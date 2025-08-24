Colombia

Petro es blanco de críticas por asegurar que no le gusta “ir al estrato 6″ porque lo reciben con insultos: “Le gustan los Ferragamo”

El presidente se pronunció luego del incómodo momento que vivió el congresista en un conjunto residencial ubicado al norte de la capital colombiana

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El congresista David Racero fue abucheado y recibió insultos en un conjunto residencial del norte de Bogotá - crédito @DanielSanin/X

El presidente Gustavo Petro dio a conocer una opinión sobre la división de clases luego de que se presentara una situación incómoda con el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico.

De acuerdo con una grabación compartida por un usuario de X, el congresista fue abucheado en un conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá. En el video se evidencia la presencia de muchas personas que insultan al legislador mientras este pasa por el lugar, acompañado de las autoridades encargadas de su protección.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que prefiere compartir con "el pueblo" - crédito Andrea Petro/Presidencia

El jefe de Estado se pronunció al respecto para respaldar al congresista, compartiendo un video en el que muestra el buen recibimiento de la población de “estrato medio” de Valledupar, Cesar. En ese municipio, el presidente llevó a cabo un evento relacionado con la Reforma Agraria y la agroindustria, el 21 de agosto de 2025.

Adicional a la grabación, aseguró que su experiencia con la ciudadanía que hace parte del estrato 6 en Colombia no ha sido la mejor; al parecer, se ha caracterizado por insultarlo constantemente. “No me gusta ir al estrato 6, desde el 2005 no escucho sino groserías y egoísmo allí, me gusta el contacto con el pueblo”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que ha sido insultado por ciudadanos de estrato 6 - crédito @petrogustavo/X

Críticas al presidente por su postura

El comentario del primer mandatario generó indignación en redes sociales. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, por ejemplo, recordó al presidente que, gracias a su privilegiada posición socioeconómica, vive en condiciones que se acoplan al estrato que criticó. “Petro usted vive en el estrato 6″, escribió el funcionario.

Esa misma premisa la comparte el exrepresentante a la Cámara por el departamento de Huila Jaime Felipe Lozada, que pidió al primer mandatario “predicar con el ejemplo”.

A estas reacciones se unió la activista política Ani Abello, que compartió una fotografía y un video de Gustavo Petro en los que se evidencia el estilo de vida que lleva. Mencionó, además, marcas en las que suele comprar y sitios costosos que visita para compartir con su familia.

Políticos y activistas recordaron al
Políticos y activistas recordaron al presidente Petro sus condiciones de vida privilegiadas - crédito @Danielbricen/X, @ANIABELLO_R/X y @jaimeflozada/X

Solo le gustan los Ferragamo, ir de compras a Saks, ir a restaurantes en París, donde un pedazo de carne alimentaria a una familia durante una semana. Es cierto, a usted no le gusta el estrato 6, le gusta el estrato 30″, señaló.

El presidente y su pensamiento sobre las clases sociales

No es la primera vez que el jefe de Estado hace referencia a la diferenciación entre clases. De hecho, es uno de los fundamentos que utilizó para impulsar algunas de sus reformas sociales. A su juicio, las propuestas que hizo en su momento, como la consulta popular, la reforma laboral y la reforma pensional, constituyen iniciativas centradas en la lucha de clases, con las que espera reivindicar los derechos de la población trabajadora del país, así como la más vulnerable.

En ese sentido, quienes se opusieron y se oponen a las propuestas estarían actuando conforme al odio de clases. Eso quiere decir que, desde su perspectiva, en el Congreso de la República y en las altas cortes habría personas interesadas en impedir el progreso de los ciudadanos beneficiados con las reformas.

“Cuando se niega la apelación, o se trata de derrumbar la reforma pensional con mentiras mediáticas, cuando se le quiere quitar al pueblo su derecho a pensionarse o a trabajar dignamente, eso es odio de clase. Hacer esclavos es odio de clases; emancipar, es lucha de clases, para superar las clases y ser humanidad libre”, detalló el presidente en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro defendió
El presidente Gustavo Petro defendió sus reformas sociales, asegurando que responden a una lucha de clases - crédito @petrogustavo/X

La consulta popular no fue aprobada por el Congreso y el primer mandatario alcanzó a expedir un decreto para convocarla. Sin embargo, derogó el decreto luego de que la Reforma Laboral tuviera luz verde. No obstante, la Corte Constitucional está revisando vicios de trámite de la iniciativa y también está verificando la constitucionalidad de la reforma pensional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEstratosEstrato 6David RaceroLucha de clasesOdio de clasesColombia-Noticias

Más Noticias

Revelaron los detalles de cómo se consolidó la precandidatura de Miguel Uribe Londoño en el Centro Democrático

El padre del senador asesinado prometió continuar con su legado de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Revelaron los detalles de cómo

Roy Barreras llamó “loco delirante” a Alfredo Saade y este respondió con duros señalamientos: “¿Si ves la diferencia entre ambos?”

Para el exembajador, las propuestas de Saade sobre una eventual reelección inmediata de Gustavo Petro y Álvaro Uribe son propias del populismo

Roy Barreras llamó “loco delirante”

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

Dictadura venezolana afirma tener un “muro de contención” para evitar que criminales colombianos hagan presencia en su territorio

Vladimir Padrino afirmó que las fuerzas militares no permiten que los grupos armados de otros países permanezcan en su territorio

Dictadura venezolana afirma tener un

Horror en Cali: cuerpo de un hombre apareció amarrado a un árbol en avenida principal de la ciudad

El hombre vestía ropa de color negro y fue atado utilizando cables color blanco, lo que llamó la atención por el modo en que quedó de pie, sostenido entre dos ramas gruesas del árbol

Horror en Cali: cuerpo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

Video: Yina Calderón llora por

Video: Yina Calderón llora por Epa Colombia y pide a Petro que la saque de la cárcel

Ryan Castro cantó salsa en una fiesta en Medellín: estuvo acompañado de Willy García, exvocalista del Grupo Niche

Martín De Francisco recordó la historia detrás del personaje de “Cerdo” Molina: “Era comedia pura”

Órale Wey Fest en El Campín ya tiene artistas confirmados: Grupo Firme encabeza la alineación

Greeicy, Oh’laville, Anuel AA, Deftones y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

Selección Colombia de Pekermán contra las cuerdas: “Me sentí utilizado”, confesó jugador estrella de la FPC

James Rodríguez entró en crisis con León de México: dura decisión del técnico Eduardo Berizzo ante Pachuca

Hernán Torres ilusiona a los hinchas de Millonarios con nuevos refuerzos para la Liga BetPlay: “Vamos a evaluar”

Once Caldas vs. Tolima: la seguridad se reforzará en el estadio Palogrande, habrá más controles