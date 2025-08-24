Colombia

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

20 años después de haber representado al país en el certamen de belleza universal, la actriz barranquillera contó a Infobae las fallas que la alejaron de la corona y confesó si buscaría la revancha: “Tengo dos puntos a favor”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Valerie Domínguez se refirió a
Valerie Domínguez se refirió a las nuevas reglas en el Miss Universo que le dan posibilidades de volver a participar - crédito Cortesía Canal RCN y @valeriedomi/Instagram

Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005- 2006 conversó con Infobae Colombia acerca de su experiencia como reina y su paso por Miss Universo, certamen mundial en el que la corona le fue esquiva tras no clasificar al top 5.

Ahora, 20 años después de este evento, la actriz barranquillera analizó los puntos que le jugaron en contra y como nueva jurado de Miss Universe Colombia, el reality, aconsejó a las participantes para que no comentan sus mismos desaciertos. “Me dejé afectar un poco de pronto la emoción del día”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, la también creadora de contenido fitness se refirió a las nuevas reglas que tiene el certamen universal y que le abrirían la posibilidad de regresar por una nueva oportunidad

Valerie Domínguez opinó acerca de los nuevos requisitos para participar en Mis Universo y reveló si estaría o no dispuesta a volver a participar - crédito Infobae Colombia

No obstante, respecto al tema de la inclusión en los reinados de belleza, en donde la edad, la maternidad y el peso ya no son limitantes, Valerie Domínguez se mostró objetiva reconociendo la importancia de que se ampliaran las oportunidades, pero a su vez, expresando la necesidad de guardar la rigurosidad de la competencia.

“Me encanta que se amplíe el espectro. Que participen hoy madres, mujeres un poco mayores, a mí me parece maravilloso que estén cumpliendo sueños. La expectativa como tal o lo que uno espera es que tengan buena pasarela, que sean carismáticas, que se preparen. O sea, al final, eso creo que es lo mismo. Pero que todas tengan la oportunidad de demostrar que tienen eso, me parece maravilloso".

En cuanto a la ampliación de estos requisitos, Valerie se animó a contestar si contemplaría la opción de volverse a poner los tacones y la banda del país para competir de nuevo por la corona de la mujer más bella del mundo. “De pronto sí, sí la repetiría. Uno nunca sabe, ya soy mayor y tengo hijos, soy madre, entonces... dos puntos a favor”, mencionó entre risas en su charla con Infobae Colombia.

Valerie Domínguez dio detalles de
Valerie Domínguez dio detalles de su rol como jurado de 'Miss Universe Colombia, el reality' - crédito Cortesía Canal RCN

En su transición de concursante a evaluadora, Domínguez ha señalado que su enfoque consiste en identificar tanto las fortalezas como las debilidades de cada participante, con el propósito de ayudarlas a prepararse mejor para la competencia internacional. “No diría que ahora estoy juzgando, creo que voy a ser bastante objetiva y las aconsejo mucho”, afirmó, subrayando su interés en contribuir al crecimiento de las aspirantes durante el proceso.

En sus mensajes dirigidos a las candidatas, Domínguez ha insistido en la necesidad de vivir la experiencia con plenitud y sin dejarse dominar por emociones negativas. Considera que el certamen representa una oportunidad única que no se repetirá, y destaca que muchas participantes han dejado a sus familias e hijos para perseguir este sueño, ahora que el concurso permite la participación de madres.

“Lo que les digo es: niñas, por favor, traten de dejar los problemas a un lado y disfruten esto. Porque si vinieron a sufrir, esto no es para ustedes”, aconsejó. Además, alentó a las concursantes a transformar sus debilidades en fortalezas y a mantener siempre la energía alta, recordando que la actitud positiva es fundamental para aprovechar al máximo la experiencia.

