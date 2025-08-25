Actor mexicano vivió momentos de terror en Bogotá después de salir de rumba: “Te pueden matar”

El actor mexicano que participó en 'El paseo 6' vivió momentos de terror al despertar en la cama de un hospital después de salir de rumba - crédito @netflixlat/IG

Bogotá está catalogada como una de las ciudades con una de las mejores en vida nocturna en lo que se refiere a discotecas y restaurantes.

Sin embargo, algunos piensan que salir en la capital del país a una rumba es una acción de alto riesgo, por los problemas de inseguridad.

Este fue el caso del actor mexicano Andrés de la Mora, recordado por su participación en la película El paseo 6, en la que compartió set junto a Amparo Grisales, Rafaella Chávez (hija de Marbelle) y el colombiano Jhon Álex Toro.

De acuerdo con su relato para La red, salió de fiesta con dos mujeres que conoció a través de una aplicación de citas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El actor contó los detalles de su experiencia después de conocerse con dos mujeres por aplicaciones de citas - crédito @laredcaracol/IG

El hecho se habría presentado durante el fin de semana del 9 de agosto, cuando con un amigo decidieron irse de fiesta con las dos mujeres.

“Yo llego, grabo lo que tenía que grabar y digo ‘le voy a hablar a mis amigos’… Decidí descargarme el dating app (aplicación de citas) porque era perfecto para conocer gente nueva”.

Al hacer match con una de las mujeres, le pide que lleve a una amiga y salen en “combo” a rumbear todos.

“Llegamos a la 85, estamos rumbeando todos, todo bien”, pero la historia dio un giro, cuando a las 3:00 a. m. el mexicano quiere seguir la fiesta y una de las mujeres les propone que vayan hasta su hotel: “Yo dije bueno, igual podemos hacer el after ahí”.

Pero, al poco tiempo de haber llegado al hotel donde las mujeres se registraron, el actor se comenzó a sentir mal y lo único que recuerda es despertar en la cama de un hospital: “… y de un segundo a otro amanezco en una cama de un hospital”, donde pasó casi un día y medio tras el encuentro con las mujeres.

El actor dijo que le suministraron una droga que no reconocieron los médicos - crédito @realelandid/IG

Confundido por la situación, De la Mora despierta y habla con su máganer que le confirma que está en un hospital: “Me dice: ‘Estas chicas que conociste te drogaron y te robaron’. Yo dije ‘claro que no’, volteo a ver y estoy en la cama del hospital. Luego me doy cuenta de que mi amigo estaba todo golpeado en la cara”, visiblemente afectado por la situación que vivió.

Los médicos al ingresar le realizaron exámenes de toxicología y no lograron determinar con qué sustancia que le suministraron para someterlo. Después de dos días de permanecer bajo observación médica, el mexicano regresó a su hotel y la sorpresa fue aún más cuando se dio cuenta que sus pertenencias habían sido sustraídas de la habitación.

Además de los golpes, Andrés sufrió un robo superior a los 10.000 dólares entre efectivo, dispositivos electrónicos y movimientos con sus tarjetas bancarias: “Me robaron el laptop, el celular, dinero en efectivo, hicieron movimientos en tarjetas y más cosas. En total fueron en efectivo fueron como 1’200.000 en efectivo, el computador sí me dolió, porque me salió como en 4.000 dólares, el celular… las cosas que hicieron en el banco, eso por fraude no hay problema, unos cuatro movimientos como de 1.000 dólares cada uno”, explicó.

Los robos con escopolamina son los más comunes - crédito Jorge Díaz/Flickr

Recordó que a él fue a quien más le proporcionaron de la sustancia, lo que hizo que se desplomara en el baño, mientras que a su amigo fue menor la dosis y fue quien autorizó que las mujeres abandonaran el hotel. “Se bajan, el guardia se da cuenta pregunta si se pueden ir, mi amigo da la autorización y cuando él ve toda la sangre de inmediato llama a emergencias”.

Finalmente, el actor aseguró que cuando trató de interponer la denuncia por los daños que le ocasionaron a su integridad, los encargados de atenderlo todo el tiempo intentaron minimizar sus declaraciones y por poco no reciben sus declaraciones: “La actitud de la chica era de ‘cállate’, ‘esto no’, me interrumpió como unas 10 veces, todo lo que pudiera culparlas, me decía que no, que las fotos no”, concluyó, no sin antes advertir sobre conocer a las personas por aplicaciones de citas.