Colombia

Asesinato Roberto Franco: uno de los detenidos por el caso fue dejado en libertad

Pablo Andrés Pachón, uno de los capturados por el crimen, quedó en libertad por vencimiento de términos, aunque la Fiscalía apeló de inmediato la decisión

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Quedó en libertad uno de
Quedó en libertad uno de los detenidos por el crimen del empresario Roberto Franco en el Parque de la 93 - crédito Redes sociales

La libertad concedida a Pablo Andrés Pachón por parte del Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá ha reactivado la atención sobre el homicidio de Roberto Franco Charry, ocurrido en el Parque de la 93.

El 24 de julio de 2025, la autoridad judicial ordenó la excarcelación de Pachón por vencimiento de términos, decisión que la Fiscalía General de la Nación apeló de inmediato.

La Unidad de Vida reiteró que sigue activa la investigación, en la que un fiscal está encargado de esclarecer quiénes fueron los responsables de un crimen que sacudió a la ciudad y que, hasta el momento, solo ha dejado dos detenidos.

Roberto Franco Charry, empresario del sector de las consultorías, fue baleado cuando ingresaba a su oficina el 21 de febrero de 2024. Ese día, la víctima se disponía a presentar un informe sobre la situación financiera de El Arrozal & Cía., conglomerado que agrupa a los supermercados Líder.

En el video se ve
En el video se ve cómo el sicario alcanza a entrar, asesinar a Roberto Franco y escapar, antes de que cierre la puerta del parqueadero en donde ocurrió el atentado - crédito @DenunciasAntio2/X

Los registros de las cámaras de seguridad captaron el instante en que un sicario ingresó al parqueadero y ejecutó el ataque, un material que formó parte de las pruebas recopiladas por las autoridades.

Sobre la investigación del crimen en el norte de Bogotá

En abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó la acusación formal contra Pablo Andrés Pachón Gómez, señalándolo como presunto coautor del homicidio que conmocionó a la capital del país.

De acuerdo con las indagaciones lideradas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, existió una activa planificación y ejecución del crimen, en la que participaron varios individuos. Los registros de la investigación indican que el acusado se reunió previamente con quien sería el autor material, y juntos se trasladaron en un vehículo hasta el punto donde se produjo el asesinato.

La secuencia de los hechos, según expuso la Fiscalía, incluyó desde la vigilancia y asesoría en tiempo real hasta la materialización del ataque: el sicario, una vez recibió instrucciones, bajó del automóvil, ingresó al parqueadero privado de un edificio en las cercanías del Parque de la 93 y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien falleció al instante en el lugar.

Pablo Andrés Pachón Gómez fue
Pablo Andrés Pachón Gómez fue acusado por los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ambas conductas agravadas - crédito Fiscalía General de la Nación

El papel de la llamada grupal en tiempo real resultó fundamental en la investigación por el homicidio de Hernán Roberto Franco. Según la Fiscalía, durante el momento del ataque, Pablo Andrés Pachón Gómez se mantuvo enlazado con el sicario a través de este canal de comunicación, lo que permitió, de acuerdo con la acusación, monitorear y orientar la ejecución del crimen.

“Pachón Gómez se habría mantenido conectado mediante una llamada grupal en tiempo real durante el momento del ataque, desde donde habría monitoreado y orientado al sicario en la ejecución del homicidio”, detalló la Fiscalía, destacando la coordinación entre los implicados.

El ente investigador imputó a Pachón Gómez los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en la modalidad agravada, cargos considerados de suma gravedad en la legislación penal.

Ambos serían objeto de juicio, en el que el acusado debería responder por su presunta responsabilidad en la acción coordinada que, según las autoridades, involucró al menos a dos participantes y una comunicación precisa durante el desarrollo del crimen.

