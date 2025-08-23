Colombia

De los sets de grabación a la guerra en Ucrania: la travesía de Alejandro Guerrero, actor colombiano

Sin empleo en Colombia y agobiado por deudas, el actor Alejandro Guerrero viajó como mercenario a Ucrania y sobrevivió cerca de siete meses en el frente de combate

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Alejandro Guerrero, actor colombiano, relató
Alejandro Guerrero, actor colombiano, relató su paso por el ejército ucraniano y las difíciles condiciones que enfrentó en el frente, desde bombardeos hasta el temor constante de no regresar con vida. - crédito Facebook

Alejandro Guerrero, Alejandro Guerrero, actor colombiano conocido por su participación en series como “Hombres de Honor” y “Tu Voz Estéreo” contó cómo tomó una decisión que transformó su vida: tras quedarse sin empleo como actor colombiano durante la pandemia, optó por viajar a Ucrania y unirse como mercenario en Ucrania al conflicto armado contra Rusia.

Su testimonio, recogido por El Tiempo en una entrevista, expuso una travesía marcada por la incertidumbre, el peligro y profundas reflexiones sobre la supervivencia y el sentido de sus acciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras llevar años trabajando en sets de grabación, la pandemia lo dejó sin contratos ni fuente de ingresos. A pesar de intentar sostener su economía a través de pequeños negocios, el desastre financiero fue inevitable.

“Las deudas se convirtieron en una bola de nieve. Todo lo que yo ganaba era para pagar deudas, el desespero y la angustia me invadieron”, relató.

En ese contexto, alguien le habló de la posibilidad de unirse a las filas extranjeras del ejército ucraniano, donde varios latinoamericanos habían encontrado una oportunidad para obtener recursos en medio de la invasión rusa. Guerrero, quien durante su juventud tuvo experiencia en el Ejército, lo pensó durante meses antes de tomar la determinación definitiva.

El actor Alejandro Guerrero combatió
El actor Alejandro Guerrero combatió en Ucrania - crédito Evgeniy Maloletka/Associated Press

“Dije: estoy allá un tiempo y al menos consigo para pagar las deudas más apremiantes. La gran mayoría de los latinos va por lo mismo: la plata”, comentó.

Despedirse de su familia significó " lágrimas": dijo el actor

A pesar de tener dos hijos y estar muy unido especialmente a su hija, Guerrero decidió partir tras informarles a ellos y a su madre. “Fue una despedida cargada de lágrimas en el aeropuerto.

Muy difícil explicar una decisión así a los hijos”, recordó, justificando que en ese momento no tenía alternativa. En abril de 2023, viajó a Europa costeando el pasaje con dinero prestado.

Su llegada a la frontera entre Polonia y Ucrania fue el punto de no retorno: “Apenas se cruza la frontera, uno entiende que no hay manera fácil de devolverse”, contó.

Los días iniciales estuvieron marcados por la hospitalidad de los ucranianos, quienes le dieron alojamiento y las primeras indicaciones. Pronto fue trasladado a una base militar, donde coincidió con combatientes provenientes de diversas partes del mundo, incluidos europeos, latinoamericanos y otros voluntarios con experiencia militar, relató al medio nacional.

El actor participó en varios
El actor participó en varios espectáculos y programas trasmitidos en Colombia - crédito redes sociales/Facebook

Por su nivel de inglés, Guerrero no tardó en ser designado comandante de escuadra, a cargo de 62 hombres. Sin embargo, la realidad del conflicto superó cualquier expectativa.

“Pensé que el pago era desde el primer día; resultó ser que se pagaba solo cuando uno llegaba al área de combate”. El salario oscilaba entre 500 y 3.000 dólares mensuales, dependiendo del lugar de despliegue.

La vida en Ucrania, describió, era la de una nueva guerra mundial atravesada por avances tecnológicos: “Firmé un documento que advertía que era un conflicto tan crudo como la Primera o Segunda Guerra Mundial. Creí que era retórica, pero no lo era”.

