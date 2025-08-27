Altafulla se metió en problemas con Karina García por culpa de Shakira: así fue el reclamo de la modelo al cantante

Andrés Altafulla despertó celos en Karina García tras declarar su amor a Shakira - crédito @buendiacolombia y @shakira/Instagram

“Qué pena con Shakira, 32 años para buscarme y ahora estoy con Karina García”, con esta frase, Andrés Altafulla, reciente ganador de La casa de los famosos Colombia 2, expresó su admiración por la reconocida artista internacional y reafirmó su compromiso sentimental con Karina García.

El cantante barranquillero confesó que la intérprete del Waka Waka es su amor platónico, aunque dejó claro que no cambiaría su relación actual por la posibilidad de estar con la estrella mundial. La reacción de Karina García, pareja de Altafulla e influyente en redes sociales, no se hizo esperar y avivó la conversación en la farándula nacional.

En el encuentro con los medios, Altafulla respondió sin titubeos cuando le preguntaron por su amor platónico: “Dije que Shaki era mi amor platónico”, afirmó el artista durante una entrevista para ReggaetonTV by RapTV, quien destacó que la cantante ha sido la única mujer que siempre le ha gustado en ese sentido.

Karina García se encuentra en Barranquilla conociendo familiares y amigos de Altafulla, y ya dio algunas impresiones iniciales de dichos encuentros - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Sin embargo, ante la posibilidad hipotética de que Shakira se le declarara, el ganador del reality fue enfático: “Si ella viene ahora mismo y me dice, ¿qué? Mi amor, ¿cómo es la vuelta? Me toca que decirle que no, te demoraste, te va a tocar más adelante porque ahora estoy con Kari”. Así, Altafulla dejó en claro que su prioridad es Karina García, incluso ante una propuesta sentimental de la estrella internacional.

La respuesta de Karina García ante la confesión de Altafulla no pasó desapercibida. La influenciadora paisa, quien comparte su vida con el cantante desde hace meses, reaccionó con humor y cierto reclamo ante la declaración sobre Shakira. “¿Cómo así, explícame eso por favor, no soy yo la primera en tu corazón?”, comentó la influencer.

Ambos han mostrado públicamente que su relación se mantiene sólida, priorizando su vínculo por encima de cualquier admiración platónica. Altafulla reiteró que su compromiso con Karina es firme y que, aunque bromea sobre su admiración por la artista barranquillera, su lealtad está con su pareja actual.

Karina García se destapó y afirmó que su suegra todavía no la acepta - crédito @buendiacolombia/Instagram

Valentino, hijo de Karina García sorprendió al pronunciarse sobre la relación de la modelo paisa con Altafulla

En semanas recientes, la pareja fue objeto de rumores sobre una posible ruptura. La especulación aumentó cuando dejaron de aparecer juntos en redes sociales y evitaron mencionarse mutuamente, lo que llevó a muchos seguidores a pensar en un distanciamiento definitivo.

Valentino, el menor de la influencer Karina García, sorprendió en una transmisión al referirse al cantante Altafulla como su padre, generando debate y reacciones encontradas en redes sociales sobre la integración familiar - crédito @letengoelchisme/Instagram

Tras varios días de silencio, Altafulla y García aclararon que atravesaron un malentendido que los llevó a tomar distancia temporalmente, pero aseguraron que ya superaron ese episodio y que su relación se encuentra en buen momento, aunque cada uno continúa enfocado en sus respectivos proyectos profesionales.

El entorno familiar de Karina García también ha sido protagonista en la conversación pública. En una transmisión en vivo a través de TikTok, la influenciadora preguntó a su hijo menor, Valentino, cómo percibía la relación con Altafulla.

“Altafulla también es mi papá”, comentó el pequeño Valentino en una transmisión en vivo que realizaba su mamá, la también presentadora Karina García.

El niño, visiblemente emocionado, respondió que el cantante era como su papá, una declaración que conmovió a muchos usuarios en redes sociales. Desde que Karina presentó a Altafulla a sus hijos tras su salida del reality, Valentino ha mostrado entusiasmo por la presencia del artista en su vida, expresando cuánto lo extraña cuando debe ausentarse por compromisos laborales.

Hijo de Karina García no para de generar tendencia en redes sociales, esta vez envió mensaje a Altafulla sobre su noviazgo con la 'influencer' - crédito @karinagarciaoficiallx/TikTok

Las palabras de Valentino generaron un intenso debate en plataformas digitales. Mientras algunos internautas se mostraron enternecidos por la cercanía entre el menor y Altafulla, otros cuestionaron a Karina García por no aclarar al niño que el cantante no es su padre biológico.

Comentarios como “Yo como madre, le explico en ese mismo momento que él no es el papá… Las madres no sabemos el daño que le hacemos a los hijos con esos por Dios. El niño muy lindo y en su inocencia, pero también se le puede hablar”, reflejaron la división de opiniones entre los usuarios.

A pesar de las críticas, muchas voces en redes sociales consideraron que Valentino comprende quién es su padre biológico, pero valora a Altafulla como una figura paterna adicional en su vida, lo que evidencia la diversidad de los lazos familiares actuales.