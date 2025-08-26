Yina Calderón despertó críticas tras su más reciente publicación en redes sociales: “A cómo el pan trenzado”

La empresaria no tuvo en cuenta un detalles con uno de sus nuevos productos y pasó pena para muchos fans - crédito @yinacalderonoficial/IG

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos años en redes sociales, sus publicaciones se basan en criticar a otras personalidades del mundo digital para alcanzar un mayor público. Además, cuenta con una empresa dedicada a la venta y producción de fajas para mujeres de todo tipo de tallas.

Su más reciente publicación en su cuenta personal de Instagram, mostraba a Calderón luciendo una gran variedad de bodies que, de acuerdo con la descripción, le dan control a las medidas en la zona abdominal. Sin embargo, un detalle que pasó inadvertido, quizás, para la empresaria que no se percató que en su zona V se marcara más de lo esperado y provocando una ola de reacciones.

Y es que la DJ no tuvo en cuenta en utilizar un accesorio que no dejara ver en una de las publicaciones la mal llamada “pata de camello”, por lo que sus seguidores dejaron mensajes en el clip mensajes como: “¿A cómo tiene el pan trenzado, disculpe?”; “la pezuña es opcional?”; “labios compartidos, labios divididos mi amor”; “debería tener un poco más de delicadeza y profesionalismo en esos videos”, entre otros.

Pero más allá de las críticas de las que fue víctima la empresaria, los seguidores de Yina no dudaron en reconocer la astucia que tiene para hacer ese tipo de publicaciones logrando el objetivo y es que todos hablen de ella, ya sea bien o mal: “Todas tienen QK, cada una verá si la muestra o la esconde, no veo por qué en 2025 nos escandalice”; “es tan viva que sabe que van a hablar de la pata de camello y estalla en redes con visibilidad para su marca” y muchos más.

Yina Calderón le pide a Petro que libere a Epa Colombia

Durante una transmisión a través de su cuenta de TikTok, Yina Calderón compartió unas palabras por el dolor que siente de ver a Epa Colombia, su gran amiga, tras las rejas ahora ubicada en la Escuela de Carabineros de Bogotá, al oriente de al capital del país.

Aunque la DJ aseguró inicialmente que “los borrachos siempre dicen la verdad”, lo cierto es que Calderón hizo un llamado al jefe de Estado para que propenda por la liberación de la empresaria de keratinas.

Entre lágrimas, Yina pidió por la libertad de Daneidy, tanto por ella misma como por lo dificil que resulta la situación para su familia. “Yo necesito que Epa Colombia salga de la cárcel, marica”, dijo sollozando. “Yo la quiero tanto a Epa, a Carol, a su hija... Epa está pagando una condena que no merece, por favor, ¿sí?“, indicó, en lo que parecía ser una fiesta al fondo, pues en la grabación se alcanza a escuchar un acordeón y una guacharaca.

Después de esta intervención en redes sociales, la DJ volvió a pedirle ayuda al presidente Gustavo Petro, con el fin de que tomara cartas en el asunto, pero incluso afirmó estar dispuesta a pagar el daño de su propio bolsillo.

“Señor presidente Petro, ayúdeme por favor. Saque a Epa. Epa no hizo nada malo. Epa lo único que hizo fue dañar la hijueputa transmisión de Transmilenio, pero si quiere yo se lo pago. Yo tengo la plata para pagárselo, pero suelte a mi amiga, ¿sí? Se lo juro que Epa no se va a volver a portar mal. Marica, yo amo a Epa, cabrón", dijo, volviendo a ceder ante el llanto.

Yina expresó su intención de dedicarle una canción a Epa Colombia, y terminó el momento afirmando: “Daneidy, te quiero, de verdad. Vos sos mi amiga, vos sos mi amiga por toda la vida”, prometiéndole visitarla en la estación de Carabineros, donde fue trasladada.