Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005- 2006 conversó con Infobae Colombia acerca de su experiencia como reina y su paso por Miss Universo, certamen mundial en el que la corona le fue esquiva tras no clasificar al top 5.

Ahora, 20 años después de este evento, la actriz barranquillera analizó los puntos que le jugaron en contra y como nueva jurado de Miss Universe Colombia, el reality, aconsejó a las participantes para que no comentan sus mismos desaciertos. “Me dejé afectar un poco de pronto la emoción del día”.

Además, la también creadora de contenido fitness se refirió a las nuevas reglas que tiene el certamen universal y que le abrirían la posibilidad de regresar por una nueva oportunidad

No obstante, respecto al tema de la inclusión en los reinados de belleza, en donde la edad, la maternidad y el peso ya no son limitantes, Valerie Domínguez se mostró objetiva reconociendo la importancia de que se ampliaran las oportunidades, pero a su vez, expresando la necesidad de guardar la rigurosidad de la competencia.

“Me encanta que se amplíe el espectro. Que participen hoy madres, mujeres un poco mayores, a mí me parece maravilloso que estén cumpliendo sueños. La expectativa como tal o lo que uno espera es que tengan buena pasarela, que sean carismáticas, que se preparen. O sea, al final, eso creo que es lo mismo. Pero que todas tengan la oportunidad de demostrar que tienen eso, me parece maravilloso".

En cuanto a la ampliación de estos requisitos, Valerie se animó a contestar si contemplaría la opción de volverse a poner los tacones y la banda del país para competir de nuevo por la corona de la mujer más bella del mundo. “De pronto sí, sí la repetiría. Uno nunca sabe, ya soy mayor y tengo hijos, soy madre, entonces... dos puntos a favor”, mencionó entre risas en su charla con Infobae Colombia.

En su transición de concursante a evaluadora, Domínguez ha señalado que su enfoque consiste en identificar tanto las fortalezas como las debilidades de cada participante, con el propósito de ayudarlas a prepararse mejor para la competencia internacional. “No diría que ahora estoy juzgando, creo que voy a ser bastante objetiva y las aconsejo mucho”, afirmó, subrayando su interés en contribuir al crecimiento de las aspirantes durante el proceso.

En sus mensajes dirigidos a las candidatas, Domínguez ha insistido en la necesidad de vivir la experiencia con plenitud y sin dejarse dominar por emociones negativas. Considera que el certamen representa una oportunidad única que no se repetirá, y destaca que muchas participantes han dejado a sus familias e hijos para perseguir este sueño, ahora que el concurso permite la participación de madres.

“Lo que les digo es: niñas, por favor, traten de dejar los problemas a un lado y disfruten esto. Porque si vinieron a sufrir, esto no es para ustedes”, aconsejó. Además, alentó a las concursantes a transformar sus debilidades en fortalezas y a mantener siempre la energía alta, recordando que la actitud positiva es fundamental para aprovechar al máximo la experiencia.

Valerie Domínguez aclaró si existen o no conflictos entre los jurados de Miss Universe Colombia, el ‘reality’

Domínguez ha valorado positivamente la reciente apertura del concurso, que ahora permite la participación de madres y mujeres mayores. Considera que esta ampliación de los criterios de elegibilidad es una oportunidad para que más mujeres puedan cumplir sus sueños.

Para Valerie, lo esencial sigue siendo que las candidatas demuestren carisma y destreza en la pasarela, pero celebra que todas tengan la posibilidad de mostrar sus capacidades en igualdad de condiciones.

Al recordar su propia experiencia como concursante, Domínguez reconoció que, en ocasiones, se dejó llevar por la intensidad emocional del momento, lo que le impidió disfrutar plenamente del proceso. “Uno de los errores que tuve fue que me escribí tanto el cuento… a veces me dejé afectar un poco por la emoción del día”, relató a Infobae Colombia. A partir de ese aprendizaje, insiste en la importancia de aceptar las emociones, pero sin permitir que estas limiten el desempeño o la vivencia de la oportunidad.

En cuanto a la dinámica entre los jurados, Domínguez ha resaltado la buena relación y el respeto mutuo que mantiene con sus colegas Andrea Tovar y Hernán Sajar. Explicó que, aunque existen diferencias de opinión sobre el potencial de algunas candidatas, el diálogo y la búsqueda de consenso prevalecen en la toma de decisiones. Cuando la elección resulta especialmente difícil y hay más candidatas destacadas que cupos disponibles, el grupo observa detalles sutiles, como la expresión facial, para llegar a un acuerdo final y seleccionar a quienes avanzarán en el certamen.