Envían a prisión a ‘Mono Luis’, hermano de alias Iván Mordisco de Segunda Marquetalia: habría asesinado a excombatiente de las Farc

Algunas de las llamadas interceptadas resultaron claves para obtener la orden de captura contra alias Mono Vera, acusado del delito de asesinato - crédito Policía

La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de Luis Fernando Vera Fernández, conocido con el alias de Mono Luis, después de que lo identificaran como el presunto responsable del asesinato a excombatiente y firmante de paz.

De acuerdo con información revelada por el ente acusador en la mañana del domingo 24 de agosto, las pruebas recopiladas indican que Vera Fernández sería el autor material del crimen perpetrado el 9 de julio en la vereda Curiche, en el municipio de El Peñón (Cundinamarca).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades sostienen que Vera Fernández presuntamente disparó tres veces contra la víctima, dejando el cuerpo en una zona boscosa, donde posteriormente fue hallado por los organismos de seguridad.

Además, la investigación señala que el acusado habría reconocido su implicación en el hecho a través de comunicaciones telefónicas, en las que también habría explicado los motivos de su acción.

La captura de “Mono Luis” se realizó durante un operativo conjunto entre la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía, que permitió ubicarlo en una vivienda rural de El Peñón. Durante este procedimiento, los oficiales incautaron una escopeta, un arma traumática, un revólver con proveedor y municiones de diferentes calibres.

El ente acusador, a través de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones; sin embargo, Vera Fernández decidió no aceptar los cargos que le fueron presentados.

Mientras se desarrolla el proceso en su contra, la autoridad judicial ordenó que Luis Fernando Vera Fernández permanezca bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.