Colombia

El expresidente Álvaro Uribe llamó a convertir el sitio del atentado en el que asesinaron a Miguel Uribe en símbolo de esperanza

Durante el tributo a Miguel Uribe Turbay, el exmandatario instó a rechazar la venganza y a fortalecer la fe en el país, resaltando la importancia de la seguridad democrática y la libertad

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Álvaro Uribe rinde homenaje a Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito de Bogotá - crédito @AlvaroUribeVel/X

El eco de la voz de Álvaro Uribe Vélez resonó en el parque El Golfito de Bogotá, el mismo escenario donde Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que, tras más de dos meses en estado crítico, culminó con su fallecimiento el 11 de agosto.

En este homenaje, el expresidente eligió ese lugar para rendir tributo y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje sobre el significado de la seguridad y la esperanza en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ceremonia, que reunió figuras políticas y a cientos de seguidores del exmandatario, se desarrolló en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, al occidente de la capital colombiana.

Allí, Uribe evocó la memoria del senador asesinado, que permaneció en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el 7 de junio, fecha del ataque.

El expresidente Álvaro Uribe destacó
El expresidente Álvaro Uribe destacó la seguridad y la esperanza como legado del senador asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito Captura pantalla/María Fernanda Cabal/YouTube

El expresidente, al tomar la palabra, propuso que ese espacio se convirtiera en símbolo de una llama eterna, reflejo del amor inquebrantable de Miguel Uribe Turbay por su país.

Durante su intervención, Uribe instó a los presentes a no ver en ese sitio un lugar de venganza ni de falsa paz, sino un punto de encuentro para renovar la fe en Colombia y sembrar esperanza.

Que en este lugar se simbolice una llama eterna como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza. Tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida. A estimular que germine la esperanza, que no puede estar rota”, expresó el exmandatario, marcando una pausa en su discurso que subrayó la gravedad de sus palabras.

El discurso de Uribe giró en torno a la necesidad de construir un Estado basado en la seguridad legítima y democrática, una demanda que, según él, Miguel Uribe Turbay defendió hasta el final.

“Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz. Que en el discurrir por este lugar, el alma quede acerada para contribuir en la construcción de un Estado con seguridad legítima y democrática. Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, pueblos y ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento”, afirmó.

El discurso del expresidente Álvaro
El discurso del expresidente Álvaro Uribe enfatizó la necesidad de un Estado con seguridad legítima y democrática - crédito Álvaro Uribe Vélez

El exmandatario profundizó en su visión de la seguridad, vinculándola a la libertad y al desarrollo económico. “La seguridad que proteja la libertad para que se pueda emprender sin la condición de contar con el afecto o de sufrir la amenaza del desafecto del gobernante. La seguridad que proteja el florecimiento de empresas para que el trabajador tenga la libertad de escoger entre muchas buenas opciones y no sea mercancía de trueque entre el Estado, la corrupción y la politiquería. Ni esclavo de un único empleo precario por las pocas oportunidades que permite el neocomunismo”, sostuvo Uribe.

En otro momento de su intervención, el expresidente abordó la problemática de la juventud y el acceso al conocimiento, así como la importancia de la libertad de expresión.

Álvaro Uribe vincula la seguridad
Álvaro Uribe vincula la seguridad con la libertad, el desarrollo económico y la protección de los jóvenes - crédito Captura pantalla/María Fernanda Cabal/YouTube

“Seguridad que proteja al joven de la esclavitud de la droga. Le permita el acceso infinito al conocimiento, garantía final de su libertad. Seguridad que proteja la expresión libre del ciudadano sin la censura del Gobierno ni el privilegio de los favoritos”, manifestó.

El homenaje concluyó con una referencia directa a los responsables del crimen y al legado de Miguel Uribe Turbay.

“Aquí, el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores nos privó de Miguel. Que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, sentenció Uribe, dejando en el aire la promesa de que la memoria del senador asesinado seguirá siendo un faro para quienes buscan una Colombia en paz y libertad.

Temas Relacionados

Asesinato Miguel Uribe TurbayHomenaje a Miguel Uribe TurbayÁlvaro Uribe VélezFundación Santa Fe de BogotáSeguridad en ColombiaParque El GolfitoCentro DemocráticoColombia-noticias

Más Noticias

Hijo de mayor de Ejército contó cómo tomó la decisión de asesinarlo, le propinó 118 puñaladas, y a su hermana de siete años

Los peritos describieron el patrón de violencia como “overkilling” o sobrematar, una expresión que alude a la ferocidad del ataque, incluso después de haber causado la muerte de las víctimas

Hijo de mayor de Ejército

Autoridades verifican presencia de un cilindro explosivo en carreteras del Cauca

De manera preliminar se conoce que las autoridades hacen presencia en el lugar para verificar el elemento, acordonar la zona y brindar la seguridad necesaria mientras se controla la contingencia

Autoridades verifican presencia de un

Resultados El Dorado Mañana del 23 de agosto: conozca los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados El Dorado Mañana del

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Phillipsen gana y así le fue a los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tuvo su comienzo en territorio italiano, en donde el corredor del Alpecin-Deceunick ganó en el esprint final, el colombiano Santiago Buitrago fue el mejor de la jornada

Etapa 1 de la Vuelta

Los Auténticos Decadentes celebran 30 años de “Mi vida loca” en Bogotá, junto a los asistentes del Festival Cordillera

El recorrido de la banda por Colombia ha dejado huella en varias generaciones y anticipa una gira que sumará nuevas ciudades en 2026

Los Auténticos Decadentes celebran 30
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El duro relato del papá

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Farid Pineda desmintió

Expareja de Farid Pineda desmintió las declaraciones de Ornella Sierra: “Conocías mi hogar”

Este fue el emprendimiento que montó Epa Colombia desde la cárcel para reducir su condena

Desde Japón, Otoboke Beaver promete estremecer Colombia a ritmo de punk y garage rock: conozca fecha y precios de boletería

Carlos Torres volvió a las andadas: le jugó una broma pesada a otro compañero de elenco en ‘La reina del flow’ y casi se le sale de las manos

Abogados de Cara Rodríguez se pronunciaron tras el fallo de Beéle y denunciaron al cantante y a sus defensores: “No es una decisión definitiva”

Deportes

Etapa 1 de la Vuelta

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Phillipsen gana y así le fue a los ciclistas colombianos

Faustino Asprilla lanza dura indirecta a Hernán Torres sobre refuerzos en Millonarios: “Si usted no les hace gastar platica”

James Rodríguez volvería a las canchas: hora y dónde ver León vs. Pachuca, jornada seis del Torneo Apertura 2025

Preocupación para los colombianos que vayan al mundial de 2026: Estados Unidos endurece visado

Estas serían las formaciones de Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín: el azul se mide al líder con técnico interino