Las primas ganaron la corona
Las primas ganaron la corona en el Concurso Nacional de Belleza - crédito Señorita Colombia/Facebook

Valerie Domínguez aclaró si existen o no conflictos entre los jurados de Miss Universe Colombia, el ‘reality’

Domínguez ha valorado positivamente la reciente apertura del concurso, que ahora permite la participación de madres y mujeres mayores. Considera que esta ampliación de los criterios de elegibilidad es una oportunidad para que más mujeres puedan cumplir sus sueños.

Hernán Zajar, Valerie Domínguez y
Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar acompañarán a Claudia Bahamón en la selección de la candidata por Colombia al próximo Miss Universo - crédito Cortesía Canal RCN

Para Valerie, lo esencial sigue siendo que las candidatas demuestren carisma y destreza en la pasarela, pero celebra que todas tengan la posibilidad de mostrar sus capacidades en igualdad de condiciones.

Al recordar su propia experiencia como concursante, Domínguez reconoció que, en ocasiones, se dejó llevar por la intensidad emocional del momento, lo que le impidió disfrutar plenamente del proceso. “Uno de los errores que tuve fue que me escribí tanto el cuento… a veces me dejé afectar un poco por la emoción del día”, relató a Infobae Colombia. A partir de ese aprendizaje, insiste en la importancia de aceptar las emociones, pero sin permitir que estas limiten el desempeño o la vivencia de la oportunidad.

En cuanto a la dinámica entre los jurados, Domínguez ha resaltado la buena relación y el respeto mutuo que mantiene con sus colegas Andrea Tovar y Hernán Sajar. Explicó que, aunque existen diferencias de opinión sobre el potencial de algunas candidatas, el diálogo y la búsqueda de consenso prevalecen en la toma de decisiones. Cuando la elección resulta especialmente difícil y hay más candidatas destacadas que cupos disponibles, el grupo observa detalles sutiles, como la expresión facial, para llegar a un acuerdo final y seleccionar a quienes avanzarán en el certamen.

Temas Relacionados

Valerie DomínguezAndrea TovarMiss Universe Colombia 2025Miss Universe Colombia 2025 candidatasMiss Universe Colombia 2025 juradosValerie Domínguez reinadoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

El volante de Atlético Nacional hizo divisiones inferiores en el Deportivo Pereira, club con el que se enfrentó al cuadro juvenil del Verdolaga en el que estaban, entre múltiples figuras, el atacante campeón de la Libertadores en 2016

Jorman Campuzano reveló anécdota junto

Sinuano Día: estos son los números ganadores de este domingo 24 de agosto de 2025

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: estos son los

¡Pilas! Hacer rifas y ‘pollas’ podría dejarlo sin trabajo: esto dice la ley

Es común que en los entornos laborales se opte por realizar este tipo de actividades como parte de una integración entre compañeros. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo lo prohíbe

¡Pilas! Hacer rifas y ‘pollas’

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

El equipo de Gabriel Raimondi viene de caer con Fluminense en Río de Janeiro, duelo que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana

EN VIVO l América vs.

Aeronave que movilizaba una misión médica se accidentó en la selva de Vaupés: cuatro ocupantes fallecieron, incluida una mujer en estado de embarazo

Las autoridades han desplegado equipos de emergencia para atender la situación y determinar el estado de los ocupantes

Aeronave que movilizaba una misión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón confesó por qué

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Ella es la exnovia de Pirry que participa por la corona de Miss Universe Colombia 2025 en el nuevo ‘reality’ del Canal RCN

20 años sin Kaleth Morales: este fue el homenaje que le hizo su hijo Samuel para mantener vivo el legado

Ornella Sierra desmintió haber tenido vínculo sentimental con Miguel Bueno: “Nunca fuimos novios”

Deportes

Jorman Campuzano reveló anécdota junto

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga

Prensa inglesa rajó a Jhon Arias tras nueva derrota de Wolverhampton vs. Bournemouth: está en zona de descenso

América de Cali vs. Atlético Nacional: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025