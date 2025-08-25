Colombia

Graves afectaciones en la movilidad en Bogotá: así está la situación de TransMilenio en la calle 80, Caracas y NQS

En las primeras horas de la mañana del lunes 25 de agosto se presentaron problemas en la movilidad por fallas en el sistema de transporte público

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Reportan colapso en Transmilenio este
Reportan colapso en Transmilenio este lunes 25 de agosto: calle 80, Caracas y NQS afectadas - crédito Alcaldía de Bogotá

El inicio de la jornada en Bogotá el lunes 25 de agosto se registraron graves problemas de movilidad en el sistema TransMilenio, especialmente en las troncales de la avenida Caracas, calle 80 y NQS.

Usuarios de diferentes sectores reportaron extensos retrasos y congestión, mientras las autoridades trabajaban para mitigar el impacto en los principales corredores del transporte público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la entidad operadora del sistema, la mayor alteración se registró en la avenida Caracas con calle 72, donde a las 6:04 a. m. un bus presentó problemas mecánicos.

A través de sus redes sociales, TransMilenio informó: “Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur“. Las consecuencias inmediatas incluyeron maniobras de contraflujo de la flota y el cierre temporal de la estación calle 76 - San Felipe, en sentido norte- sur.

Así se encuentra la movilidad en varios sectores de la capital - crédito Redes sociales

La medida de cerrar estaciones y desviar rutas usuarias provocó molestias en miles de pasajeros que utilizan el sistema en las horas pico de la mañana. E

Temas Relacionados

Afectaciones en TransmilenioMovilidad BogotáCalle 80Avenida CaracasAvenida NQSSecretaría de Movilidad BogotáTransmilenio BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de agosto en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Él es Juan Guillermo Martínez, el colombiano más joven de la historia en debutar en la Vuelta a España

Con el equipo neerlandés Picnic PostNL, el boyacense tendrá su primera experiencia profesional en una de las tres grandes vueltas del circuito World Tour

Él es Juan Guillermo Martínez,

Valor de apertura del euro en Colombia este 25 de agosto de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: día de media montaña, en donde Egan Bernal puede acercarse al podio

En la tercera gran vuelta de la temporada, el líder del Ineos Grenadiers es cuarto en la clasificación general, a tan solo 10 segundos de Jonas Vingegaard

Etapa 3 de la Vuelta

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena lunes 25 de agosto 2025

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur

Clima hoy en Colombia: temperaturas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Creadores de contenido dan su

Creadores de contenido dan su ‘top 5’ de las ciudades más aburridas de Colombia: dos están muy cerca de Bogotá

Actor mexicano relató los momentos de terror que vivió por salir de rumba en Bogotá: “Te pueden matar”

Así anunció Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, la llegada de su cuarto hijo, que será varón: “Comparto con ustedes mi felicidad”

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Deportes

Él es Juan Guillermo Martínez,

Él es Juan Guillermo Martínez, el colombiano más joven de la historia en debutar en la Vuelta a España

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: día de media montaña, en donde Egan Bernal puede acercarse al podio

Así fue el doble túnel de Luis Díaz en el último partido con el Bayern Múnich, que es viral en redes sociales

Así quedó tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Nacional empatan, Millonarios sube y Junior sigue líder

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo