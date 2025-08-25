Graves afectaciones en la movilidad en Bogotá: así está la situación de TransMilenio en la calle 80, Caracas y NQS

Reportan colapso en Transmilenio este lunes 25 de agosto: calle 80, Caracas y NQS afectadas - crédito Alcaldía de Bogotá

El inicio de la jornada en Bogotá el lunes 25 de agosto se registraron graves problemas de movilidad en el sistema TransMilenio, especialmente en las troncales de la avenida Caracas, calle 80 y NQS.

Usuarios de diferentes sectores reportaron extensos retrasos y congestión, mientras las autoridades trabajaban para mitigar el impacto en los principales corredores del transporte público.

Según la entidad operadora del sistema, la mayor alteración se registró en la avenida Caracas con calle 72, donde a las 6:04 a. m. un bus presentó problemas mecánicos.

A través de sus redes sociales, TransMilenio informó: “Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur“. Las consecuencias inmediatas incluyeron maniobras de contraflujo de la flota y el cierre temporal de la estación calle 76 - San Felipe, en sentido norte- sur.

Así se encuentra la movilidad en varios sectores de la capital - crédito Redes sociales

La medida de cerrar estaciones y desviar rutas usuarias provocó molestias en miles de pasajeros que utilizan el sistema en las horas pico de la mañana. E