La angustia que vivió en territorio ucraniano

Guerrero compartió la tensión de vivir bajo amenaza constante de misiles, artillería y drones armados. “Todo el tiempo se estaba con angustia y temor. No se sabe en qué momento puede venir un misil o un ataque y se acaba el mundo”. Experimentó, además, la fraternidad y el coraje del pueblo ucraniano, que según él, se defendía con valentía y resiliencia: “Luchan por sus familias, por sobrevivir”.

En el frente, la supervivencia era incierta. “Era común que en una misión salieran diez hombres y regresaran solo dos”, rememoró. Esa precariedad lo llevó a reflexionar sobre el precio de su vida y el verdadero valor del dinero recibido. “En algún punto uno se pregunta si justifica arriesgar tanto por ese pago”.

Tras perder su trabajo en
Tras perder su trabajo en televisión por la pandemia, Guerrero decidió unirse como combatiente extranjero en el conflicto de Ucrania, buscando saldar deudas y mantener a su familia - crédito redes sociales/Facebook

Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando sus declaraciones en una entrevista radial en Colombia, en la que desaconsejaba a otros viajar a combatir, se viralizaron en redes sociales.

El comentario molestó a sus superiores y compañeros, quienes lo interpretaron como una crítica al ejército ucraniano: “Lo consideraron una afrenta y eso contribuyó a que se rompiera mi contrato”.

A pesar del malentendido, señaló que después le reconocieron su compromiso y valoraron que no actuó por mala fe.

A finales de 2023, Guerrero regresó a Colombia con 20 kilos menos, lesiones en brazo y pierna, y la experiencia de haber sobrevivido a una lotería mortal. “El reencuentro con mi hija fue lo mejor que me pudo pasar”, relató emocionado.

Poco después de su vuelta, volvió a presentarse en audiciones e incluso participó en una producción nacional, donde encarnó a un coronel del Ejército.

Guerrero aseguró que aún contempla la posibilidad de volver a Ucrania, pero una vez terminada la guerra, con la intención de reconstruir junto a quienes, dice, lo acogieron con generosidad y fortaleza.

Temas Relacionados

Alejandro GuerreroMercenarios en UcraniaGuerra en UcraniaColombianos en el exteriorEjército colombianoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia de disidencias tras captura del hermano de alias Iván Mordisco

El gobernador aseguró que la detención de “Mono Luis” no implica operaciones de las disidencias de las Farc en el departamento y pidió mantener la vigilancia en la zona rural de El Peñón

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia

Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali: estos son los delitos que les atribuyeron

Los sospechosos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre

Imputan cargos a los dos

Gustavo Petro explicó con vallenato de fondo por qué no le gusta ir a sectores de estrato 6 en Colombia: “No escucho sino groserías”

Todo se dio a raíz del video que se conoció por parte del abogado Daniel Sanín, y que mostró cómo los vecinos de un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre, norte de Bogotá, le lanzan improperios al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mientras es escoltado por varios uniformados

Gustavo Petro explicó con vallenato

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

En video: así quedó registrado el momento en que grúa cargada se volcó en el norte de Bogotá

Una grúa se volcó en la localidad de Usaquén, en el barrio Soratama, luego de presuntamente quedarse sin frenos, el video generó asombro en redes sociales

En video: así quedó registrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

J Balvin hizo historia al

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

Presentadora de Noticias RCN cometió un error en plena transmisión en vivo: sus compañeros la salvaron

Yailin la más viral tuvo una fuerte pelea callejera con una ‘influencer’

Epa Colombia busca otra alternativa para salir de la cárcel: propuso ser “embajadora” de TransMilenio

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

Atlético Nacional va con la pesada para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero: estos son los convocados

Técnico del Bayern Múnich le sigue “echando flores” a Luis Díaz, tras su debut en la Bundesliga: “No solo disfruta el fútbol”