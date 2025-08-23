Colombia

Selección Colombia de Pekermán contra las cuerdas: “Me sentí utilizado”, confesó jugador estrella del FPC

Macnelly Torres elevó el tono del debate al señalar que nunca entendió las razones por las cuales quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial de Brasil 2014

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Según relató Macnelly Torres durante su participación en el pódcast Agradable y Claro, el desconcierto comenzó desde la antesala del Mundial de Brasil 2014, cuando fue incluido en la última gira preparatoria del equipo por Europa - crédito Agradable y Claro / YouTube

Las críticas y cuestionamientos sobre las decisiones de José Pékerman mientras dirigió a la selección Colombia no han disminuido con el paso del tiempo; por el contrario, parecen adquirir cada vez más protagonismo en el diálogo público.

Recientemente, fue el turno de Macnelly Torres para exponer su versión sobre una exclusión en la lista de convocados al Mundial de Brasil 2014, que aún le pesa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque pasaron más de 10 años desde ese episodio, el mediocampista ha elevado el tono del debate al señalar que nunca entendió las razones por las cuales quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial de Brasil 2014, a pesar de ser parte fundamental de las eliminatorias y sentirse utilizado por el cuerpo técnico.

Macnelly Torres sin mundial

Según relató Macnelly Torres durante su participación en el pódcast Agradable y Claro, el desconcierto comenzó desde la antesala del Mundial de Brasil 2014, cuando fue incluido en la última gira preparatoria del equipo por Europa. En sus propias palabras, “A ti cuando te llevan a la última gira (antes del mundial), que fue la de Europa, y participas... De ahí pasó mes y medio o dos meses para la lista y ya no estás en la lista”.

Si bien la exclusión de
Si bien la exclusión de Brasil 2014 constituye la herida principal, Macnelly Torres volvió a vestir la camiseta de Colombia en el ciclo posterior - crédito Reuters

La noticia definitiva le llegó mientras jugaba en el Al-Shabab de Arabia Saudita, en un momento de gran desconcierto y frustración. “Cuando me dicen que no voy al Mundial me llama el mismo Pékerman, me lo dice por teléfono, y yo estaba a punto de calentar para salir a jugar un partido con el Al-Shabab (...) para mi fue duro, yo jugué el partido en la luna y el partido era en la cancha”, confesó Torres, recordando el golpe anímico que supuso recibir la noticia en plena competencia.

La situación se tornó aún más compleja al sentirse no solo excluido, sino completamente apartado del proceso, sin siquiera figurar en la lista de preseleccionados. “Ni siquiera estuve en la lista de preseleccionados, es decir que me sacaron de entrada”, enfatizó el exjugador, hoy con 40 años. Sobre las razones detrás de la decisión, Torres subrayó que “no me dan razón, y lo más duro de todo es que aparecen jugadores en la lista que nunca estuvieron ni en un partido de eliminatorias”.

Movimientos en la selección Colombia

Las críticas y cuestionamientos sobre
Las críticas y cuestionamientos sobre las decisiones de José Pékerman mientras dirigió a la selección Colombia no han disminuido con el paso del tiempo - crédito REUTERS

Este cuestionamiento derivó en sospechas y en la apertura de un debate sobre la transparencia en las convocatorias. “Ahí aparece la suspicacia, y en estos tiempos ya de Pékerman se están hablando cosas con el empresario, de movimientos anormales en temas de jugadores en selecciones. Arrancó con un tema en Venezuela, ya acá se hablaba hace mucho tiempo. A mi me queda pensar por esa línea”, apuntó el mediocampista, insinuando que factores ajenos a lo deportivo podrían haber influido en la conformación de la nómina mundialista.

Si bien la exclusión de Brasil 2014 constituye la herida principal, Macnelly Torres volvió a vestir la camiseta de Colombia en el ciclo posterior, llegando a disputar algunos partidos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, el mediocampista admite que una lesión y un bajo rendimiento personal influyeron en su desaparición definitiva del seleccionado nacional. Su análisis es transparente: “Yo te voy a decir la verdad aquí, yo creo que a mí me estaban era utilizando, pero yo siempre lo dije: yo juego para mi selección, a mí no me interesa él (Pékerman). Él me sentó en un cuarto y me preguntó si tenía algún resentimiento, y le dije que no”.

Sin rencores

Esta vez, el turno fue
Esta vez, el turno fue para Macnelly Torres, al exponer su versión sobre una exclusión en la lista de convocados al Mundial de Brasil 2014 - crédito REUTERS

La interpretación de Torres sobre su papel en el equipo destaca la complejidad de las relaciones internas durante un proceso clasificatorio. Si bien reconoce la importancia de vestir los colores de la Tricolor y asegura no guardar rencores personales, tampoco esconde la decepción ni el sentimiento de instrumentalización. El episodio vuelve a resurgir en el debate contemporáneo, especialmente porque las alegaciones sobre “movimientos anormales” en las selecciones y la influencia de empresarios en las convocatorias han adquirido mayor repercusión en el fútbol sudamericano.

Por último, Macnelly reflexionó acerca del camino recorrido y la manera como procesó el hecho de quedarse al margen en el momento de máxima expectativa, cuando la selección Colombia ponía fin a 16 años de ausencia en la máxima cita futbolística. Pese a las diferencias con Pékerman y su abrupta salida, su legado quedó enmarcado como uno de los nombres más influyentes en la consecución del boleto al Mundial de Brasil.

Temas Relacionados

Selección ColombiaPékermanMacnelly TorresMundial de fútbolEliminatorias MundialFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Edwin Palma no solo habría firmado polémico contrato mientras manejó Air-e: contrató a familiar y habría “maquillado” cifras

El hoy ministro de Minas y Energía sostuvo que no actuó contrario a la ley y que la contratación de su primo, Juan Pablo Nieto Egea, la hizo porque necesitaba hombres de confianza para administrar la comercializadora de energía

Edwin Palma no solo habría

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Etapa 2 de la Vuelta

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

Ambos clubes llegan al partido luego de ser eliminados de los torneos internacionales de Conmebol, por lo que una nueva derrota podría significar cambios en los entrenadores

América de Cali vs. Atlético

Enrique Gómez se despachó contra Iván Cepeda: “Ha sido el gran aliado político y mediático de las Farc en Colombia”

El abogado hizo fuertes señalamientos en contra del ahora precandidato presidencial afirmando que “su carrera se la levantado sobre la defensa y el blanqueo del terrorismo”

Enrique Gómez se despachó contra

Clima en Colombia este 24 de agosto: lluvias dispersas y temperaturas variables en todo el país

El organismo meteorológico insta a la ciudadanía a mantenerse informada y planificar actividades considerando el pronóstico, especialmente en áreas vulnerables a fenómenos asociados a las lluvias

Clima en Colombia este 24
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Amanda Dudamel dividió opiniones tras

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino