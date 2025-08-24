Hallaron con vida a universitaria que fue reportada como desaparecida en Cartagena hace 2 meses

La joven se habría ido por sus propios medios - crédito Colprensa

Una joven, identificada como Ana Gabriela Posso Jiménez, regresó de forma inesperada a Cartagena, sorprendiendo a las autoridades y a su familia, teniendo en cuenta que la universitaria fue reportada como desaparecida dos meses antes. Sin embargo, fue localizada tras haber viajado por varias ciudades de Colombia y hasta llegar a Brasil. La información fue confirmada por la Policía de la ciudad, poniendo así fin a una intensa búsqueda que involucró a múltiples organismos y movilizó a la comunidad académica y familiar.

La investigación policial reveló que Posso Jiménez, de 18 años y estudiante de química en la Universidad de Cartagena, salió de su vivienda en el barrio Armenia el 16 de junio de 2025 y no volvió a comunicarse con sus allegados. Sus padres, residentes en Barranquilla, informaron que la joven vivía sola en Cartagena y trabajaba en un restaurante en Bocagrande para costear sus estudios.

La denuncia de desaparición activó de inmediato los protocolos de búsqueda, que incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a familiares, amigos y compañeros de trabajo, así como la intercepción de llamadas y el análisis de bases de datos.

Las autoridades trabajaron por ubicar a la joven, aunque fue ella la q reapareció - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

La Sijín explicó al diario local El Universal que, tras el rastreo de las comunicaciones telefónicas y la colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, lograron establecer que la joven se desplazó por dos ciudades colombianas antes de salir del país rumbo a Brasil.

“Logramos establecer que estuvo en dos puntos diferentes dentro del país y en Brasil. Posteriormente, llegó a Cartagena y ella misma decidió hacer contacto con nosotros, al darse cuenta de que la seguíamos buscando”, explicó la Sijín. El seguimiento de las llamadas y la verificación de movimientos permitieron a los investigadores reconstruir el trayecto de la universitaria y ubicarla finalmente en Cartagena.

Al regresar, Posso Jiménez se comunicó voluntariamente con las autoridades, que confirmaron que la joven contó que se encuentra en buen estado físico y psicológico. No obstante, se le practicaron los exámenes médicos correspondientes para descartar cualquier afectación.

La familia expresó su disposición a brindarle el apoyo necesario en esta etapa, mientras que la Universidad de Cartagena reiteró su respaldo al proceso de reintegración de la estudiante.

Al parecer, la joven nunca estuvo en peligro - crédito Ricardo Maldonado/EFE

Los dos meses de incertidumbre finalizaron con el reencuentro de la joven con su entorno, tras una ardua búsqueda que incluyó la revisión de cámaras, la intercepción de llamadas y la cooperación interinstitucional. La Policía de Cartagena aseguró que el caso se resolvió gracias a la persistencia en el rastreo de las comunicaciones y a la colaboración de diferentes entidades.

Estrategias para encontrar a los desaparecidos

Dumek Turbay, alcalde mayor de Cartagena, creó la Alerta Rosa Cartagena, una plataforma que desde hoy se convierte en el Sistema Distrital para la localización y rescate de niños, adolescentes y mujeres desaparecidos en la ciudad, por medio del Decreto 1673 del 18 de noviembre de 2024.

Gracias a esta plataforma digital, en Cartagena se reportarán y activarán alertas inmediatas sobre menores desaparecidos, recopilando datos claves a través de un formulario para agilizar la respuesta de las autoridades y la comunidad.

Aumento del pie de fuerza pública en Cartagena, como parte del plan de seguridad impulsado por el alcalde Dumek Turbay - crédito Alcaldía de Cartagena

Con la adopción de la plataforma, el Distrito también creó el Comité Alerta Rosa Cartagena, que velará por la justicia, la igualdad de género y los derechos humanos de los niños, adolescentes y mujeres, será integrado por las siguientes entidades:

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana

La Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Departamento Administrativo Distrital de Salud

La Oficina Asesora de Informática de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

La Secretaría de Participación y Desarrollo social

La Secretaría de Turismo

El Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena y el Caribe

Migración Colombia

La Policía Metropolitana de Cartagena

La Procuraduría General de Cartagena (Provincial de Cartagena)

La Defensoría del Pueblo (Regional Bolívar)

La Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Regional Bolívar)

La Personería Distrital de Cartagena