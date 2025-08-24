Colombia

Qué se sabe del crimen a puñal de un taxista español en Colombia que ocurrió en Cali: su familia ya llegó al país y pide justicia

El crimen de Raúl López, un vasco que llevaba tres años viviendo en la capital de Valle del Cauca, se presentó en la que ha sido catalogada por varios medios en el país ibérico como “la ciudad más violenta” de Colombia

Sebastián Vargas Rueda

El español llevaba viviendo tres años en la capital del departamento de Valle del Cauca, y se dedicaba a manejar un taxi - crédito Alcaldía de Santiago de Cali / sitio web y Pixabay

El sábado 23 de agosto de 2025 la madre y el padre de un hombre de nacionalidad española que fue asesinado en Colombia, llegaron a Cali (Valle del Cauca) con dos objetivos: adelantar los trámites poder realizar las exequias de su hijo de 39 años, y también saber cómo va la investigación del crimen.

En concreto, los hechos se reportaron el miércoles 20 de agosto de 2025, día en que el portal El Correo reportó el asesinato de Raúl López, como fue identificado el ciudadano oriundo de Vitoria-Gasteiz, capital de la comunidad autónoma del País Vasco, provincia de Álava.

De la misma forma, el portal vasco Gasteiz Berri señaló dos días después, tras comunicarse con la expareja de López, una ciudadana colombiana con la que tiene tres hijos en la capital de Valle del Cauca, que él llevaba cerca de tres años viviendo en Cali.

Sin embargo, la misma mujer confirmó que en diálogo con sus familiares en el País Vasco, López expresó en más de una ocasión que la situación de inseguridad en el sector que residía, el barrio Valle Grande (ubicado en la comuna 21 en el Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad).

El español vivía en el barrio Valle Grande, ubicado en el Distrito de Aguablanca (comuna 21) - crédito Google Maps

Hipótesis sobre crimen de taxista español en Cali: apuñalado por robarlo

Según la información preliminar que se pudo confirmar con la expareja de López y con las autoridades locales, el homicidio se habría perpetrado en la misma vivienda de López.

Según la versión que se ha podido conocer gracias a una de las vecinas del taxista español, es que dos sujetos que ingresaron a la residencia de la víctima tenían la intención de robarle dinero y objetos personales de valor.

Sin embargo el plan de los presuntos ladrones se frustró por cuenta del mismo ciudadano vasco, que se topó de frente con los dos hombres, y fue justo en ese momento que se habría perpetrado el ataque con un puñal. Acto seguido los dos señalados responsables del crimen huyeron del lugar.

La misma vecina fue quien llamó a los uniformados del cuadrante, pero hasta el momento no se han presentado capturas ni tampoco se tiene identificados a los ladrones sorprendidos en flagrancia por López.

El crimen se presentó en el oriente de la ciudad, que figuró entre el top 10 (puesto 7) de metrópolis más peligrosas de Sudamérica, luego del informe sobre el índice de criminalidad en esta parte del continente que reveló la base colaborativa de datos, Numbeo - crédito Concejo de Santiago de Cali / sitio web

Expareja de español asesinado en Colombia desmintió una versión

En este punto, la excompañera sentimental del ciudadano español y madre de sus tres hijos aprovechó la oportunidad para desvirtuar una versión en la que se mencionaba que todo habría sido un presunto ajuste de cuentas ligado al microtráfico.

“Es un caso de robo, no es un caso de estupefacientes”, dijo la mujer al mismo portal vasco. Además, pidió “respeto por los menores” en medio de esta difícil situación.

El caso se reportó gracias a que la moradora del lugar que se percató de la presencia extraña de los dos señalados asesinos en el vecindario, siguió su corazonada al ver que luego de unos minutos, y tras la salida del domicilio de ambos sujetos, no se veía por ningún lado a su vecino, el taxista español.

Fue en ese momento que la mujer decidió ir hasta la vivienda para ver que todo estuviera bien, pero lo que halló provocó que de inmediato llamaran a la línea 123: el cuerpo de López yacía inerte y con heridas de arma cortopunzante.

Los señalados asesinos huyeron luego de atacar a López con arma blanca, y una vecina fue la que descubrió la escena del crimen - crédito Pixabay

Familia de español víctima de crimen en Cali no repatriará el cuerpo, pero pide justicia

La familia de la víctima fue informada de la situación por parte del consulado de Colombia.

Los padres de López viajaron a Bogotá el viernes 22 de agosto para conocer de primera mano los avances de la investigación.

Fuentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz confirmaron que mantienen contacto con la Delegación del Gobierno en el País Vasco para seguir el desarrollo de las investigaciones adelantadas por la Policía en Cali y obtener información sobre este caso que ha conmocionado tanto a la familia como a la comunidad del español.

