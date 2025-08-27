El ‘influencer’ Beto Coral aclaró que no será candidato al Congreso y terminó discutiendo con el embajador Jorge Iván Ospina: “Dice el imputado y presunto corrupto”

El activista digital aseguró que no buscará cargos públicos y mantendrá su independencia, mientras respondía a comentarios del embajador en Palestina, a quien calificó de imputado y presunto corrupto - crédito Cancillería y @Betocoralg

El influencer Beto Coral aclaró en su cuenta de X que no será candidato al Congreso ni a ningún cargo de elección popular, ante los rumores que surgieron tras el anuncio de varios creadores de contenido, como Wally Opina, sobre posibles aspiraciones políticas.

Esta postura generó una discusión con el embajador de Colombia en Palestina, Jorge Iván Ospina, que intervino en el debate en redes sociales tras el pronunciamiento de Coral.

En el cruce de mensajes el creador de contenido terminó diciéndole: “Dice el imputado y presunto corrupto”.

Y es que Coral subrayó que no ha sido ni será funcionario o contratista de algún gobierno y que mantendrá una opinión libre e independiente.

Manifestó su apoyo a nuevos liderazgos de cara a 2026 y afirmó que acompañará a quienes representen transparencia, coherencia y renovación para el país.

“No voy a ser candidato al Congreso ni absolutamente ningún cargo de elección popular. No he sido, ni seré funcionario o contratista de ningún gobierno. Mi opinión será siempre libre e independiente. Apoyaré a nuevos liderazgos para este 2026, porque creo que es la ciudadanía la que debe recuperar la política. Mi compromiso es acompañar a quienes representen la transparencia, la coherencia y la verdadera renovación que este país necesita”, dijo.

El embajador de Colombia en Palestina, Jorge Iván Ospina, respondió a Beto Coral sugiriendo que la diferencia entre hacer denuncias en redes sociales y participar directamente en la construcción de soluciones es considerable. Ospina insinuó que abordar los problemas del país requiere un enfoque más profundo y que el tiempo determinará la validez de las posturas.

“O quizás encontró que una cosa es hacer escándalos superficiales y de oídas y otra mucho más compleja e integral es construir soluciones integrales para las necesidades de nuestro pueblo. Para verdades el tiempo”, le contestó Ospina.

Beto Coral replicó al embajador Ospina cuestionando su integridad y lanzando una acusación directa sobre su papel en la política. “Dice el imputado y presunto corrupto embajador de Colombia en Palestina. Algunos entran a la política por vocación de servicio. Y otros para ROBAR”, afirmó Coral, en referencia a los motivos que, según él, llevan a algunas personas a participar en la vida pública.

El embajador Jorge Iván Ospina respondió de regreso a las acusaciones de Beto Coral defendiendo su trayectoria y el valor de su trabajo público. Argumentó que ser citado a un proceso judicial no constituye una condena y enfatizó la necesidad de esperar las decisiones judiciales. Ospina también puso en duda el coraje de Coral para asumir cargos públicos y construir un legado en la política.

Además, el embajador señaló que, mientras los cuestionamientos y críticas en redes sociales suelen tener un impacto pasajero, las acciones concretas en el servicio público dejan huellas duraderas. Reprochó a Coral por hacer “shows” en redes sociales y lo calificó de “cobarde”.

“Habla quien es llevado a los jueces y espera un juicio con dignidad y pruebas, señalando que una apreciación de un fiscal no es una condena. Responde quien jamás tendría la valentía para defender al pueblo Palestino y menos para asumir el reto de hacerse elegir como Congresista o Alcalde y dejar legados que nos superarán en vida. Siga haciendo shows qué se borran en minutos, nosotros seguiremos construyendo desarrollos que prevalecen en el tiempo. Cobarde”, escribió en su respuesta el funcionario del Gobierno nacional.

Ambas personalidades políticas ya habían discutido cuando el influencer, Beto Coral hizo una publicación criticando el nombramiento de Ospina como embajador: “La señora @laurisarabia nombra como embajador en Palestina a @JorgeIvanOspina, imputado por corrupción por un contrato a dedo de más de $10.000 millones para alumbrado navideño en Cali. Otro alfil del Partido Verde embarrado en escándalos. Vergüenza”.

En ese momento Jorge Iván Ospina le contestó: “No existe valor más importante en una sociedad que la solidaridad, que promocionar y proteger la vida de víctimas inermes, que asumir con dignidad, allí en donde el halcón de la muerte hace presencia.Entiendo que para usted @Betocoralg es una tarea casi imposible dado que su cobardía no tiene límites y ello lo invita a decir sandeces, pero en el futuro nos vemos”.