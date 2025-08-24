Petro es blanco de críticas por asegurar que no le gusta “ir al estrato 6″ porque lo reciben con insultos: “Le gustan los Ferragamo”

El congresista David Racero fue abucheado y recibió insultos en un conjunto residencial del norte de Bogotá - crédito @DanielSanin/X

El presidente Gustavo Petro dio a conocer una opinión sobre la división de clases luego de que se presentara una situación incómoda con el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico.

De acuerdo con una grabación compartida por un usuario de X, el congresista fue abucheado en un conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá. En el video se evidencia la presencia de muchas personas que insultan al legislador mientras este pasa por el lugar, acompañado de las autoridades encargadas de su protección.

El presidente Gustavo Petro aseguró que prefiere compartir con "el pueblo" - crédito Andrea Petro/Presidencia

El jefe de Estado se pronunció al respecto para respaldar al congresista, compartiendo un video en el que muestra el buen recibimiento de la población de “estrato medio” de Valledupar, Cesar. En ese municipio, el presidente llevó a cabo un evento relacionado con la Reforma Agraria y la agroindustria, el 21 de agosto de 2025.

Adicional a la grabación, aseguró que su experiencia con la ciudadanía que hace parte del estrato 6 en Colombia no ha sido la mejor; al parecer, se ha caracterizado por insultarlo constantemente. “No me gusta ir al estrato 6, desde el 2005 no escucho sino groserías y egoísmo allí, me gusta el contacto con el pueblo”, señaló.

El presidente Gustavo Petro aseguró que ha sido insultado por ciudadanos de estrato 6 - crédito @petrogustavo/X

Críticas al presidente por su postura

El comentario del primer mandatario generó indignación en redes sociales. El concejal de Bogotá Daniel Briceño, por ejemplo, recordó al presidente que, gracias a su privilegiada posición socioeconómica, vive en condiciones que se acoplan al estrato que criticó. “Petro usted vive en el estrato 6″, escribió el funcionario.

Esa misma premisa la comparte el exrepresentante a la Cámara por el departamento de Huila Jaime Felipe Lozada, que pidió al primer mandatario “predicar con el ejemplo”.

A estas reacciones se unió la activista política Ani Abello, que compartió una fotografía y un video de Gustavo Petro en los que se evidencia el estilo de vida que lleva. Mencionó, además, marcas en las que suele comprar y sitios costosos que visita para compartir con su familia.

Políticos y activistas recordaron al presidente Petro sus condiciones de vida privilegiadas - crédito @Danielbricen/X, @ANIABELLO_R/X y @jaimeflozada/X

“Solo le gustan los Ferragamo, ir de compras a Saks, ir a restaurantes en París, donde un pedazo de carne alimentaria a una familia durante una semana. Es cierto, a usted no le gusta el estrato 6, le gusta el estrato 30″, señaló.

El presidente y su pensamiento sobre las clases sociales

No es la primera vez que el jefe de Estado hace referencia a la diferenciación entre clases. De hecho, es uno de los fundamentos que utilizó para impulsar algunas de sus reformas sociales. A su juicio, las propuestas que hizo en su momento, como la consulta popular, la reforma laboral y la reforma pensional, constituyen iniciativas centradas en la lucha de clases, con las que espera reivindicar los derechos de la población trabajadora del país, así como la más vulnerable.

En ese sentido, quienes se opusieron y se oponen a las propuestas estarían actuando conforme al odio de clases. Eso quiere decir que, desde su perspectiva, en el Congreso de la República y en las altas cortes habría personas interesadas en impedir el progreso de los ciudadanos beneficiados con las reformas.

“Cuando se niega la apelación, o se trata de derrumbar la reforma pensional con mentiras mediáticas, cuando se le quiere quitar al pueblo su derecho a pensionarse o a trabajar dignamente, eso es odio de clase. Hacer esclavos es odio de clases; emancipar, es lucha de clases, para superar las clases y ser humanidad libre”, detalló el presidente en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro defendió sus reformas sociales, asegurando que responden a una lucha de clases - crédito @petrogustavo/X

La consulta popular no fue aprobada por el Congreso y el primer mandatario alcanzó a expedir un decreto para convocarla. Sin embargo, derogó el decreto luego de que la Reforma Laboral tuviera luz verde. No obstante, la Corte Constitucional está revisando vicios de trámite de la iniciativa y también está verificando la constitucionalidad de la reforma pensional.