a las Fuerzas Militares a tomar acción y a reforzar su presencia en la zona de los hechos.

De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en horas de la mañana del 27 de agosto de 2025 arribaron aeronaves tipo C-130 Hércules y C-2954 de la institución con más soldados para aumentar el pie de fuerza y fortalecer las operaciones militares en la región, teniendo en cuenta la difícil situación de orden público, que además, no solo involucra a las organizaciones criminales sino a civiles.

Acción que va de la mano con la información difundida por el comandante general de las Fuerzas Militares, para coordinar la liberación de sus hombres que fueron detenidos el 25 de agosto en medio del cumplimiento de su deber.

“Me dirijo a #SanJoséDelGuaviare junto al @COMANDANTE_EJC para coordinar directamente la liberación de nuestros 33 valientes Soldados y Marinos, secuestrados en zona rural del municipio de El Retorno desde el pasado lunes. No descansaremos hasta verlos de nuevo seguros y con nosotros, porque jamás abandonamos a nuestros hombres. Ese es nuestro juramento con ellos, con sus familias y con el pueblo colombiano: garantizar la seguridad y la defensa de la Nación, siempre empezando por la vida de quienes sirven con honor bajo el uniforme”.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, envió un mensaje a los captores de los soldados para que tomen la decisión de liberarlos, o de lo contrario empezarán los operativos para rescatarlos

.“Este es un mensaje para quienes tienen a nuestros soldados secuestrados. No pueden continuar cometiendo este grave y aberrante delito secuestrando a nuestros militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, haciéndolo unas personas de civil que dicen que están haciendo un cerco humanitario o dándole nombres a lo que no corresponde. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional”, advirtió el jefe de cartera en un video publicado en su cuenta de X.

Pedro Sánchez aseguró que el delito es “extorsivo” y advirtió que, de no producirse una liberación voluntaria, el Estado empleará todas sus capacidades, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para rescatar a los uniformados.

Responsables e identificación del cabecilla

La identificación de Jhon Wilmer Ulcué Trochez, conocido como alias Jimmy Parra o “Jimmy Martínez”, como principal responsable de la reciente retención de soldados en El Retorno, departamento de Guaviare, ha concentrado la atención de las autoridades militares.

El hecho fue calificado como secuestro extorsivo, un término utilizado por el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, quien aseguró: “El secuestro extorsivo de treinta y tres de nuestros soldados en el área rural del municipio de Retorno, departamento del Guaviare, ocurrido el día de ayer, es un cobarde ataque que atenta contra la seguridad nacional”.

El almirante Francisco Cubides, calificó como un “cobarde ataque contra la seguridad nacional” el secuestro extorsivo de 33 soldados en zona rural de El Retorno, Guaviare. Señaló como responsable a alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44 de las disidencias de las FARC.

En sus declaraciones, el almirante destacó que la acción ilegal fue organizada por el cabecilla de la estructura 44 “Antonio Ricaurte” del GAO-r, a quien atribuyó la responsabilidad de los hechos. “El responsable de este acto criminal es el individuo alias Jimmy Parra, cabecilla de la estructura cuarenta y cuatro, Antonio Ricaurte, quien ha estado instrumentalizando a la protección civil para que atenten contra la fuerza pública”, precisó Cubides durante su intervención.

De acuerdo con lo expuesto, el secuestro de los soldados ocurrió tras la neutralización de alias Dumar y otros miembros del bloque móvil Martín Villa, pertenecientes a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, figura central entre los grupos armados que operan en la región. Las autoridades consideran que estos hechos forman parte de una estrategia de presión y retaliación en el marco del conflicto armado y las operaciones militares en Guaviare.