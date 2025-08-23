Nuevo revés en proceso de Daniel Sancho, su defensa apela condena por asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

Defensa de Daniel Sancho apela condena por asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia - crédito EFE

El crimen del médico colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en Tailandia en agosto de 2023, vuelve a estar en el centro de la atención mediática dos años después.

La defensa de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, presentó un recurso con el que busca repetir el juicio; mientras tanto, la familia de la víctima exige que se mantenga la condena y que no se reabra un proceso que, para ellos, ya dejó en claro la responsabilidad del chef español.

El 2 de agosto de 2023, Edwin Arrieta, de 44 años, viajó a la isla tailandesa de Koh Phangan para reencontrarse con Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho y lo que comenzó como unas vacaciones terminó en tragedia.

El médico fue brutalmente asesinado, desmembrado y su cuerpo arrojado en distintas zonas de la isla, una parte en el mar y otra en un vertedero, todo a manos de Daniel Sancho.

La crudeza del caso conmocionó a Colombia, España y Tailandia, mientras que el 29 de agosto de 2024, un tribunal tailandés condenó a Sancho a cadena perpetua por los delitos de asesinato premeditado, ocultamiento de cadáver y destrucción de documentos.

En un inicio se tuvo en cuenta la pena de muerte, pero esta fue descartada por la confesión inicial del acusado y su cooperación durante la investigación.

Lo más reciente ocurrió en marzo de 2025, cuando Marcos García-Montes, abogado de Sancho, presentó un recurso de apelación en el que alegó que su cliente no tuvo una defensa adecuada durante el juicio en Tailandia y según afirmó en entrevista con Noticias Caracol, el chef español enfrentó limitaciones por la barrera del idioma y por una supuesta falta de asistencia legal efectiva.

“Entendemos que se ha quebrado el derecho de defensa y el derecho de ejercer pruebas... Esto unido a lo más importante, que el fiscal al finalizar reconoció que no pudo probar la premeditación”, sostuvo el abogado.

La defensa busca que el tribunal tailandés modifique la condena, argumentando que no se trató de un asesinato planificado sino de un homicidio imprudente tras un forcejeo, así que en ese escenario, la pena podría reducirse de forma significativa, incluso a apenas cuatro años de prisión.

Daniel Sancho, desde la cárcel de máxima seguridad en Surat Thani, expresó recientemente: “Tengo esperanzas de que se haga justicia, de que se llegue a la verdad. Que no solo se me juzgue por las apariencias, como pasó en la primera sentencia”.

La respuesta de la familia del médico Edwin Arrieta

La familia del médico colombiano reaccionó con indignación al nuevo intento de la defensa y su abogado, Juan Gonzalo Ospina, fue enfático en que el caso ya demostró la premeditación con la que actuó Sancho.

“Cualquier noticia que haga abrir las heridas de este crimen tan atroz siempre se recibe con mucho dolor. Desde el primer momento entendíamos que estábamos ante un asesinato con premeditación. Nos oponemos a que se vuelva a celebrar el juicio”, declaró en diálogo con Noticias Caracol.

La familia asegura que nunca ha recibido un pedido real de perdón ni un reconocimiento humano por parte del entorno de Sancho. Además, afirman que prolongar el proceso judicial solo incrementa el sufrimiento de quienes aún intentan sobrellevar la pérdida.

Aunque la condena contra Daniel Sancho fue clara en 2024, la presentación de este recurso de apelación abre un nuevo capítulo judicial. El Tribunal de Apelaciones de Tailandia deberá decidir si acepta la solicitud de repetir el juicio o ratifica la condena existente.

Mientras tanto, el chef español permanece recluido en condiciones relativamente tranquilas, según su abogado, pues comparte una celda individual para extranjeros y mantiene comunicación constante con su familia. Incluso, se conoció que dedica parte de su tiempo a escribir sus memorias sobre la relación con Edwin Arrieta y su experiencia en prisión.