Vicky Dávila le pidió al Congreso de Colombia declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista

El presidente Gustavo Petro rechazó la existencia de este grupo criminal, lo que generó todo tipo de comentarios y debates en el territorio nacional

Por Nelson Álvarez

La petición de Vicky Dávila
La petición de Vicky Dávila al Congreso para catalogar al Cartel de los Soles como grupo terrorista desata un debate, mientras el presidente Petro insiste en que dicho cartel es solo un argumento político - crédito Prensa Vicky Dávila

El jefe de Estado, Gustavo Petro, abordó otra vez el tema del narcotráfico en territorio venezolano y las organizaciones armadas vinculadas a esta actividad ilícita en ese país.

A través de su perfil en X, Petro mencionó al llamado Cartel de los Soles, y volvió a negar la existencia de este grupo al afirmar que se trata de un argumento político orientado, según él, a justificar una posible acción militar en Venezuela.

Las declaraciones de Petro generaron una amplia repercusión, provocando numerosos comentarios, opiniones y debates en diferentes ámbitos. En medio de ese contexto, la periodista y candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos,​ más conocida como Vicky Dávila, solicitó al Congreso de Colombia que se declare al denominado Cartel de los Soles como una organización terrorista.

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió Petro en sus redes sociales.

En este escenario, Dávila expresó su solicitud al Congreso: “Le pido al Congreso de Colombia que declare el Cartel de los Soles como organización terrorista. Así mismo al ELN, como lo son las disidencias de las Farc y el clan del Golfo”.

